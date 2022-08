Rosja kontynuowała w poniedziałek natarcia w obwodzie donieckim, skupiając swoje wysiłki na kierunkach Bachumutu i Awdijiwki - poinformował w wieczornym komunikacie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Ukraińskie wojska ponownie zaatakowały most Antonowski pod Chersoniem. FSB twierdzi, że to siły specjalne Ukrainy przeprowadziły zamach na Darię Duginę. Poniedziałek jest 180. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą relacjonujemy w naszym raporcie dnia. Informacje w nim są aktualizowane na bieżąco.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

/ ROMAN PILIPEY / PAP/EPA

20:50

Organizacja Narodów Zjednoczonych przekazała, że według jej szacunków w związku z wojną w Ukrainie zginęło już ponad 5500 cywili.

20:09

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy informuje o zatrzymaniu w Donbasie dwóch mężczyzn, którzy mieli przekazywać Rosjanom informacje o tym, gdzie rozmieszczone są systemy artylerii rakietowej HIMARS.

19:47

Rośnie ryzyko uderzeń rakietowych i innych prowokacji, zarówno w kraju, jak i poza nim. Rosja i reżim Putina zaatakowały niezależną Ukrainę i jej niepodległość - oświadczył w telewizji publicznej przedstawiciel HUR Andrij Jusow. Zaapelował, by zwłaszcza 23 i 24 sierpnia być szczególnie ostrożnym, reagować na alarmy przeciwlotnicze, i ostrzegł: "nie są to tylko słowa".

Zapewnił, że Ukraina jest przygotowana na ataki, ale zaznaczył, że Rosja "wciąż ma wiele pocisków rakietowych"; choć mało precyzyjne, to "mogą one wyrządzić wiele nieszczęść".

Przedstawiciel wywiadu mówił, że Rosja - jak to ujął - "ma bzika na punkcie dat i symboli", dlatego też trzeba liczyć się z atakami w Dniu Niepodległości.

19:40

Rosja kontynuowała w poniedziałek natarcia w obwodzie donieckim, skupiając swoje wysiłki na kierunkach Bachumutu i Awdijiwki - poinformował w wieczornym komunikacie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Walki toczyły się również na odcinku frontu pod Kramatorskiem, gdzie okupant nacierał w pobliżu Krasnopola. Natomiast na kierunku nowopawłowskim rosyjscy żołnierze nacierali w okolicach Nowomichajliwki, lecz zostali odparci - informuje sztab.

Okupanci rosyjscy nacierali również w obwodzie zaporoskim w okolicach miejscowości Wremniwka oraz Wełyka Nowosiłka.

19:21

Stany Zjednoczone ostrzegły Rosję za pośrednictwem jej ambasadora w Waszyngtonie przed eskalacją wojny na Ukrainie i wezwały do zaprzestania działań militarnych wokół Zaporoskiej Elektrowni Atomowej - przekazał w poniedziałek Departament Stanu amerykańskim mediom.

Resort odniósł się w ten sposób do spotkania z rosyjskim ambasadorem Anatolijem Antonowem w ubiegły czwartek.

"Ambasador Antonow przyszedł do Departamentu Stanu, by USA mogły ostrzec Rosję przed wszelką eskalacją jej wojny przeciwko Ukrainie oraz wezwać Rosję do powstrzymania wszelkich działań militarnych w lub wokół ukraińskich instalacji jądrowych i by zwrócić kontrolę nad Zaporoską Elektrownią Atomową Ukrainie" - oznajmił rzecznik Departamentu Stanu w oświadczeniu przesłanym m.in. CNN i agencji Reutera.

18:48

Rosyjskie media twierdzą, że w Sewastopolu było słychać wybuchy. Najwyższy państwowy urzędnik, gubernator okupowanego przez Rosjan Sewastopola Michaił Razwożajew wydał w tej sprawie komunikat. Na swoim kanale na Telegramie napisał, że uruchomiony został system obrony przeciwlotniczej, który zestrzelił pocisk.

18:06

Ukraiński pułk Azow oświadczył w poniedziałek, że rzekoma zabójczyni Darii Duginej nie ma nic wspólnego z tą formacją. Azow zakwestionował dokument, który służby rosyjskie przedstawiły jako legitymację sprawczyni zamachu.

"Kobieta, której nazwisko i legitymację wojskową opublikowała FSB (...), nie ma nic wspólnego z pułkiem Azow i nigdy nie należała do naszego oddziału" - oświadczyli w komunikacie przedstawiciele tej formacji.

Na konferencji prasowej w Kijowie przedstawiciele pułku Azow określili ustalenia FSB jako "fake (fałszywkę- przyp. RMF FM), który wygląda bardzo komicznie". Zwracali uwagę, że kobieta na zdjęciu w opublikowanej legitymacji ma inny mundur, niż noszą członkowie tej formacji.

Wyrazili przypuszczenie, że FSB posłużyła się jakimś dokumentem znalezionym w okupowanym Mariupolu i przedstawia go jako legitymację członkini pułku Azow. Według reprodukcji legitymacja została wydana przez jednostkę nr 3057 ukraińskiej gwardii narodowej.

17:29

Polska i Ukraina pracują nad nowym traktatem, który jeszcze bardziej wzmocni nasze wzajemne stosunki - oświadczył w poniedziałek w Kijowie szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch.

Polska i Ukraina pracują nad nowym traktatem, który jeszcze bardziej wzmocni wzajemne stosunki, ale przede wszystkim Polska kontynuuje pomoc dla Ukrainy i będzie tę pomoc kontynuować. Drugiego wyjścia nie ma, ani nie ma też drugiej polityki polskiej. Polska w sprawie Ukrainy nie ma żadnej innej agendy; praktycznie mówi tym samym językiem, co Ukraina, bo rozumiemy, że obrona Ukrainy jest również obroną Polski - powiedział.

16:39

"Propaganda Rosji znowu tworzy fikcyjne światy" - ocenił na Twitterze Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, komentując twierdzenia rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB), iż zabójstwa Darii Duginej dokonała obywatelka Ukrainy.

"Jako winną eksplozji samochodu propagandzistki Duginej 'wyznaczono' Ukrainkę i jej 12-letnie dziecko" - napisał Podolak. Odnosząc się do twierdzeń FSB, że obywatelka Ukrainy po rzekomym dokonaniu zamachu wyjechała do Estonii, dodał: "dziwne, że na miejscu nie znaleziono wizytówki Prawego Sektora ani wizy estońskiej".

15:42

W Kijowie zabroniono publicznego świętowania dnia niepodległości. W związku z obawą o to, że Rosjanie w tym ważnym dla Ukraińców dniu przeprowadzą ataki, w Charkowie wprowadzona zostanie też godzina policyjna.

14:51

Brutalne obchodzenie się z jeńcami i zabijanie ich są częścią praktyk Rosjan na okupowanej Ukrainie. Postępowanie to przypomina działania nadzorowanych przez Kreml służb w Katyniu w 1940 r., gdzie zamordowanych zostało blisko 22 tys. polskich jeńcow wojennych, pisze na łamach portugalskiego tygodnika "Expresso" znany francuski filozof i publicysta Bernard Henri-Levy.



14:26

Ukraińskie wojska ponownie zaatakowały most Antonowski pod Chersoniem, uniemożliwiając rosyjskim okupantom naprawienie tej przeprawy przez Dniepr i wykorzystanie jej do celów militarnych - powiadomiła agencja UNIAN za rzeczniczką ukraińskiego dowództwa operacyjnego Południe Natalią Humeniuk.

Rosjanie starają się przywrócić funkcjonowanie tego mostu, ale takiej (uszkodzonej) przeprawy nie da się naprawić przy pomocy wiaderka betonu. Wymagałoby to dosyć poważnego remontu. Właśnie dlatego utrzymujemy kontrolę ogniową nad (mostem Antonowskim) i z daleka przypominamy o naszej obecności - powiedziała Humeniuk podczas poniedziałkowej konferencji prasowej.

14:22

W sobotę późnym wieczorem pod Moskwą eksplodował samochód. Pojazdem podróżowała 29-letnia Daria Dugina - córka Aleksandra Dugina, radykalnego filozofa, który w przeszłości wzywał m.in. do mordowania Ukraińców. Kto był celem zamachu? Kto na nim skorzystał? O to Krzysztof Urbaniak pytał dr Agnieszkę Bryc z Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kto skorzystał na śmierci Darii Duginy?

13:49

Pakt Ribbentrop-Mołotow nie należy tylko do dalekiej i bolesnej przeszłości, ale odbija się echem w inwazji Rosji na Ukrainę - oświadczyła w poniedziałek, w przededniu 83. rocznicy podpisania umowy między III Rzeszą a Związkiem Sowieckim, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

23 sierpnia czcimy pamięć ofiar reżimów totalitarnych i autorytarnych w Europie i poza nią. W 83. rocznicę podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow, data ta ma szczególne znaczenie. W tym roku Putin przyniósł z powrotem do Europy okropności wojny wraz z przypomnieniem, że pokoju nie można brać za pewnik - oznajmiła szefowa KE.

13:34

Po serii wybuchów na anektowanym przez Rosję ukraińskim Krymie władze okupacyjne w Sewastopolu sprawdzają stan schronów - informuje ukraiński portal Hromadske, powołując się na samozwańcze władze regionu.

Hromadske pisze, że tzw. gubernator Sewastopola Michaił Razwożajew miał zapewniać, że miasto jest bezpieczne dzięki działającym tam systemom obrony przeciwlotniczej. Niemniej jednak, postanowił on sprawdzić stan schronów.

9 sierpnia doszło do eksplozji na lotnisku wojskowym Saki koło Nowofedoriwki na Krymie. Wśród doniesień o incydencie pojawiły się również nagrania pokazujące panikę wśród odpoczywających na plaży rosyjskich turystów. 16 sierpnia niedaleko miasta Dżankoj na północy Półwyspu Krymskiego doszło do eksplozji w magazynie amunicji.



13:28

Federalna Służba Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej oskarżyła ukraińskie służby specjalnie o przeprowadzenie zamachu na Darię Duginę, córkę nacjonalistycznego rosyjskiego ideologa - podaje agencja Interfax.

W sobotę późnym wieczorem pod Moskwą eksplodował samochód. Pojazdem podróżowała 29-letnia Daria Dugina - córka Aleksandra Dugina, radykalnego filozofa, który w przeszłości wzywał m.in. do mordowania Ukraińców.

12:59

Rosyjscy śledczy przychylają się ku wersji, że samochód Darii Duginy, córki rosyjskiego filozofa i politologa Aleksandra Dugina, został zdalnie wysadzony w powietrze - podaje rosyjska agencja TASS. Według kanału telegramowego Mash, auto Duginy było śledzone.

11:18

Rosyjskie władze okupacyjne Mariupola na południowym wschodzie Ukrainy drastycznie ograniczyły dostawy pomocy humanitarnej, tłumacząc, że będzie ona wydawana tylko "etnicznym Rosjanom", czyli ludziom powyżej 65. roku życia i dzieciom do lat 3 - powiadomił lojalny wobec Kijowa doradca mera miasta Petro Andriuszczenko.

"Wszyscy pozostali - na galery, czyli (...) do katorżniczej pracy za grosze" - powiadomił.

W pierwszej połowie sierpnia pojawiały się liczne doniesienia o potajemnym werbowaniu cywilów w Mariupolu na wojnę z Ukrainą. Ponad miesiąc wcześniej, 11 lipca, Andriuszczenko ostrzegł, że z portu nad Morzem Azowskim "należy uciekać, póki czas", ponieważ jesienią okupacyjna administracja planuje tam przeprowadzić powszechną mobilizację.

Według strony ukraińskiej w zniszczonym przez rosyjskie wojska Mariupolu przebywa obecnie około 120-130 tys. osób, z czego 70 tys. stanowią ludzie w podeszłym wieku. Sytuacja humanitarna wciąż jest bardzo trudna - brakuje wody, żywności, lekarstw i środków higienicznych.

10:12

O zatrzymaniu dwóch mężczyzn, którzy informowali wojska rosyjskie o miejscach dyslokacji systemów artylerii rakietowej Himars i innego uzbrojenia armii ukraińskiej, powiadomiła Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

SBU podała, że agenci Rosji przekazywali informacje przez pracownika tzw. milicji ludowej z separatystycznej Donieckiej Republiki Ludowej, wysyłając mu zdjęcia z lokalizacjami na mapie.

09:52

Jeśli ktoś sądził, że nasza kontrofensywa na południu kraju będzie oznaczała przemarsz przez stepy Chersońszczyzny, to wyjaśniamy, że w warunkach współczesnej wojny takie operacje wyglądają inaczej i polegają na metodycznym osłabianiu sił wroga - oświadczyła rzeczniczka ukraińskiego dowództwa operacyjnego Południe Natalia Humeniuk.

"Kontrofensywa ma na celu głównie wyczerpanie wojsk przeciwnika i właśnie tym się zajmujemy. Chodzi o niszczenie magazynów z uzbrojeniem, atakowanie centrów dowodzenia i uderzanie w węzłowe punkty, w których Rosjanie koncentrują swoje oddziały, broń i sprzęt wojskowy. Takie działania mają poważny wpływ na morale (agresora)" - wyjaśniła Humeniuk, cytowana przez agencję UNIAN.

09:22

Rosyjscy okupanci uprowadzają na Ługańszczyźnie nieletnich w wieku 14-18 lat, a następnie stawiają ich bliskim ultimatum: na wojnę z Ukrainą muszą pójść albo schwytani nastolatkowie, albo ktoś z opiekujących się nimi mężczyzn, np. ojciec lub brat - powiadomił lojalny wobec Kijowa szef regionalnych władz Serhij Hajdaj.

08:40

Rosja ma coraz większe problemy z motywowaniem sił pomocniczych, które wykorzystuje do uzupełnienia regularnych wojsk w Donbasie, na wschodzie Ukrainy, a niektóre jednostki są uważane za niepewne w walce - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

08:39

Władze w Kijowie podejmują próby ewakuacji Ukraińców z okupowanych przez wojska rosyjskie terenów w obwodzie ługańskim na wschodzie kraju, którzy zostali przymusowo zmobilizowani do armii wroga i wysłani na wojnę przeciwko swojej ojczyźnie - poinformował rządowy ukraiński portal Centrum Narodowego Sprzeciwu.

08:24

W wyniku rosyjskich ostrzałów co najmniej dwie osoby zginęły w niedzielę w obwodzie donieckim, a cztery zostały ranne w obwodzie dniepropietrowskim na wschodzie Ukrainy - powiadomiły władze regionalne. Charków znowu był ostrzeliwany z terytorium rosyjskiego Biełgorodu.

08:16

Rosyjskie wojska odniosły częściowy sukces nieopodal miejscowości Błahodatne na granicy obwodów mikołajowskiego i chersońskiego na południu Ukrainy; wszystkie natarcia wroga w Donbasie zostały odparte - poinformował w porannym komunikacie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Poniedziałek jest 180. dniem rosyjskiej inwazji na sąsiedni kraj, rozpoczętej 24 lutego. W niedzielę ukraiński Sztab Generalny powiadomił, że wojska agresora straciły dotąd już około 45,2 tys. żołnierzy, a także m.in. 1912 czołgów, 234 samoloty i 197 śmigłowców.

08:14

Istotne postępy i zdobycze terytorialne wojsk rosyjskich w Ukrainie wydają się mało prawdopodobne w najbliższych miesiącach - pisze w najnowszym raporcie Instytut Badań nad Wojną (ISW), oceniając, że siły rosyjskie nie posiadają zdolności przekształcenia sukcesów taktycznych w postępy operacyjne.

07:00

Jeśli Rosja zorganizuje proces pokazowy ukraińskich jeńców to żadne negocjacje nie będą możliwe - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

"Obecnie napływają liczne doniesienia w mediach, że w Mariupolu przygotowywana jest sceneria do absolutnie odrażającego i absurdalnego procesu pokazowego ukraińskich obrońców, naszych bojowników, którzy są więzieni przez okupantów" - powiedział Zełenski.

05:29

Jedyna możliwa defilada rosyjska na Ukrainie to "defilada" sprzętu zniszczonego - oświadczył prezydent tego kraju Wołodymyr Zełenski, komentując na Facebooku wystawienie w centrum Kijowa egzemplarzy zniszczonych rosyjskich czołgów, wyrzutni i innego sprzętu.

Ten krótki komentarz umieścił pod nagraniem wideo, pokazującym z lotu ptaka rozstawione w centrum Kijowa rosyjskie pojazdy, czołgi i wyrzutnie.

05:24

Siły zbrojne Szwecji wszczęły dochodzenie w związku z możliwym naruszeniem szwedzkich wód terytorialnych na Bałtyku przez rosyjski statek. Do incydentu miało dojść w sobotę na południe od Ystad.

Według agencji prasowej TT z kursu zboczył rosyjski holownik płynący do Archangielska nad Morzem Białym. W pewnym momencie jednostka, zamiast kierować do cieśnin duńskich, obrała kurs na południowe wybrzeże Szwecji.

"Wiemy o incydencie i badamy, czy doszło do naruszenia wód terytorialnych" - poinformowała rzeczniczka szwedzkich sił zbrojnych Johanna Toll.

Jak podał portal lokalnej gazety "Ystads Allehanda", w niedzielę rosyjski statek odpłynął w kierunku niemieckiej wyspy Rugia. W pobliżu holownika zaobserwowano jedną z korwet szwedzkiej marynarki wojennej.

05:00

Wojska rosyjskie atakowały kilkakrotnie rejon miasta Sumy położonego w północno wschodniej Ukrainie, przy granicy z Rosją. Jak informuje agencja Ukrinform podczas odpierania ataków siły ukraińskie zestrzeliły rosyjskiego drona.

Od 24 lutego, czyli od początku inwazji Rosji na Ukrainę, do 4 kwietnia w Sumach i okolicach trwały walki, zakończone zwycięstwem Ukrainy i wycofaniem się Rosjan. Od tego czasu obwód sumski jest regularnie ostrzeliwany przez wojska rosyjskie.