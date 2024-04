22:21

Stany Zjednoczone sprzedadzą Ukrainie sprzęt wojskowy o wartości 138 milionów dolarów, który posłuży do utrzymania i poprawy systemu obrony powietrznej HAWK - poinformowała agencja Reutera, cytując Departament Stanu USA.

21:40

Brytyjski minister spraw zagranicznych David Cameron nazwał rosyjską agresję w Europie "ogromnym zagrożeniem" dla Zachodu oraz wezwał sojuszników do trzymania się razem i wspierania Ukrainy w stawianiu oporu rosyjskiej inwazji. Powiedział to we wtorek na wspólnej konferencji prasowej z sekretarzem stanu USA Anthonym Blinkenem w Waszyngtonie - podaje Ukrinform.