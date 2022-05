Rosjanie przeprowadzili atak rakietowy na rafinerię ropy naftowej w Krzemieńczuku. Według ukraińskich źródeł, płonie rosyjski okręt na Morzu Czarnym. Rada Praw Człowieka ONZ zagłosowała za wszczęciem śledztwa ws. rosyjskich zbrodni w Ukrainie. Wojska rosyjskie poniosły fiasko przy próbach umocnienia się na prawym brzegu rzeki Doniec. Rodziny obrońców Azowstalu zaapelowały o pomoc do prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana. Rosyjskie wojska kontynuują szturm na Azowstal. Najważniejsze informacje z 78. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie z dnia 12.05.2022r.

Zniszczenia we wsiach w rejonie Charkowa na Ukrainie, gdzie aktualnie toczą się walki / Alena Salomonova / PAP

W najnowszym komunikacie Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, opublikowanym w czwartek wieczorem, poinformowano, że wojska rosyjskie poniosły fiasko przy próbach umocnienia się na prawym brzegu rzeki Doniec w rejonie wsi Ołeksandriwka w obwodzie donieckim.

Rosjanie przeprowadzili atak rakietowy na rafinerię ropy naftowej w Krzemieńczuku, a także na terytorium rejonu połtawskiego - poinformował szef władz obwodu połtawskiego w środkowo-wschodniej części Ukrainy Dmytro Łunin.

Wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk powiedziała, że rozmowy z Rosją o wymianie rannych obrońców zakładów metalurgicznych Azowstal w Mariupolu dotyczą 38 ciężko rannych, którzy muszą leżeć. O wymianie następnych rannych będzie mowa później - dodała.

Liczba osób, które uciekły z Ukrainy przed rosyjską agresją przekroczyła 6 milionów - poinformował urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR).

Rada Praw Człowieka ONZ zagłosowała za rezolucją wzywającą do wszczęcia dochodzenia ONZ w sprawie doniesień o rażącym łamaniu praw człowieka na terytoriach okupowanych przez Rosję na Ukrainie, m.in. pod Kijowem.

Wszystko wskazuje na to, że Rosjanie zamierzają włączyć Mariupol do Rosji razem z tzw. Doniecką Republiką Ludową - napisał na Telegramie doradca mera miasta Petro Andriuszczenko.

20:06

W czwartek z rąk Rosjan w obwodzie donieckim zginęły cztery osoby, a pięć zostało rannych - poinformował szef władz obwodowych Pawło Kyryłenko. Nie wiadomo, jak wiele ofiar jest w Mariupolu i Wołnowasze.

"12 maja Rosjanie zabili kolejnych czterech cywilów w obwodzie donieckim: dwie osoby w Nowoseliwce, jedną w Awdijiwce i jedną w Łymanie. Pięć osób zostało rannych" - poinformował Kyryłenko. "Obecnie nie ma możliwości ustalenia dokładnej liczby ofiar w Mariupolu i Wołnowasze" - dodał.

Telegram

19:47

Rosyjski okręt płonie na Morzu Czarnym. Na okręcie Wsiewołod Bobrow, jednostce zaopatrzenia marynarki wojennej Rosji, wybuchł pożar "dzięki działaniom żołnierzy ukraińskich" - poinformował przedstawiciel władz obwodu odeskiego Serhij Bratczuk.

Bratczuk podkreślił, że Wsiewołod Bobrow, który znajdował się w rejonie Wyspy Węży, jest jedną z najnowszych jednostek w rosyjskiej flocie.



Wcześniej media ukraińskie podały, że jednostka zaopatrzeniowa, na której wybuchł pożar, to okręt wsparcia logistycznego projektu 23120 - Wsiewołod Bobrow bądź Elbrus. Jednostki projektu 23120 służą do przechowywania i transportu ładunków, słodkiej wody i amunicji, dostarczania zaopatrzenia dla innych okrętów na otwartym morzu i w portach, również w warunkach arktycznych. Mogą też wykonywać misje ratownicze.

19:29

Masowe groby w Starym Krymie i Wynohradnem pod Mariupolem, które wcześniej zlokalizowano na zdjęciach satelitarnych, powiększyły się - podało Radio Swoboda na podstawie porównania zdjęć z kwietnia i maja.

Zmiany widać na zdjęciach satelitarnych wsi Stary Krym i Wynohradne - informuje projekt śledczy Schemy ukraińskiej redakcji Radia Swoboda.

19:16

Turcja próbuje negocjować z Rosją w sprawie Mariupola? Turcja miała zaproponować Rosji wycofanie wojsk ukraińskich z Mariupola i zagwarantowanie, że nie będą walczyć do końca wojny, ale pozostaną w Turcji - podał jeden z przywódców krymskotatarskiego ruchu narodowego Mustafa Dżemilew.

18:58

Ukraińska Czornobajiwka, lotnisko pod Chersoniem na południu Ukrainy, gdzie Rosjanie z uporem umieszczają sprzęt, a Ukraińcy skutecznie go niszczą, stało się już stałym tematem żartów i memów. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) opublikowała nową rozmowę rosyjskiego żołnierza, który Czornobajiwkę nazywa "czyśćcem".

"Przyjechaliśmy do Chersonia na bazę, tu jest cmentarz śmigłowców. U nas w armii to jak? Wszystko w rządku, równiutko. Śmigłowce ustawione w jednej linii i wszystko rozwaliło, Gradami" - mówi rosyjski żołnierz w podsłuchanej przez SBU rozmowie. Inny wojskowy mówi o "czyśćcu". "Czornobajiwka obrasta nowymi legendami wśród rosyjskich najeźdźców" - komentuje SBU.

18:48

W najnowszym komunikacie Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, opublikowanym w czwartek wieczorem, poinformowano, że wojska rosyjskie poniosły fiasko przy próbach umocnienia się na prawym brzegu rzeki Doniec w rejonie wsi Ołeksandriwka w obwodzie donieckim. Również bez powodzenia Rosjanie szturmowali wieś Nowoseliwka w tym rejonie.

Na kierunku Siewierodoniecka, w obwodzie ługańskim, wojska rosyjskie prowadzą ofensywę w rejonie miejscowości Wojewodiwka. Na kierunkach Bachmut, Awdijiwka i Kurachowe prowadzą "działania ofensywne w celu poprawy swej sytuacji taktycznej, ale również bez powodzenia" - głosi komunikat. Na kierunku Doniecka, będącego pod kontrolą separatystów, "okupanci stosowali moździerze, artylerię lufową, systemy rakietowe i prowadzili ostrzały rakietowe i lotnicze" umocnień ukraińskich - głosi oświadczenie sztabu.

18:39

Pożar w rafinerii w Krzemieńczuku w wyniku dzisiejszego ostrzału rakietowego przez siły rosyjskie.

18:30

Mieszkańcy Irpienia, którzy stracili swoje domy w wyniku rosyjskiej inwazji, będą mogli tymczasowo mieszkać w wagonach sypialnych dostarczonych przez ukraińskie koleje. W przyszłym tygodniu Ukrzaliznytsia przekaże Irpieniowi kilka wagonów sypialnych, które będą mogły pomieścić nawet 200 mieszkańców, którzy stracili domy.

18:10

To Rosji, a nie Ukrainie, potrzebna jest denazyfikacja - powiedziała w Berlinie Maria Alochina, liderka rosyjskiego punkowego zespołu Pussy Riot, która w kwietniu uciekła ze swojego kraju.

Wzywając Rosjan do refleksji na temat prowadzonej przez ich kraj wojny przeciwko Ukrainie, Alochina przyznała, że "nie wie, do czego refleksja ta może doprowadzić, ale bez niej - podobnie jak Niemcy po II wojnie światowej - Rosja nie będzie miała prawa do istnienia".

18:08

Ponad 70 policjantów z różnych państw UE bierze udział w prowadzonej na granicy mołdawsko-ukraińskiej misji Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej, Frontex - ogłosiły władze Mołdawii przy okazji wizyty w Kiszyniowie unijnej komisarz ds. wewnętrznych Ylvy Johansson.

Jak poinformowała mołdawska premier Natalia Gavrilita, przedstawiciele Fronteksu pomagają głównie przy kontrolach na przejściach z Ukrainą, a także przy pilnowaniu bezpieczeństwa na granicy tego kraju z Mołdawią.

17:54

Rosyjski statek handlowy ze zbożem skradzionym Ukraińcom nie otrzymał zgody na wejście do portu w Aleksandrii i Bejrucie. Jednostka jest teraz w porcie w syryjskiej Latakii, gdzie zboże może zostać przeładowane na inny statek, a później sprzedane - podaje CNN, powołując się źródła w ukraińskich władzach.

17:38

Wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk powiedziała, że rozmowy z Rosją o wymianie rannych obrońców zakładów metalurgicznych Azowstal w Mariupolu dotyczą 38 ciężko rannych, którzy muszą leżeć. O wymianie następnych rannych będzie mowa później - dodała.

Pracujemy krok za krokiem. Wymieniamy 38 ciężko rannych, a potem będziemy iść dalej - oświadczyła Wereszczuk w komentarzu na Telegramie. Wyjaśniła, że "nie ma teraz rozmów, o jakich mówią niektóre media, o wymianie 500 czy 600 osób".

17:30

Liczba osób, które uciekły z Ukrainy przed rosyjską agresją przekroczyła 6 milionów - poinformował urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR).

Według agencji Reutera jest to największy kryzys uchodźczy w Europie od zakończenia II wojny światowej.

17:22

Pomnik Trzy Siostry, znajdujący się w miejscowości Seńkiwka w obwodzie czernihowskim, na styku granic Ukrainy, Rosji i Białorusi, zostanie w najbliższym czasie wykreślony z rejestru zabytków, a następnie zdemontowany - poinformowano na stronie internetowej władz obwodu czernihowskiego.

Monument wzniesiono w 1975 roku, w czasach sowieckich, na styku granic ówczesnych republik związkowych.

17:15

Amerykańskie sankcje wobec Rosji zmuszają rosyjską armię do stosowania chipów ze zmywarek i lodówek w niektórych urządzeniach wojskowych - powiedziała minister handlu USA Gina Raimondo.

Mamy doniesienia od Ukraińców, że kiedy znajdują rosyjski sprzęt wojskowy, jest on wypełniony półprzewodnikami, które zostały wyjęte ze zmywarek i lodówek - oświadczyła Raimondo podczas wysłuchania w Senacie USA.

17:06

Rosjanie przeprowadzili atak rakietowy na rafinerię ropy naftowej w Krzemieńczuku, a także na terytorium rejonu połtawskiego - poinformował szef władz obwodu połtawskiego w środkowo-wschodniej części Ukrainy Dmytro Łunin.

"Cztery rakiety wystrzelono w rafinerię. Wybuchy były również w rejonie połtawskim" - poinformował Łunin.

17:00

Do tej pory Holandia udzieliła Ukrainie wsparcia militarnego o wartości 102 mln euro - poinformowała minister obrony Kasja Ollongren członków izby niższej holenderskiego parlamentu (Tweede kamer).

Szefowa resortu obrony przekazała także, że w tym tygodniu rozpoczęło się szkolenie ukraińskich żołnierzy z obsługi dwunastu haubic, które Holandia wspólnie z Niemcami wyślą na Ukrainę.

16:51

Rada Praw Człowieka ONZ zagłosowała za rezolucją wzywającą do wszczęcia dochodzenia ONZ w sprawie doniesień o rażącym łamaniu praw człowieka na terytoriach okupowanych przez Rosję na Ukrainie, m.in. pod Kijowem.

Za rezolucją zgłoszoną przez Ukrainę zagłosowały 33 kraje, 12 wstrzymało się od głosu, a dwa - Chiny i Erytrea - zagłosowały przeciwko.

16:50

Wszystko wskazuje na to, że Rosjanie zamierzają włączyć Mariupol do Rosji razem z tzw. Doniecką Republiką Ludową - napisał na Telegramie doradca mera miasta Petro Andriuszczenko.

Pierwszy krok to przejście na rosyjski kod łączności komórkowej. Teraz do tzw. DRL mają wejść rosyjskie banki i wyższe uczelnie - twierdzi Andriuszczenko.

16:45

Sekretarz stanu USA Antony Blinken uda się w sobotę w podróż do Niemiec i Francji, by wziąć udział w spotkaniu szefów dyplomacji NATO - podał Departament Stanu. Przedmiotem dyskusji będzie rosyjska agresja i nadchodzący szczyt Sojuszu w Madrycie.

16:29

Wojska rosyjskie przejęły kontrolę nad ważną wsią Wojewodiwka w obwodzie ługańskim, na wschodzie Ukrainy; sytuacja jest tam trudna - poinformował Ołeksandr Striuk, kierownik miejskiej administracji Siewierodoniecka, cytowany przez portal Hromadske.

Wojewodiwka to ostatnia miejscowość na trasie z Rubiżnego do Siewierodoniecka, od północnej strony miasta. W ostatnich dniach toczyły się tam zacięte walki.

16:12

Ukraina czeka na wizyty w Kijowie przywódców Niemiec - zapewnił Andrij Sybiha, wiceszef biura prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Podkreślił, że "wzmocniła się dynamika relacji" Kijowa i Berlina i zrozumienie wspólnych interesów.

Mówiąc o wzmocnieniu relacji z Niemcami Sybiha wyliczył niedawną rozmowę telefoniczną Zełenskiego z kanclerzem Olafem Scholzem i wizyty w Kijowie szefowej MSZ Niemiec Annaleny Baerbock i przewodniczącej Bundestagu Baerbel Bas. "Jest to nadzwyczaj ważne" - mówił Sybiha o tych kontaktach.

16:08

Rosyjski Gazprom poinformował, że w związku z nałożeniem sankcji na spółkę EuRoPol GAZ, będącą właścicielem polskiego odcinka gazociągu Jamał-Europa, koncern nie będzie mógł wykorzystywać rurociągu do transportu gazu przez Polskę. To jednak tylko formalność, gdyż dostawy ze wschodu już wcześniej zostały wstrzymane.

16:04

Unia Europejska musi odciąć Rosji "tlen energetyczny" i położyć kres uzależnieniu od rosyjskiego gazu - powiedział podczas wizyty w Berlinie minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba.



"Rosja pokazała (...), że nie jest wiarygodnym partnerem, a Europy nie stać w tych warunkach na dalsze kontakty z Moskwą" - przekonywał szef ukraińskiego MSZ.

15:56

Rosja zareagowała na planowane rychłe przyjęcie Finlandii do NATO. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że przystąpienie Finlandii do sojuszu oznacza zagrożenie dla Rosji.

15:45

Ukraińska Prawda informuje o rosyjskim ostrzale w obwodzie dniepropietrowskim przy użyciu broni kasetowej. Według wstępnych ustaleń jedna osoba zginęła i jedna została ranna we wsi Wielka Kostromka.

15:24

Rosjanie wywieźli z tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej na wschodzie Ukrainy ponad 2 tys. sierot - poinformowała ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa. Dodała, że w Rosji dzieciom nadawane jest nowe obywatelstwo.

"Raszyści dokonują ludobójstwa ukraińskich dzieci" - napisała Denisowa na Telegramie. "Nadanie im rosyjskiego obywatelstwa sprawi, że łatwiej będzie je adoptować w Rosji" - dodała.

15:13

Rosja prowadzi wojnę przeciwko ukraińskim dzieciom - napisała w czwartek pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska na Telegramie, komentując ostrzelanie przez rosyjskie lotnictwo szkoły i innych obiektów w mieście Nowogród Siewierski w obwodzie czernihowskim na północy kraju. Żona prezydenta Wołodymyra Zełenskiego podkreśliła, że celami rosyjskich rakiet były m.in. szkoła i internat.

14:45

O pomoc w ewakuacji ukraińskich żołnierzy broniących kombinatu Azowstal w Mariupolu zaapelowały do prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana rodziny obrońców fabryki. Ma pan możliwość zapisać się w historii jako bohater, który przyniósł pokój - powiedział ojciec jednego z żołnierzy.

14:35

W Odessie na południu Ukrainy zatrzymano trzy osoby podejrzane o współpracę z wrogiem - poinformowała rzeczniczka prasowa regionalnej policji Ałła Marczenko, na którą powołuje się portal unian.net.

Jak podała, w środę w dzielnicy Kijowskiej zatrzymano mężczyznę, który fotografował i filmował miejsca, w które niedawno trafiła rakieta. Nie miał przy sobie żadnego dokumentu potwierdzającego tożsamość, oprócz podrobionych legitymacji prasowych. Został przekazany policji w celu prowadzenia dalszych czynności.

14:20

Unia Europejska po zablokowaniu przez Rosję ukraińskich portów czarnomorskich, z obawy przed niedoborami dostaw żywności, chce ułatwić Ukrainie eksport zbóż na światowe rynki. Miałyby one być wysyłane poprzez unijne porty i składowane na terytorium UE. W czwartek Komisja Europejska przedstawiła plan działań w tej sprawie.

14:05

Rosyjski koncern Łukoil przejmuje fabrykę smarów i ponad 400 stacji benzynowych, znajdujących się w Rosji, od koncernu naftowo-gazowego Shell - informuje dziennik "Algemeen Dagblad".

Formalnie rosyjska firma kupi Shell Neft, właściciela stacji benzynowych znajdujących się w kilkudziesięciu miastach Rosji, informuje gazeta. Łukoil kupi także fabrykę smarów w Torżok, miejscowości znajdującej się na północny zachód od Moskwy.

14:02

Ukraińska Państwowa Służba Migracyjna przygląda się każdemu zezwoleniu na pobyt na Ukrainie wydanemu obywatelom Federacji Rosyjskiej - poinformowała szefowa tej instytucji Natalia Naumenko, cytowana przez portal unian.net.

Wraz z organami wymiaru sprawiedliwości sprawdzamy każdy dokument zezwalający obywatelom Federacji Rosyjskiej na pobyt stały lub czasowy - powiedziała Naumenko podczas briefingu prasowego.

13:48

Ukraińcy na Półwyspie Krymskim są masowo wcielani do rosyjskiego wojska i zmuszani do walki przeciwko własnej ojczyźnie; odmowa służby grozi więzieniem - przekazała wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy Emine Dżaparowa w trakcie 34. sesji Rady Praw Człowieka ONZ w Genewie.

13:47

Ukraiński sztab generalny opublikował na swoim profilu na Facebooku historię Iwana Miszczenki - sędziego Sądu Najwyższego, który na początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę zrzucił togę i ruszył na wojnę.

"Sędzia Sądu Najwyższego Iwan Miszczenko zamienił togę sędziego na kamuflaż (...) i wyruszył bronić Ukrainy przed wrogiem w szeregach 93. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 'Chołodnyj Jar'. Najpierw w obronie terytorialnej Kijowa, teraz Miszczenko jest dowódcą pododdziału 93. Samodzielnej Brygady. Ma ksywkę Dredd. Otrzymał ją od swoich towarzyszy w nawiązaniu do (dotychczasowej) działalności zawodowej i na cześć postaci z filmu 'Sędzia Dredd', w którym grał Sylvester Stallone. Dziś walczy tam, gdzie jest bardzo 'gorąco' - na kierunku iziumskim" - czytamy we wpisie sztabu generalnego, który przytacza też kilka wypowiedzi Miszczenki.

13:32

Firma Nike zakończyła współpracę z czołowym rosyjskim klubem Spartak Moskwa. Nike było sponsorem technicznym Spartaka od 2005 roku.

13:28

Frakcja prorosyjskiej partii Opozycyjna Platforma - Za Życie w Radzie Najwyższej (parlamencie) Ukrainy oficjalnie przestała istnieć - poinformowała gazeta internetowa Ukrainska Prawda.

Działalność Opozycyjnej Platformy - Za Życie została zawieszona 20 marca przez Radę Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy (RBNiO). 21 kwietnia pojawiła się informacja, że parlamentarzyści tego ugrupowania utworzyli w parlamencie nową frakcję pod nazwą Platforma za Życie i Pokój. W czwartek formalnie ją rozwiązano.

13:24

Rodzina Piejde kiedyś budowała domy. Obecnie sprzedaje schrony ze stali pancernej, odporne na ostrzał artyleryjski. Prywatny bunkier kosztuje nawet 375 tys. euro (około 1,76 mln złotych), ale interes kwitnie - pisze tygodnik "Spiegel". "Odkąd wybuchła wojna, interes kwitnie" - mówi gazecie rzecznik prasowy oferującej schrony firmy BSSD (Bunker Schutzraum Systeme Deutschland), Mark Schmiechen.

Bunkier a la BSSD jest wykonany ze stali pancernej, musi wytrzymać ostrzał, chronić przed wstrząsami, a najlepiej także przed gazem lub promieniowaniem jądrowym. Dostępny jest w sześciu standardowych wersjach, które kosztują do 375 000 euro, bez wyposażenia dodatkowego - relacjonuje tygodnik.

13:12

Władze w Kiszyniowie wezwały opinię publiczną, w tym podmioty międzynarodowe, do zaprzestania spekulacji dotyczących możliwości przeprowadzenia przez rosyjskie siły zbrojne inwazji na Mołdawię. Resort obrony w Kiszyniowie w wydanym komunikacie poprosił "o unikanie wszelkich dociekań na ten temat oraz o zaprzestanie rozpowszechniania wyrywanych z kontekstu wypowiedzi".

Apel mołdawskiego ministerstwa zbiegł się z wypowiedzią amerykańskiego ambasadora w Kiszyniowie Kenta Logsdona, według którego USA nie mają obecnie "żadnych dowodów, że Rosja zamierza rozszerzyć swoje działania wojenne na terytorium Mołdawii".

13:08

Pełna skala okrucieństw dokonanych w Mariupolu nie została jeszcze ujawniona - podkreśliła Wysoka Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka Michelle Bachelet w swoim wystąpieniu przed Radą Praw Człowieka ONZ.

W mieście znaleziono już tysiące ciał zabitych cywilów - poinformowała komisarz. Jak jednak dodała, w strefach, gdzie trwają natężone walki - w tym w Mariupolu - jej zespół miał trudności z dostępem i pozyskiwaniem informacji. Dlatego pełna skala okrucieństw dokonanych na mieszkańcach nie została jeszcze odkryta.

13:02

Denys Puszylin, przywódca samozwańczej, kontrolowanej przez Moskwę Donieckiej Republiki Ludowej na wschodzie Ukrainy, potwierdził, że rosyjskie siły szturmują zakłady metalurgiczne Azowstal w Mariupolu, i odrzucił możliwość ewakuowania obrońców fabryki na podstawie międzynarodowego porozumienia - poinformowała gazeta internetowa Ukrainska Prawda.

12:41

Rosyjskie wojska kontynnują szturm zakładów metalurgicznych Azowstal w Mariupolu; głównym celem wroga jest zablokowanie wyjść z podziemnych korytarzy na terenie fabryki, których plany pokazał najeźdźcy zdrajca - poinformował w czwartek na Telegramie doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko.

"Nie zważając na nic, ukraińscy obrońcy Mariupola podejmują ryzyko i próbują przeprowadzać kontrataki. Nie ma takich słów, które wyraziłyby heroizm tych ludzi" - ocenił Andriuszczenko

12:27

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas rozmowy telefonicznej z prezydentem Finlandii Sauli Niinisto pochwalił gotowość tego kraju do ubiegania się o członkostwo w NATO.

"Dyskutowaliśmy także (kwestie związane z) integracją europejską Ukrainy i współdziałanie wojskowe" - napisał Zełenski na Twitterze po zakończeniu rozmowy.

12:21

Maria Alochina, członkini rosyjskiej grupy Pussy Riot, uciekła z Rosji - donoszą o tym brytyjskie media. Rosjanka ma za sobą wyroki za liczne protesty przeciwko reżimowi na Kremlu.

12:19

Rosja nie jest w stanie przywrócić pełnej zdolności bojowej jednostek wycofanych z Ukrainy z powodu nałożonych na Kreml sankcji - poinformował ukraiński wywiad wojskowy (HUR) w komunikacie.

"W wyniku sankcji gospodarczych nałożonych przez wiodące państwa świata na agresora, następuje wyraźny upadek kompleksu wojskowo-przemysłowego Federacji Rosyjskiej. Po utracie znacznej części potencjału wojskowo-technicznego podczas wojny na Ukrainie, Rosjanie są zmuszeni dostarczać jednostkom sprzęt (...) i uzbrojenie wyprodukowane w latach 50. i 60. (ubiegłego wieku)" - podał HUR.

Według informacji, którymi dysponuje służba, sytuacja taka nie wywołuje jednak zaniepokojenia kierownictwa Kremla.

12:14

Wiele naruszeń praw, jakie bada ONZ od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, może stanowić zbrodnie wojenne - przekazała Wysoka Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka Michelle Bachelet w swoim czwartkowym wystąpieniu przed Radą Praw Człowieka.

"Skala bezprawnych zabójstw, łącznie z przesłankami o zbiorowych egzekucjach na obszarze na północ od Kijowa, jest szokująca" - skomentowała Bachelet w transmitowanej przez łącze wideo wypowiedzi.

11:52

Głównym celem Rosjan pozostaje ustanowienie całkowitej kontroli nad miastem Rubiżne w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy - uważa szef władz tego obwodu Serhij Hajdaj.

W Siewierodoniecku w sąsiednim obwodzie donieckim, który pozostaje pod kontrolą władz ukraińskich, wróg ostrzeliwuje trzy razy w tygodniu ten sam plac w mieście.

"Jednak dla Rosjan to jest tylko ‘plac’, a dla nas są to tereny mieszkalne, gdzie znajduje się wielu cywilów" - skomentował Hajdaj.

11:49

Żołnierze jednego z pododdziałów brygady podczas przeprowadzania prac fortyfikacyjnych znaleźli starożytne amfory datowane na mniej więcej IV-V wiek przed naszą erą. Na mocy decyzji dowódcy 126. Brygady starożytne artefakty zostały przekazane pracownikom Muzeum Archeologicznego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Odessie, którzy obiecali dołączyć je do zbiorów.

11:40

Resort obrony potwierdził doniesienia o ukraińskiej kontrofensywie nieopodal Charkowa. "Wojska Ukrainy kontynuują natarcie na północ od miasta i odzyskują kolejne miasteczka i wsie położone w kierunku granicy z Rosją. Priorytetowe potraktowanie przez Kreml operacji w Donbasie sprawiło, że jednostki najeźdźcy rozmieszczone w obwodzie charkowskim są narażone na ataki mobilnych i zmotywowanych sił ukraińskich" - napisano w komunikacie brytyjskiego ministerstwa obrony.

"Mimo że w początkowej fazie konfliktu Rosji udało się okrążyć Charków, to później - według doniesień - oddziały te poniosły ciężkie straty. Wycofano je w celu reorganizacji i uzupełnienia sił. Po przegrupowaniu wojska te zostaną prawdopodobnie rozmieszczone na wschodnim brzegu rzeki Doniec, tworząc siły blokujące, chroniące zachodnią flankę głównego zgrupowania rosyjskich sił oraz kluczowe szlaki zaopatrzenia dla operacji w pobliżu Iziumu" - dodał brytyjski resort.

11:36

Niemcy są przygotowane na zapowiedziane przez Rosję sankcje w sektorze energetycznym, twierdzi minister gospodarki Robert Habeck. "Przygotowaliśmy się na taką sytuację" - powiedział w czwartek w Bundestagu. W środę Rosja nałożyła sankcje na Gazprom Germania i inne byłe spółki zależne rosyjskiego koncernu gazowego.

Rynek może zrekompensować utratę gazu z Rosji - powiedział cytowany przez niemiecką agencję dpa Habeck. Dodał, że wydarzenia te pokazują, że energia może być wykorzystywana jako broń.

11:29

Rosyjska propaganda w natarciu. Moskwa oskarża Polskę o badania nad wścieklizną, które nasi naukowcy mieliby prowadzić z Amerykanami w laboratoriach w Ukrainie. Rządowa agencja przekazuje, że we współpracy z ekspertami Pentagonu działał Instytut Medycyny Weterynaryjnej z Torunia, ale nie prowadził badań.



11:13

"Rosyjska korporacja państwowa Roskosmos zwiększa rozliczenia za pośrednictwem Gazprombanku. Do tej pory ten rosyjski bank państwowy niewiele ucierpiał na skutek międzynarodowych sankcji. Pewne ograniczenia w tym zakresie zostały ogłoszone dopiero 8 maja, ale będą one dotyczyć konkretnie szefów instytucji. Tak więc Roskosmos i inne rosyjskie monopole zwiększą płatności międzynarodowe, wykorzystując jego (Gazprombanku) ‘nietykalność’" - poinformował ukraiński wywiad wojskowy.

Telegram

11:08

(Pozytywna) decyzja Finlandii w sprawie wstąpienia do NATO wpłynie na naszą ocenę sytuacji bezpieczeństwa - powiedziała w czwartek szefowa szwedzkiej dyplomacji Ann Linde.

W piątek rząd Szwecji ma przedstawić konsultowany z opozycją raport dotyczący ewentualnego członkostwa w Sojuszu.

11:02

Szef Obwodowej Administracji Wojskowej Serhij Hajdaj napisał na Telegramie, że "cały obwód ługański pozbawiony jest wody i elektryczności, natomiast w Nowopskowie okupanci zakłócili działanie gazociągu, którym płynie gaz do obwodów ługańskiego i donieckiego".

"Ponadto otrzymano informację o przekierowywaniu, czyli de facto kradzieży gazu z gazociągu "Sojuz" do gazociągów prowadzących na niekontrolowane przez Ukrainę terytoria obwodów ługańskiego i donieckiego" - dodał Hajdaj.

Telegram

10:53

Szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba podczas czwartkowej wizyty w Berlinie pochwalił zmianę postawy RFN wobec wojny na Ukrainie. Przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim Niemcom za ich wsparcie dla mojego kraju - powiedział w telewizji ARD. Jego zdaniem "Niemcy grają pierwsze skrzypce w Europie".

Dmytro Kułeba obarczył Rosję winą za przerwy w dostawach gazu do Europy Zachodniej. To nie my odcięliśmy dostawy, lecz Rosja zajęła ważne obiekty infrastruktury gazociągów - powiedział minister w ARD. "Teraz nie jesteśmy w stanie w pełni kontrolować tego transferu". Kułeba dodał, że Ukraina, jako kraj tranzytowy, od lat jest wiarygodnym dostawcą rosyjskiego gazu.

10:42

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson powiedział, że ponowna normalizacja relacji z Putinem jest niemożliwa bez względu na rozwój wydarzeń.

10:31

"Rosjanie palą miasta, by zdobyć ruiny. Cała ługańszczyzna jest pod ciężkim ostrzałem okupanta" - przekazał o poranku Sierhij Hajdaj, szef wojskowej administracji obwodu ługańskiego.

10:20

Niemiecki międzynarodowy koncern Siemens wycofa się z Rosji z powodu wojny w Ukrainie.

Na swojej stronie internetowej Siemens podał, że "firma rozpoczęła postępowanie uporządkowanej likwidacji wszelkiej swojej działalności przemysłowej" na rynku rosyjskim. Koncern zaznaczył, że proces wycofania się z Rosji przeprowadzony zostanie zgodnie z wymaganiami regulacyjnymi oraz międzynarodowymi sankcjami.

10:13

Ukraiński rząd robi, co w jego mocy w kwestii Mariupola, ale rozwój sytuacji jest uwarunkowany osobistym stanowiskiem Putina. Od jego decyzji będzie zależeć wszystko, co wydarzy się w tym mieście - ocenił w czwartek doradca szefa MSW Ukrainy Wadym Denysenko, cytowany przez agencję UNIAN.

Cytat W dwóch miejscach na froncie sytuacja jest obecnie krytyczna - w Mariupolu, konkretnie w zakładach metalurgicznych Azowstal, a także na kierunku ługańskim. Najcięższe ostrzały w obwodzie ługańskim mają miejsce w okolicach Rubiżnego i Siewierodoniecka. Rosjanie skoncentrowali swoje wysiłki pod Iziumem, a także przerzucają dodatkowych żołnierzy i sprzęt z obwodu charkowskiego do regionów ługańskiego i donieckiego

- poinformował Denysenko.

10:07

Rząd Japonii zamroził aktywa największej instytucji finansowej Rosji, Sbierbanku, a także największego rosyjskiego banku prywatnego, Alfa Banku; to część sankcji za inwazję Rosji na Ukrainę - poinformowała japońska agencja prasowa Kyodo.

Rząd Japonii ograniczy również obywatelom i firmom możliwość inwestowania w Rosji i nałoży restrykcje dotyczące pożyczek. Wcześniej Japonia wprowadziła już szereg sankcji przeciwko Rosji, w tym zamrożenie aktywów prezydenta Władimira Putina i osób z jego otoczenia.

09:56

Finlandia powinna ubiegać się o członkostwo w NATO możliwie jak najszybciej. Oczekujemy, że kroki na szczeblu krajowym wymagane do podjęcia tego rozwiązania zostaną podjęte energicznie w najbliższych dniach - przekazano w opublikowanym w czwartek rano krótkim wspólnym oświadczeniu prezydenta Sauli Niinisto i premier Sanny Marin. Oboje podkreślili, że "członkostwo w NATO wzmocni bezpieczeństwo Finlandii, a jako członek NATO Finlandia umocniłaby cały Sojusz".

09:42

Obiecała ukochanemu wydostać się z oblężenia i żyć za nich oboje. Waleria i Andriej pobrali się w Azowstalu. Ich małżeństwo trwało trzy dni. Andriej zginął od wybuchu bomby.

09:31

Stworzenie szans rozwoju zawodowego, edukacji i możliwości prowadzenia własnego biznesu - to najlepsze długoterminowe wsparcie dla licznej rzeszy uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy przez dłuższy czas zechcą pozostać w Polsce - wskazywali uczestnicy panelu "Zarządzanie różnorodnością w czasach kryzysu", który odbył się w ramach kongresu Impact'22 w Poznaniu, w dniach 11-12 maja.

Uczestnicy dyskusji podkreślali, że bardzo istotne jest stworzenie osobom przyjeżdżającym z Ukrainy namiastki normalności, nim podejmą decyzję o ewentualnym pozostaniu w Polsce lub powrocie do swojej ojczyzny.

09:17

Od początku inwazji na Ukrainę Rosjanie stracili już 26,650 żołnierzy, 1195 czołgów i 199 samolotów - przekazało ukraińskie dowództwo.

08:54

W godzinach porannych rosyjskie wojska ostrzelały z systemów artylerii rakietowej Uragan miasto Zełenodolsk i wieś Wełyka Kostromka w gminie zełenodolskiej na południu Ukrainy. Jedna osoba zginęła, jedna została ranna - poinformował szef władz obwodu dniepropietrowskiego Wałentyn Rezniczenko.

"Atak nastąpił dokładnie w chwili, gdy ludzie zmierzali do pracy. (...) Zniszczono też obiekt infrastruktury energetycznej" - relacjonował przewodniczący regionalnej administracji.

08:50

Ministerstwo obrony USA prowadzi rozmowy na temat zakupu 10 nowego rodzaju przeciwpancernych dronów-kamikadze Switchblade 600, które mogą zostać przekazane Ukrainie w ramach pakietu uzbrojenia wartego 300 mln dolarów - podała agencja Bloomberg.

USA zobowiązały się do dostarczenia Ukrainie co najmniej 700 dronów Switchblade, a około 100 zostało już przekazanych. Były to maszyny ze starszej serii 300, ważące 2,5 kilograma i opracowane do atakowania żołnierzy i lekkich pojazdów. Ich zasięg wynosi około 10 km i mogą utrzymywać się w powietrzu ponad celem przez 15 minut - wynika z danych firmy AeroVironment, która opracowała drony.

08:41

08:35

Rosyjskie lotnictwo ostrzelało w nocy ze środy na czwartek szkoły i inne obiekty w mieście Nowogród Siewierski w obwodzie czernihowskim na północy Ukrainy; są zabici i ranni - poinformował w czwartek szef władz regionu czernihowskiego Wiaczesław Czaus.

08:16

CNN opublikowała szokujący materiał wideo pokazujący, jak rosyjscy żołnierze strzelają w plecy właściciela i pracownika salonu samochodowego pod Kijowem. Następnie plądrują budynki.

08:02

Rosja jest "najbardziej bezpośrednim zagrożeniem dla ładu światowego" w związku z "barbarzyńską wojną", jaką prowadzi przeciwko Ukrainie - oceniła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która przebywa z wizytą w Japonii.

W rozmowie z dziennikarzami po spotkaniu z premierem Japonii Fumio Kishidą w Tokio von der Leyen wspomniała również o "niepokojącym pakcie" pomiędzy Rosją a Chinami.

Na globalny aspekt działań Kremla zwrócił uwagę także premier Japonii. "Inwazja Rosji na Ukrainę nie jest tylko sprawą Europy, lecz wstrząsa rdzeniem porządku międzynarodowego także w Azji. To nie może być tolerowane" - zaznaczył.

07:53

"Nie jesteśmy od dawania komukolwiek przywilejów. I powiem wprost - ukraiński minister edukacji za to właśnie nam dziękuje (...) Za to, że się ukraińskimi dziećmi opiekujemy, ale nie wciągamy za uszy do naszego systemu edukacji" - stwierdził w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. "Ci młodzi ludzie są potrzebni Ukrainie, tamtejszym szkołom, oni muszą tam wrócić jak najliczniej, jeśli kraj ma się odbudowywać, rozwijać po wojnie" - tłumaczył.

07:47

"Nasze jednostki nie pozwalają najeźdźcom atakować ani kroczyć naprzód. Dzięki skutecznemu wykorzystaniu artylerii i rakiet wyeliminowano 23 rosyjskich faszystów, zniszczono dwa czołgi, dwa bojowe wozy piechoty i skład amunicji w obwodzie chersońskim" - napisało ukraińskie dowództwo operacyjne Południe.

W komunikacie dodano, że wojska rosyjskie ponownie przeprowadziły atak rakietowy na obwód odeski, ale wystrzelony przez nie pocisk został unieszkodliwiony przez ukraińską obronę przeciwlotniczą.

07:42

Ukraińska policja od początku wojny rozbiła 88 grup dywersyjnych, zatrzymała 750 osób, które przekazywały Rosjanom ważne informacje - informują ukraińskie służby.

07:30

Ewakuacja z Mariupola jest zablokowana. Ludzie są zmuszani do pracy dla okupantów, jeśli nie chcą umrzeć z głodu - poinformował zastępca burmistrza Petro Andryushchenko.

07:21

We wschodniej strefie operacyjnej, na terenie obwodów donieckiego i ługańskiego, w ostatniej dobie Ukraińcy odparli dziewięć ataków wroga, zniszczyli osiem czołgów, sześć bojowych wozów pancernych, pięć pojazdów kołowych, jeden system obrony przeciwlotniczej i cztery bezzałogowce - poinformowało ukraińskie dowództwo.

07:14

Na kierunku charkowskim Rosjanie - zgodnie z informacją ukraińskiego dowództwa - przegrupowują siły, aby zapobiec dalszemu posuwaniu się Ukraińców w kierunku granicy państwowej.

"Na północ od miasta Charków nieprzyjaciel prowadzi ostrzał artyleryjski jednostek naszych wojsk w celu zadawania strat w sile żywej, uzbrojeniu i sprzęcie" - ocenił sztab.

"Na kierunku donieckim wrogie jednostki próbują rozwijać działania ofensywne w stronę miejscowości Łyman, Siewierodonieck, Bachmut, Awdijiwka i Kurachowo. Głównym zadaniem pozostaje ustanowienie pełnej kontroli nad Rubiżnem, Łymanem i Siewierodonieckiem" - dodał.

07:09

W Mariupolu Rosjanie kontynuują blokowanie obrońców miasta w kombinacie metalurgicznym Azowstal - podał w czwartek rano sztab generalny ukraińskiej armii.

"W Mariupolu główne wysiłki okupantów skupiają się na blokowaniu i próbie zniszczenia naszych jednostek na terenie zakładu Azowstal. Wróg nie przestaje wykonywać ataków z powietrza" - czytamy w komunikacie.

06:49

Earth Observation for Ukraine, czyli w skrócie EO4UA, to projekt, którego głównym celem jest wsparcie władz ukraińskich oraz organizacji międzynarodowych w ocenie strat środowiskowych na terytorium dotkniętego wojną kraju. Wsparcie polegać ma na zapewnieniu możliwości szybkiego przetwarzania informacji i dostępu do wielkiego repozytorium danych satelitarnych pochodzących z obserwacji Ziemi.

06:42

Serhij Wołyna dowódca 36 Brygady Piechoty Morskiej Ukrainy broniącej Azowstalu, zaapelował Elona Muska o pomoc w ewakuacji jego żołnierzy do kraju trzeciego.

"Elon Musk, ludzie mówią, że przybyłeś z innej planety aby nauczyć ludzi wiary w niemożliwe. Nasze planety są obok siebie, ja żyję tu gdzie przetrwanie jest prawie niemożliwe. Pomóż nam wydostać się z Azowstalu do kraju mediatora. Jeżeli nie ty, to kto ? Daj mi znak" - napisał Wołyna.

06:23

Obrońcy Azowstalu pobrali się 5 maja. Po zaledwie trzech dniach Valeria została wdową. "Wciąż mam twoje nazwisko, twoją rodzinę i wspomnienia naszego szczęśliwego czasu razem." Obiecała ukochanemu przeżycie i życie dla nich obojga.

06:07

Do oszczędzania bardziej niż pandemia mobilizują Polaków rosnąca inflacja i wojna na Ukrainie - wynika z badania "Inflacja i wojna w Ukrainie a budżety domowe Polaków". Akcentują to w szczególności osoby z dziećmi oraz respondenci w wieku 18-24 i 25-34 lata.



05:42

Rosja chce oficjalnych przeprosin od polskich władz za incydent z udziałem jej ambasadora w Warszawie. Takie żądanie usłyszał podczas środowego spotkania polski ambasador w Moskwie Krzysztof Krajewski.

Chodzi o oblanie czerwoną substancją Siergieja Andriejewa, gdy dyplomata w poniedziałek próbował złożyć kwiaty na cmentarzu żołnierzy radzieckich.

05:29

Amerykańska Izba Reprezentantów zatwierdziła ponad 40 miliardów dolarów więcej pomocy dla Ukrainy. Kongres stara się uniknąć przerw w pomocy obronnej i wzmocnić rząd w Kijowie.

05:24

Jak poinformowało dowództwo wojsk ukraińskich walczących na wschodzie kraju, w środę zniszczono 6 rosyjskich czołgów. Zginęło ok. 250 żołnierzy wroga.



"Ukraińscy obrońcy kontynuują odpieranie ataków agresora w rejonie odpowiedzialności Grupy Operacyjno-Taktycznej Wschód. 11 maja rosyjscy żołnierze dokonali pięciu ataków. Nasza artyleria otworzyła ogień na grupy personelu wojskowego i sprzętu" - głosi komunikat.





05:11

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył w nadanym w środę późnym wieczorem nagraniu wideo, że Ukraina stale rozmawia o gwarancjach bezpieczeństwa ze swoimi partnerami.



Zełenski powiedział że kwestia ta była przedmiotem "bardzo merytorycznych" rozmów na spotkaniu przywódców grupy G7 8 maja, w którym uczestniczyli przedstawiciele Ukrainy.



Podkreślił, że jest przekonany, że "ten maj będzie miał szczególne znaczenie dla historii Ukrainy".

05:00