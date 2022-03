Sejm uchwalił ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy. Zakłąda między innymi możliwość podjęcia pracy w Polsce przez ukraińskich uchodźców i ustanowienie instytucji opiekuna tymczasowego dla dzieci z Ukrainy bez opieki dorosłego. Pentagon oświadczył: nie wspieramy przekazania dodatkowych myśliwców Ukrainie, to mały pożytek i duże ryzyko. Do Polski przybyła późnym wieczorem wiceprezydent USA Kamala Harris. Spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą i polskim premierem Mateuszem Morawieckim. Tuż po godzinie 22:00 ukraińska agencja Interfax przekazała, że dzięki korytarzom humanitarnym udało się dotąd ewakuować około 48 tysięcy ludzi. Najnowsze informacje, zdjęcia, filmy i komentarze dotyczące rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji minuta po minucie.

23:32 Kyiev Independent: Rosja może użyć broni chemicznej w Ukrainie

Rosja może przygotować się do użycia broni chemicznej. Istnieją "dobre powody", aby się tym martwić, zwłaszcza, że Rosja użyła takiej broni w Syrii, powiedzieli urzędnicy amerykańscy i brytyjscy na briefingu.

23:35 Firma Caterpillar zawiesza działalność w Rosji

Caterpillar Inc poinformował o zawieszeniu swojej produkcji w zakładach w Rosji.

"Rosja eskaluje swoje działania; łańcuch dostaw już został zakłócony przez sankcje. Zawieszamy działalność w naszych rosyjskich zakładach produkcyjnych, głosi komunikat firmy.

Ucieczka ludności z Irpienia / MIKHAIL PALINCHAK / PAP/EPA

23:11

Zachodni oficjele są "poważnie zaniepokojeni" ryzykiem eskalacji wojny między Rosją a Ukrainą, w tym w szczególności możliwością użycia przez Rosję broni niekonwencjonalnej, najprawdopodobniej chemicznej - podały w środę wieczorem brytyjskie media.

Ostrzeżenie takie wygłosił jeden z zachodnich urzędników na briefingu dla dziennikarzy, jednak nie sprecyzowano, kim jest to źródło, ani nawet z jakiego kraju pochodzi.

"Myślę, że mamy powody, by być poważnie zaniepokojeni ewentualnym użyciem broni niekonwencjonalnej, częściowo ze względu na to, co widzieliśmy, że wydarzyło się na innych teatrach działań. Jak już wspomniałem, na przykład ze względu na to, co widzieliśmy w Syrii, częściowo (też) z powodu tego, że widzieliśmy pewne przygotowywanie sceny do tego w pojawiających się domysłach dotyczących (operacji) fałszywej flagi, a także inne przesłanki. Jest to więc dla nas poważny powód do niepokoju" - mówi cytowane w brytyjskich mediach źródło.

23:05

Możliwość zwiększenia rezerwy subwencji oświatowej w 2022 r. oraz kontynuowania nauki na polskich uczelniach przez Polaków i Ukraińców studiujących na Ukrainie przed napaścią Rosji na ten kraj - to m.in. przewiduje ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy, którą w środę, z poprawkami, uchwalił Sejm.

23:00

Wiceprezydent USA Kamala Harris przybyła w środę późnym wieczorem do Warszawy; podczas wizyty w Polsce ma rozmawiać m.in. z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim, a także odwiedzić polskich i amerykańskich żołnierzy. Amerykański Air Force Two z Kamalą Harris na pokładzie wylądował na warszawskim Lotnisku Chopina po godz. 22. Amerykańską wiceprezydent powitał m.in. ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski i szef Biura Polityki Międzynarodowej KPRP Jakub Kumoch.