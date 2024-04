"To wystarczająco dużo sprzętu, by wyposażyć jedną ukraińską brygadę w karabiny. Ta broń pomoże Ukrainie bronić się przed rosyjską inwazją" - napisano w oświadczeniu.

Amerykanie przejęli ową broń w latach 2021-2023 z czterech statków bez żadnej państwowej bandery. Nadawcą był irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, a odbiorcą bojownicy Huti.

Jest to już co najmniej drugi transfer irańskiej broni dla Ukrainy. W październiku ub.r. Pentagon przekazał Ukrainie ponad 1,1 mln sztuk amunicji kalibru 7,62 mm, które również miały trafić do jemeńskich rebeliantów.