Wszystkie procesy stają się coraz trudniejsze i wolniejsze - od sankcji po przekazanie broni - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas konferencji Jałtańska Strategia Europejska. Do 73 wzrosła liczba rannych w rosyjskim ostrzale Krzywego Rogu w środkowej Ukrainie - poinformowały w piątek władze obwodu dniepropietrowskiego. Wcześniej informowano o 54 rannych. Jedna osoba zginęła. Piątek był 562. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą znajdziecie w relacji z 08.09.2023 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Rosyjski atak na Krzywy Róg / DNIPROPETROVSK REGIONAL MILITARY ADMINISTRATION HANDOUT / PAP/EPA

22:21

Śmierć szefa Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna pokazuje, że Władimir Putin nie jest przywódcą, z którym można iść na kompromis lub układy - oświadczył w wywiadzie dla CNN prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Odniósł się w ten sposób do sugestii, że przyszedł czas na rozpoczęcie negocjacji z Rosją.

22:15

Pomimo sprzeciwu władz miasta w położonej na wschodzie Estonii i graniczącej z Rosją Narwie rozpoczęto wymianę tablic z posowieckimi nazwami ulic - poinformował portal Pohjarannik.

22:12

Ukraiński wywiad posiada listę rosyjskich obiektów strategicznych do zniszczenia. "Mamy wiele celów" - oświadczył przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego Wadym Skibicki.

21:28

Rośnie napięcie między Rosją i Armenią. Władze w Erywaniu zaczęły dystansować od Moskwy zarzucając Rosjanom, że nie wypełniają swoich partnerskich zobowiązań.

W Armenii zatrzymano też dwóch dziennikarzy, którym zarzuca się rozpowszechnianie rosyjskiej propagandy.

Rosyjski MSZ wezwał ambasadora Erywania i zaprotestował przeciwko "nieprzyjaznym krokom" wobec Moskwy.

Owe "nieprzyjazne kroki", to decyzja Armenii o przystąpieniu do Międzynarodowego Trybunały Karnego i ogłoszenie zamiarów przeprowadzenia wspólnych ćwiczeń wojskowych ze Stanami Zjednoczonymi.

Armenia wciąż należy do Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym - w pełni kontrolowanego przez Rosję sojuszu wojskowego.

Premier kraju, Nikol Paszinian przyznał jednak niedawno ku wielkiemu zaskoczeniu Rosjan, że "Polityka mojego kraju, polegająca wyłącznie na Rosji w kwestii gwarancji bezpieczeństwa, była strategicznym błędem".

21:14

Instytut Badań nad Wojną (ISW) informuje, że na podstawie danych geolokalizacyjnych można zaobserwować postępy armii ukraińskiej w rejonie Bachmutu i w zachodniej części obwodu zaporoskiego.

Zdjęcia z frontu pokazują płonące rzędy drzew w odległości około kilometra na północny-zachód od miejscowości Werbowe (obw. zaporoski). To sugeruje, że Rosjanie prawdopodobnie ostrzeliwują ogniem artyleryjskim nacierających Ukraińców.

Dane geolokalizacyjne wskazują na niewielkie zdobycze terytorialne poczynione przez siły Kijowa na południowy-zachód od Bachmutu (obw. doniecki). O postępach w tym rejonie informuje też Sztab Generalny Ukraińskich Sił Zbrojnych.

20:06

Widzimy zbyt długą przerwę w nakładaniu sankcji na Rosję oraz zbyt aktywne próby obchodzenia sankcji przez Moskwę - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Sankcyjny "atak" musi się odrodzić - zaapelował.

Obecnie widzimy zbyt długą sankcyjną przerwę ze strony partnerów. I zbyt aktywne próby obejścia sankcji przez Rosję - oznajmił Zełenski w swoim wieczornym wystąpieniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.



Telegram

19:10

Personel składu amunicji w Szkocji, skąd m.in. wysyłane są na Ukrainę pociski Brimstone i Storm Shadow, rozpocznie w poniedziałek dwutygodniowy strajk. Brytyjskie ministerstwo obrony zapewnia jednak, że nie wpłynie on na dostawy broni dla Kijowa.

19:07

W kuluarach toczą się tajne rozmowy między przedstawicielami ONZ i Rosji. Stawką ma być wznowienie umowy zbożowej w zamian za ominięcie głównych sankcji zachodnich nałożonych na Moskwę - donosi niemiecki "Bild".

18:23

Do 73 wzrosła liczba rannych w rosyjskim ostrzale Krzywego Rogu w środkowej Ukrainie - poinformowały w piątek władze obwodu dniepropietrowskiego. Wcześniej informowano o 54 rannych. Jedna osoba zginęła.

35 osób rannych w ostrzale przebywa w szpitalu. Stan trzech poszkodowanych oceniany jest jako ciężki.

Wskutek ostrzału uszkodzonych zostało ponad 60 wielokondygnacyjnych budynków, kilka domów oraz ponad 50 samochodów.

Ostrzał, który nastąpił w piątek rano, zniszczył doszczętnie budynek policji.



18:04

Ukraińskie kroki w ramach prowadzonej kontrofensywy są szybsze, niż nakładanie nowych sankcji na Rosję - ocenił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, cytowany przez swoje biuro. Szef państwa mówił o tym podczas konferencji Jałtańska Strategia Europejska (YES).

Wojna zwalnia. Tak jest, przyznajemy to. Wszystkie procesy stają się coraz trudniejsze i wolniejsze - od sankcji po przekazanie broni - powiedział Zełenski.

Kiedy niektórzy partnerzy mówią - co z kontrofensywą, kiedy będzie następny krok? Moja odpowiedź: na dziś nasze kroki na pewno są szybsze, niż nowe pakiety sankcji - oświadczył.

16:58

W ostatnich dwóch miesiącach znacząco zmniejszyła się liczebność wojsk rosyjskich na Białorusi - informuje Radio Swoboda, powołując się na projekt Biełaruski Hajun. Z kraju wycofano rosyjski kontyngent tzw. regionalnego zgrupowania wojsk Rosji i Białorusi, utworzonego w ubiegłym roku.

15:52

UE nałożyła sankcje na sześć osób, odpowiedzialnych za poważne pogwałcenie praw człowieka w Federacji Rosyjskiej i na terytoriach Ukrainy tymczasowo okupowanych przez Rosję, w tym naruszenia wolności opinii i wypowiedzi.

Wśród tych osób znajdują się prokuratorzy i sędziowie, pracujący w sądach utworzonych przez rosyjskie siły okupacyjne na nielegalnie zaanektowanym Krymie. Brali oni udział w politycznie umotywowanym postępowaniu sądowym przeciwko dziennikarzowi Władysławowi Jesypence, który został skazany na 6 lat więzienia i Tatarowi krymskiemu Narimanowi Dżelałowowi.

15:48

Mówimy jednoznacznie "nie" wszystkim ukraińskim oligarchom, którzy chcą zdestabilizować polski rynek rolny - oświadczył w Dołhobyczowie w woj. lubelskim premier Mateusz Morawiecki. Powtórzył, że Polska utrzyma zakaz importu zbóż z Ukrainy niezależnie od decyzji KE.

Mówimy jednoznacznie i jasno "nie" wszystkim ukraińskim oligarchom, którzy chcą zdestabilizować polski rynek rolny. Mówimy "tak" eksportowi przez terytorium Polski, który w ostatnich miesiącach rośnie - podkreślił Morawiecki podczas konferencji prasowej na przejściu granicznym z Ukrainą w Dołhobyczowie. Jak dodał, rząd "zdecydowanie" sprzeciwia się rozchwianiu polskiego rynku rolnego.



15:36

Mamy informację, że Władimir Putin zabił Jewgienija Prigożyna, szefa najemniczej Grupy Wagnera - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, cytowany przez agencją Reutera.

Putin zabił Prigożyna - przynajmniej taką informację wszyscy mamy; to pokazuje również jego stan psychiczny, że wysiadł i jest słaby - oświadczył w Kijowie Zełenski. Szef państwa nie sprecyzował, o jakie informacje chodzi.

Na Ukrainie nie było żałoby, kiedy zabrakło Prigożyna. To dla nas jeden terrorysta mniej - dodał.



15:02

Misja pokojowa Watykanu w wojnie z Rosją nie jest obecnie możliwa ze względu na niedawne słowa papieża Franciszka o Rosji - ocenił Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

13:50

Do 54 wzrosła liczba osób rannych w ostrzale rakietowym ukraińskiego miasta Krzywy Róg; akcję poszukiwawczą zakończono - poinformował szef MSW Ukrainy Ihor Kłymenko. Dziewięciu rannych to policjanci: rosyjski pocisk uderzył w budynek policji, niszcząc go całkowicie.

Jak wcześniej informowano, w ostrzale zginął funkcjonariusz ochrony. Trzech policjantów wyciągniętych spod gruzów jest w stanie ciężkim. Większość rannych to zwykli obywatele.

Ostrzał zniszczył doszczętnie budynek policji i uszkodził ponad 30 okolicznych budynków, zarówno mieszkalnych, jak i administracyjnych, a także ponad 40 samochodów.



13:00

Polska wyraża ubolewanie z powodu opóźnień KE w pracach nad wykorzystaniem zamrożonych aktywów Rosji, które powinny zostać przekazane na odbudowę Ukrainy. Chodzi o około 200 miliardów euro zamrożonych w krajach UE - głównie w Belgii.

12:30

Połowę namiotów zdemontowano w obozie najemniczej Grupy Wagnera pod Osipowiczami na Białorusi - podał w piątek niezależny portal Nasza Niwa, powołując się na oceny kanału Biełaruski Hajun. Dotychczas rozebrano już 160 namiotów z blisko 300. Pozostało ich jeszcze 130. Gdy demontaż się rozpoczynał, obóz liczył 292 namioty.

Stopniowa likwidacja obozu rozpoczęła się na przełomie lipca i sierpnia - jak zauważano - na długo przed katastrofą samolotu w Rosji, w której 23 sierpnia zginął właściciel Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn.

12:00

Władze Ukrainy rozpoczęły zabiegi o objęcie sankcjami międzynarodowymi osób odpowiedzialnych za organizację rosyjskich pseudowyborów regionalnych na terenach okupowanych przez Rosję - poinformowało w piątek MSZ w Kijowie.

"Osoby zamieszane w organizację tych pseudowyborów - w tym władze Federacji Rosyjskiej, przedstawiciele administracji okupacyjnych i struktur wyborczych - powinny zostać pociągnięte do odpowiedzialności. Inicjujemy objęcie ich nowymi sankcjami międzynarodowymi" - oświadczyło MSZ w komunikacie na stronie internetowej.

11:00

Celem ataku z użyciem dronów w Briańsku były zapewne zakłady Kriemnyj Eł, jeden z największych w Rosji producentów mikroelektroniki, w tym na potrzeby wojskowe - podała ukraińska agencja UNIAN. To drugi atak na zakłady w Briańsku w ostatnich dniach.

10:30

Rosyjskie wojska przeprowadziły w piątek rano atak rakietowy na miasto Krzywy Róg na południu Ukrainy. Zginęła co najmniej jedna osoba, a 25 zostało rannych - poinformowali gubernator władz obwodu dniepropietrowskiego Serhij Łysak i szef ukraińskiego MSW Ihor Kłymenko.