Ukraińscy piloci szkolą się w powietrzu na myśliwcach F-16 - poinformował rzecznik ukraińskiego lotnictwa wojskowego Jurij Ihnat. Nie ujawnił szczegółów, ale zapewnił, że szkolenie praktyczne przebiega "zgodnie z planem" - podał portal RBK Ukraina. Wojska rosyjskie nasilają ataki na miasto Awdijiwka, uważane za bramę do Doniecka - poinformowała armia ukraińska. W składzie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości po raz pierwszy nie będzie rosyjskiego przedstawiciela. Jesteśmy zmuszeni ograniczać nasze wsparcie dla Ukrainy ze względu na wyczerpywanie się udostępnionych przez Kongres środków - powiedziała zastępczyni rzecznika Pentagonu Sabrina Singh. Jak dodała, Pentagon wykorzystał 95 proc. przyznanych środków. Piątek jest 625. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą zbieramy w relacji z 10.11.2023 r.

Ukraińscy piloci szkolą się w powietrzu na myśliwcach F-16 - poinformował rzecznik ukraińskiego lotnictwa wojskowego Jurij Ihnat. Nie ujawnił szczegółów, ale zapewnił, że szkolenie praktyczne przebiega "zgodnie z planem" - podał portal RBK Ukraina.

Amerykański minister obrony Lloyd Austin zapowiadał wcześniej utworzenie koalicji krajów szkolących ukraińskich pilotów i załogi w zakresie obsługi i konserwacji F-16, na czele której staną USA, Dania i Holandia.

Podczas ataku w pobliżu okupowanego Krymu, przeprowadzonego nad ranem, uderzyliśmy w dwa szybkie okręty desantowe Rosji - potwierdził w rozmowie z portalem Kyiv Independent przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR).

HUR opublikował nagranie z ataku, pokazując materiał z kamery przedstawiający operację, która wygląda na uderzenie morskiego drona kamikadze w rosyjski okręt.

Okręty przewoziły załogę i pojazdy opancerzone - wyjaśniono. Uszkodzonymi jednostkami były okręty klasy Serna. Jednostki tego modelu wykorzystywano wcześniej m.in. do transportu sprzętu i żołnierzy na okupowaną Wyspę Węży.



Polscy przewoźnicy wciąż protestują na polsko-ukraińskich przejściach granicznych i na razie nie zanosi się, żeby mieli zakończyć tę akcję. Wydłużają się kolejki tirów. Utknęli w nich kierowcy ukraińscy, bo pojazdów na polskich tablicach trudno się dopatrzeć.

Trzy sowieckie pomniki na Wzgórzu Chwały we Lwowie zostały zdemontowane i trafią do muzeum represji - powiadomiły władze miasta.

Chodzi o pomniki Ojczyzna-Matka, Żołnierz z Sztandarem i Przysięga, które znajdowały się na terytorium kompleksu memorialnego Wzgórze Chwały. Znajdują się tam miejsca pochówku żołnierzy z czasu I wojny światowej oraz z walk o Lwów w 1944 r.

Pomniki zostaną przeniesione do muzeum represji "Terytorium Terroru".



Wojska rosyjskie nasilają ataki na miasto Awdijiwka, uważane za bramę do Doniecka - poinformowała armia ukraińska.

Ołeksandr Borodin, rzecznik prasowy trzeciej oddzielnej brygady szturmowej sił zbrojnych Ukrainy, przekazał, że siły rosyjskie przeprowadzają "szerokie ataki piechoty", starając się zachować sprzęt nienaruszony.

Borodin powiedział serwisowi informacyjnemu Espreso TV, że ruchy wojsk rosyjskich, "to nie tylko natarcie piechoty, ale także równoległa praca artylerii, dronów i lotnictwa, w tym bombowego". Jego zdaniem ataki rosyjskie nasiliły się po ataku palestyńskiego terrorystycznego Hamasu na Izrael.

"Być może uważają, że to najlepszy czas na taki ruch, ale nie odnieśli żadnych poważnych sukcesów" - oświadczył rzecznik.

Wojska rosyjskie ostrzeliwują Awdijiwkę przez całą dobę, "ale mokra ziemia po kilkudniowych opadach deszczu powstrzymuje ich żołnierzy przed ofensywą. Kiedy ziemia wyschnie, na pewno się rozwiną" - powiedział Witalij Barabasz, szef miejskiej administracji wojskowej.



Jesteśmy zmuszeni ograniczać nasze wsparcie dla Ukrainy ze względu na wyczerpywanie się udostępnionych przez Kongres środków - powiedziała zastępczyni rzecznika Pentagonu Sabrina Singh. Ponowiła apel do Kongresu o uchwalenie dodatkowego pakietu funduszy. Jak dodała, Pentagon wykorzystał 95 proc. przyznanych środków.

Były minister spraw zagranicznych Rumunii Bohdan Aurescu został w czwartek sędzią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości ONZ, pokonując w głosowaniu przedstawiciela Rosji Kiriła Geworgjana. Po raz pierwszy w historii w składzie tego Trybunału zabraknie rosyjskiego sędziego - poinformował na platformie X prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

"ONZ zaczęła oczyszczać się ze złośliwych wpływów Rosji. Po raz pierwszy w historii ONZ jej państwa członkowskie odmówiły Rosji prawa do wymierzania sprawiedliwości w ich imieniu przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości ONZ" - napisał Zełenski.