Siły rosyjskie ostrzeliwały w ciągu ostatniej doby różne odcinki frontu na Ukrainie. Sytuacja jest szczególnie trudna na wschodzie i południu kraju – poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Eksperci Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA), którzy obserwują sytuację w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej na Ukrainie, w minionym tygodniu słyszeli liczne eksplozje, co może świadczyć o intensyfikacji działań wojskowych w okolicy - przekazał dyrektor generalny MAEA Rafael Grossi. USA prawdopodobnie wkrótce przekażą Ukrainie rakiety ATACMS - poinformowała telewizja ABC News, powołując się na źródła w administracji Joe Bidena. Prezydent Zełenski powiedział dla CNN, że śmierć Prigożyna pokazuje, ile warte są układy z Putinem. Sobota jest 563. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą relacjonujemy dla Was w naszym raporcie dnia. Informacje w nim są aktualizowane na bieżąco.

21:12

Siły rosyjskie ostrzeliwały w ciągu ostatniej doby różne odcinki frontu na Ukrainie. Sytuacja jest szczególnie trudna na wschodzie i południu kraju - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Siły rosyjskie atakowały jednocześnie w kilku miejscach frontu. Na wschodzie atakowane były liczne miejscowości obwodu charkowskiego, donieckiego i ługańskiego. Wojska ukraińskie odbiły m.in. osiem ataków w okolicach Marjinki w obwodzie donieckim.

Na południu siły rosyjskie przeprowadziły atak lotniczy na Robotyne w obwodzie zaporoskim, wyzwolone niedawno przez siły ukraińskie, a także 20 innych miejscowości. Ostrzeliwane były także miejscowości obwodu chersońskiego. Jednostkom ukraińskim udało się umocnić m.in. na południe od Robotynego - przekazał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

16:54

Do eksplozji doszło na okupowanym przez siły rosyjskie Krymie. W Symferopolu wybuchł pożar w jednostce wojskowej - poinformowała agencja RBK-Ukraina, powołując się na lokalne kanały Telegramu. Mieszkańcy półwyspu opublikowali nagrania, na których widać płomienie i unoszące się kłęby czarnego dymu.

16:32

Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych skrytykowało deklarację państw G20 na temat wojny na Ukrainie, w której potępiono użycie siły, ale nie wspomniano o Rosji. Według MSZ G20 nie może być dumna z tego stanowiska, a delegacja Ukrainy powinna wziąć udział w szczycie grupy w Delhi.

"Ukraina z uznaniem odnosi się do partnerów, którzy próbowali zawrzeć w tekście mocniejsze sformułowanie. Natomiast w odniesieniu do agresji Rosji przeciw Ukrainie G20 nie ma z czego być dumna" - napisał rzecznik ukraińskiego MSZ Ołeh Nikołenko w mediach społecznościowych. Wyraził też przekonanie, że obecność przedstawiciela Ukrainy na szczycie G20 pozwoliłaby uczestnikom lepiej zrozumieć sytuację.

13:20

Dwa ukraińskie drony kamikadze zaatakowały rosyjski sztab wyborczy w okupowanej wsi Skelky w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy - pisze portal RBK-Ukraina, powołując się na źródła w Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU). Rosjanie wykorzystują zaatakowane pomieszczenie do przechowywania biuletynów wyborczych i dokumentów - dodano.

Źródła w SBU przekazały, że po wybuchach siły okupacyjne okrążyły przyległe ulice, zaczęły kontrolować ludzi i wzbiły w powietrze swoje bezzałogowce.

Portal RBK-Ukraina dołączył do materiału nagranie z drona:

Telegram

W Rosji i na okupowanych terenach Ukrainy trwają wybory parlamentarne i regionalne. Jak informowała 4 września agencja Ukrinform, m.in. na zajętych przez Kreml ziemiach obwodu chersońskiego głosowanie zaczęło się już kilka dni wcześniej. Najeźdźcy mieli tam zmuszać cywilów do udziału w nielegalnych wyborach, grożąc im bronią.

11:15

Eksperci Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA), którzy obserwują sytuację w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej na Ukrainie, w minionym tygodniu słyszeli liczne eksplozje, co może świadczyć o intensyfikacji działań wojskowych w okolicy - przekazał dyrektor generalny MAEA Rafael Grossi.

Jak podkreślił, większa intensywność działań zbrojnych potencjalnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa obiektu. Zaznaczył, że sytuacja na terenie kontrolowanej przez rosyjskie siły elektrowni pozostaje bardzo niepewna.

10:48

Elementy ukraińskich sił zbrojnych wkroczyły na wielowarstwową główną rosyjską linię obronną na wschód od miejscowości Robotyne, co zmusiło Rosję do przesunięcia tam oddziałów z innych odcinków frontu - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

Siły ukraińskie kontynuują również wywieranie presji na rosyjskie pozycje na południe od Bachmutu, stopniowo zdobywając pozycje między Kliszczijiwką i Adrijiwką.

09:03

Z powodu braku miejsc w szpitalach na okupowanym terytorium obwodu ługańskiego Rosjanie umieścili rannych w kostnicach - informuje lojalny wobec Kijowa gubernator tego regionu na wschodzie Ukrainy, Artem Łysohor. Gubernator przekazał, że ranni byli tam przywiezieni razem z żołnierzami zabitymi pod miastem Kreminna.

08:41

Wskutek rosyjskiej agresji minionej doby zginęło czterech mieszkańców obwodu donieckiego, a siedmiu zostało rannych - podają władze tego regionu na wschodzie Ukrainy.

Lokalne władze informują też o trzech zabitych i ośmiu rannych cywilach w obwodzie chersońskim oraz dwóch rannych w obwodzie sumskim przy granicy z Rosją. 74 osoby zostały poszkodowane w ostrzale Krzywego Rogu w piątek rano.

07:26

Na tle ukraińskiej kontrofensywy Rosjanie zmieniają strukturę dowodzenia swoimi wojskami walczącymi w tym kraju - pisze w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną. ISW zaznacza, że Rosjanie przemieścili swoje sztaby poza strefę będącą w zasięgu większości ukraińskich systemów rażenia oraz głębiej ukryły stanowiska dowodzenia, rozlokowując je za silnie bronionymi pozycjami.

07:19

Do Kijowa z niezapowiedzianą wizytą przybył szef japońskiej dyplomacji Yoshimasa Hayashi. Jak poinformowała agencja Kyodo, powołując się na rząd w Tokio, "wizyta ma służyć wsparciu Ukrainy w jej wojnie obronnej z Rosją".

06:09

Posiadamy listę najbardziej krytycznych celów w Rosji i metodycznie je niszczymy, by zmniejszyć rosyjski potencjał - oznajmił Wadym Skibicki, przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR). Wyjaśnił, że są to "obiekty wojskowe, obiekty kompleksu zbrojeniowego, dzięki którym produkowane są rakiety, drony i są to obiekty logistyki". Celów jest wiele - dodał.

06:07

UNHCR, agencja ONZ ds. uchodźców poinformowała, że blisko połowa ukraińskich dzieci-uchodźców nie trafiła do szkół w ubiegłym roku szkolnym, a setki tysięcy są zagrożone dalszym pozostawaniem poza systemami edukacyjnymi.

06:06

Śmierć szefa Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna pokazuje, że Władimir Putin nie jest przywódcą, z którym można iść na kompromis lub układy - oświadczył w wywiadzie dla CNN prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Odniósł się w ten sposób do sugestii, że przyszedł czas na rozpoczęcie negocjacji z Rosją.

Kiedy chcesz dojść z kimś do kompromisu, czy podjąć dialog, nie możesz zrobić tego z kłamcą - powiedział.

06:00

USA prawdopodobnie wkrótce przekażą Ukrainie rakiety ATACMS - poinformowała telewizja ABC News, powołując się na źródła w administracji Joe Bidena. Jest to dalekosiężna broń, o którą od dawna zabiega Kijów.

One nadchodzą - powiedział jeden z rozmówców telewizji. Zastrzegł jednak, że ostateczna decyzja nie została jeszcze podjęta. Drugi stwierdził, że decyzja "jest na stole", choć dodał, że jej zatwierdzenie może zająć miesiące.

ATACMS to wystrzeliwane z wyrzutni artylerii rakietowej HIMARS i M270 MLRS pociski balistyczne o zasięgu do 300 km. Na liście życzeń Ukraińców figurują już od ponad roku, lecz administracja Joe Bidena dotąd odmawiała ich przesłania.