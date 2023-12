"Jeśli Putin wygra na Ukrainie, istnieje realne ryzyko, że jego agresja tam się nie skończy" - powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg w kwaterze głównej sojuszu. "Nasze wsparcie nie jest jałmużną. To inwestycja w nasze bezpieczeństwo" - dodał. Ukraińska obrona przeciwlotnicza strąciła nad Kijowem rosyjski hipersoniczny pocisk rakietowy Kindżał; z tym związane były dźwięki eksplozji w mieście - poinformował pułkownik Jurij Ihnat, rzecznik ukraińskich sił powietrznych. To zwycięstwo dla Ukrainy i całej Europy - oświadczył ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski, komentując decyzję Rady Europejskiej o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią. W tym artykule znajdziesz najważniejsze informacje związane z wydarzeniami dotyczącymi Ukrainy z czwartku 14. grudnia.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Żołnierz Gwardii Narodowej Ukrainy podczas ćwiczeń strzeleckich na jednym z poligonów w obwodzie charkowskim / Mykola Kalyeniak / PAP

22:02

"Obecnie Rosja nie posiada planów prowadzenia wojny w 2025 roku" - przekazał Kyryło Budanow, szef ukraińskiego wywiadu wojskowego.

Jak dodał, Rosja "też ma problemy". "Problemy nie tyle ze wsparciem ze strony społeczeństwa, bo opinia zwykłego Rosjanina nikogo nie interesuje. Chodzi o zasoby, bo wojna jest bardzo droga. I zasoby nie są tam nieograniczone" - kontynuował.

"Może to trochę brutalnie zabrzmi, ale my walczymy na koszt kogoś innego, a oni na swój. I liczą swoje pieniądze, chociaż wydaje się, że tak nie jest. I to bardzo skrupulatnie" - stwierdził szef ukraińskiego wywiadu.

21:55

Zgodnie z zapowiedziami niemieckiego rządu Ukraina otrzymała przed końcem roku drugi system obrony powietrznej Patriot. Zostało to odnotowane w najnowszym wykazie pomocy zbrojeniowej dla kraju zaatakowanego przez Rosję - poinformowała dpa.

20:09

Jeśli Putin wygra na Ukrainie, istnieje realne ryzyko, że jego agresja tam się nie skończy - powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg w kwaterze głównej sojuszu. Nasze wsparcie nie jest jałmużną. To inwestycja w nasze bezpieczeństwo - dodał.

Jedynym sposobem na osiągnięcie sprawiedliwego i trwałego rozwiązania jest przekonanie prezydenta Putina, że nie wygra na polu bitwy, a jedynym sposobem na zapewnienie, że prezydent Putin zda sobie sprawę, że nie wygra na polu bitwy, jest dalsze wspieranie Ukrainy - podkreślił sekretarz generalny NATO.

20:07

To zwycięstwo dla Ukrainy i całej Europy - oświadczył ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski, komentując decyzję Rady Europejskiej o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią.

Wcześniej w czwartek przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel poinformował, że podczas czwartkowego szczytu unijnych przywódców w Brukseli podjęta została decyzja o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią.

Historia pisze się na naszych oczach - oznajmił ukraiński premier Denys Szmyhal. Jak ocenił, Rada Europejska podejmując tę decyzję doceniła reformy przeprowadzone przez Ukrainę w ostatnich latach i realizację rekomendacji Komisji Europejskiej.

19:31

Ukraińska obrona przeciwlotnicza strąciła nad Kijowem rosyjski hipersoniczny pocisk rakietowy Kindżał; z tym związane były dźwięki eksplozji w mieście - poinformował pułkownik Jurij Ihnat, rzecznik ukraińskich sił powietrznych.

16:30

Rosyjskie wojska zaatakowały pociskami rakietowymi Kindżał obwód chmielnicki na zachodzie Ukrainy - poinformował pułkownik Jurij Ihnat, rzecznik ukraińskich sił powietrznych. Ihnat powiedział, że pociski były skierowane na Starokonstantynów. Nie ujawnił skutków ataku.

12:08

Ponad 500 pocisków różnego rodzaju wystrzeliły okupacyjne wojska Rosji, atakując kontrolowane przez Ukrainę tereny obwodu chersońskiego. Jedna osoba zginęła - przekazały w czwartek wojskowe władze obwodowe.

"Ostatniej doby przeciwnik dokonał 114 ostrzałów, odpalając 536 pocisków z moździerzy, artylerii, wyrzutni rakietowych Grad, czołgów, dronów i lotnictwa; użyto jednego pocisku balistycznego" - napisał na Telegramie szef administracji wojskowej w Chersoniu Ołeksandr Prokudin.







11:53

Państwa Unii Europejskiej powinny udzielić Ukrainie i innym krajom, takim jak Mołdawia i Gruzja, które chcą wejść do UE, wsparcia w spełnianiu kryteriów akcesyjnych - powiedział kanclerz Niemiec Olaf Scholz przed czwartkowym posiedzeniem Rady Europejskiej w Brukseli.

"Szczególnie w przypadku Ukrainy, niezbędny jest znak, że wspieramy ich działania zmierzające do spełnienia wszystkich kryteriów, o które ich prosimy" - zaznaczył Scholz.

11:40

"Specjalna wojskowa operacja zakończy się dopiero wtedy, gdy osiągniemy nasze cele" - powiedział na dorocznej konferencji prasowej w Moskwie prezydent Rosji Władimir Putin. Słowa te padły w odpowiedzi na pytanie o sytuację na Ukrainie.

11:15

Rosja powraca do ekspansjonistycznej retoryki, twierdząc, że Ukraina jest częścią historycznego rosyjskiego terytorium i twierdzi, że Ukraina może istnieć, ale "jako państwo kadłubowe w granicach obwodu lwowskiego" - informuje w najnowszym raporcie amerykański think tank Instytut Badań nad Wojną (ISW).

Słowa takie wypowiedział były prezydent, a obecnie wiceprzewodniczący rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa Dmitrij Miedwiediew.

ISW podkreśla, że w ostatnim czasie wygłasza on często oderwane od rzeczywistości oświadczenia, m.in. dotyczące tego, że "Rosja walczy na Ukrainie o wyzwolenie swoich historycznych ziem".

09:37

Nasi partyzanci przeniknęli na teren jednostki rosyjskiej Gwardii Narodowej (Rosgwardii) w Moskwie, a następnie zarejestrowali tam sporo interesujących materiałów foto i wideo, które przekazali armii Ukrainy - powiadomił ukraińsko-tatarski ruch oporu Atesz.

Atesz działa na Krymie i na innych terytoriach kontrolowanych przez Rosję. Doniesienia o pierwszych skutecznych operacjach partyzanckich Ateszu pojawiły się na początku lutego 2023 roku. Jak wtedy informowano, partyzanci wysadzili w powietrze samochód, którym podróżowali dwaj oficerowie Rosgwardii.

09:00

11 osób, w tym troje dzieci, zostało rannych po ataku rosyjskich dronów na obwód odeski na południu Ukrainy - poinformowały w czwartek rano lokalne władze. Siły obrony powietrznej zestrzeliły 41 z 42 bezzałogowców - przekazała armia.

Odłamki zestrzelonych maszyn trafiły m.in. w hotel pracowniczy, gdzie rannych zostało 11 osób, w tym troje dzieci. Ogółem uszkodzonych zostało 11 budynków i spłonęły dwa samochody.