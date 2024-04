Amerykańska pomoc dla Ukrainy, Izraela i Tajwanu zatwierdzona. Prezydent Joe Biden na konferencji prasowej poinformował, że podpisał ustawę o pomocy dla tych państw.

Prezydent USA Joe Biden / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / PAP/EPA

Decyzja Senatu USA

We wtorek amerykański Senat przegłosował pakiet środków na wsparcie Ukrainy, Izraela i Tajwanu o wartości 95 mld dolarów.

Ustawę przyjęto przeważającą większością głosów z poparciem większości senatorów obydwu partii, stosunkiem głosów 79-18. Przeciwko głosowało trzech krytycznych wobec Izraela Demokratów (Jeff Merkley, Peter Welch i Bernie Sanders) i 15 Republikanów, część z których zagłosowała przeciwko, bo domagała się włączenia do ustawy restrykcji imigracyjnych. Decyzja Senatu wieńczy trwający od ponad pół roku spór o pomoc dla Ukrainy.

Pakiet wsparcia dla Ukrainy, Izraela i Tajwanu

Ustawa zapewnia 60,8 mld dol. środków na wsparcie wojskowe i gospodarcze Ukrainy, 26 mld na uzbrojenie dla Izraela i pomoc humanitarną dla Palestyńczyków, 8 mld na zakup broni dla Tajwanu oraz wzmocnienie bezpieczeństwa w regionie Indo-Pacyfiku.

Dodatkowo w ustawie znalazł się szereg uprawnień do nałożenia dodatkowych sankcji na Iran i Rosję, przepisy upoważniające prezydenta do przeznaczenia zamrożonych rosyjskich aktywów (4-5 mld dol.) na pomoc Ukrainie, oraz ustawa, która ma zmusić chińskiego właściciela TikToka do sprzedaży aplikacji w ciągu 12 miesięcy.