Władze Rosji zamierzają dalej rozszerzać "strefę buforową" na Ukrainie w miarę zwiększania zasięgu rakiet, którymi dysponuje Kijów - potwierdził w środę rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podziękował Senatowi USA za uchwalenie pomocy militarnej i ekonomicznej dla jego kraju w wysokości 60,8 mld dolarów. "Kluczem jest teraz szybkość. Każdy przywódca, który nie marnuje czasu, ratuje życie" - napisał ukraiński przywódca w mediach społecznościowych. Ukraińskie drony ponownie zaatakowały wrogie terytorium, w tym obwód smoleński. Doszło tam do pożaru jednej z rafinerii. Liczba rosyjskich żołnierzy skazanych za dezercję osiągnęła w marcu rekordowy poziom.

Zniszczenia po ataku dronów w Odessie / Alena Solomonova / PAP

13:30

Władze Rosji zamierzają dalej rozszerzać "strefę buforową" na Ukrainie w miarę zwiększania zasięgu rakiet, którymi dysponuje Kijów - potwierdził w środę rzecznik Kremla. Dmitrij Pieskow skomentował w ten sposób możliwość dostarczenia Ukrainie amerykańskich pocisków ATACMS.

Tak, w tym sensie nic się nie zmieniło - powiedział Pieskow, zapytany przez dziennikarzy o to, czy w związku z możliwym dostarczeniem Ukrainie rakiet ATACMS o zasięgu do 300 km Kreml planuje pogłębiać "strefę buforową" na terytorium Ukrainy.

W ocenie władz na Kremlu tzw. strefa buforowa to obszar zdemilitaryzowany, który ma chronić Rosję przed ukraińskimi ostrzałami.

13:10

Balony atmosferyczne nowym postrachem Rosjan. Mogą być one wyposażone zarówno w ładunki wybuchowe, jak i reflektory radarowe, które mają mylić rosyjską obronę powietrzną i sprawić, by do ich zestrzelenia użyto drogich pocisków. Sam balon z kolei dużo nie kosztuje, bo zaledwie około 1000 dolarów.

10:29

"Kluczem jest teraz szybkość. Szybkość wdrażania porozumień z partnerami w sprawie dostaw broni dla naszych żołnierzy. Szybkość eliminowania wszystkich rosyjskich planów obejścia sankcji. Szybkość znajdowania rozwiązań politycznych w celu ochrony życia przed rosyjskim terrorem" - napisał w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. "Każdy przywódca, który nie marnuje czasu, ratuje życie. Każde państwo, które wie, jak działać szybko, chroni światowy porządek. Dziękuję wszystkim na świecie, którzy pomagają naszym ludziom przywrócić normalne życie po rosyjskich atakach. Dziękuję wszystkim, którzy pomagają naszym wojownikom bronić miast i wsi Ukrainy przed rosyjskim złem" - dodał.