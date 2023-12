22:18

Przedstawiciele władz USA i Ukrainy podpisali w środę w Waszyngtonie list intencyjny dotyczący wspólnej produkcji broni na Ukrainie. Jak powiedział szef Pentagonu Lloyd Austin, USA chcą umożliwić Ukrainie produkcję sprzętu "bliżej pola walki".

Do podpisania listu doszło podczas rozpoczętej konferencji ukraińskiego i amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego w Departamencie Handlu w Waszyngtonie. Dokument mówi o zamiarze koprodukcji i wymiany danych technicznych, by "odpowiedzieć na pilne potrzeby operacyjne" Ukrainy, w tym w zakresie systemów obrony powietrznej, kluczowej amunicji, czy utrzymania i napraw sprzętu.

Musimy pracować nad tym, by umożliwić wymianę pakietów danych technicznych i zaawansowaną produkcję, by pozwolić Ukrainie na wytwarzanie sprzętu bliżej pola walki - powiedział sekretarz obrony Lloyd Austin. Podczas otwarcia konferencji wystąpili również sekretarz handlu Gina Raimondo, a także - wirtualnie - prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, ukraiński minister obrony Rustam Umierow oraz szef gabinetu prezydenta Andrij Jermak.

Zełenski dziękował za wsparcie USA i podkreślał dotychczasowe sukcesy militarne Ukrainy, w tym wygranie "bitwy na Morzu Czarnym", odnosząc się do ataków na rosyjskie okręty i zmuszenie rosyjskiej floty do przesunięcia okrętów z Krymu.

Umierow podkreślił, że podpisał ponad 20 porozumień na temat zwiększenia współpracy m.in. w zakresie produkcji dronów, czy systemów przeciwpancernych. Dodał, że duża część sprzętu, którą otrzymała Ukraina po raz pierwszy została przetestowana w warunkach wojennych, co jest niemożliwe podczas pokoju. Minister przemysłu strategicznego Ołeksandr Kamyszyn wyraził wiarę, że po wojnie ukraiński przemysł zbrojeniowy przejmie od Rosji część posiadanego przez nią rynku eksportowego.

21:20

W centrum Ługańska wyleciał w powietrze samochód z Olegiem Popowem w środku. Popow był jednym z deputowanych Rady Ludowej Ługańskiej Republiki Ludowej. Wcześniej dowodził batalionami ochotniczymi wchodzącymi w skład rosyjskiej armii.

Miejscowy komitet śledczy zakwalifikował incydent jako "akt terrorystyczny".

Telegram

19:40

Według agencji Reutera kraje UE zamówiły zaledwie 60 tys. pocisków artyleryjskich, które mają zostać przekazane Ukrainie. Do wiosny przyszłego roku Unia zobowiązała się dostarczyć Kijowowi 1 mln sztuk amunicji. Według najnowszych danych w ramach tych programów łącznie dostarczono około 480 000 sztuk amunicji, co stanowi mniej niż połowę zakładanego celu na około cztery miesiące.

19:00

Stany Zjednoczone przeznaczą 175 mln dolarów pomocy wojskowej dla Ukrainy. To być może ostatnia transza pomocy z USA, jeśli Kongres nie zdecyduje o przekazaniu dodatkowych funduszy na wsparcie Kijowa.

Pakiet pomocowy obejmie amunicję do obrony powietrznej i mobilnych artyleryjskich systemów rakietowych, amunicję artyleryjską, rakiety przeciwradiolokacyjne i przeciwpancerne.

17:08

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) zlikwidowała ważnego działacza tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej Ołeha Popowa, którego samochód wysadzono w okupowanym przez Rosję Ługańsku - poinformowała w środę agencja Interfax-Ukraina z powołaniem na źródło w organach ścigania.

Zabity w środę w okolicach Moskwy b. deputowany Rady Najwyższej Ukrainy Illia Kywa został zlikwidowany przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) - poinformowały ukraińskie media z powołaniem na źródła w organach ścigania.

"Za likwidacją byłego deputowanego stoi Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Przestępca został zlikwidowany z broni strzeleckiej" - napisał portal Ukrainska Prawda. Podobny komunikat przekazała agencja Interfax-Ukraina.

Rosyjskie media poinformowały wcześniej, że ciało Kywy odnaleziono w jednej z miejscowości obwodu moskiewskiego.

Kywa był w przeszłości pracownikiem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy oraz doradcą b. szefa tego resortu Arsena Awakowa. W latach 2017-2019 stał na czele Socjalistycznej Partii Ukrainy, a następnie, do 2022 r. był deputowanym prorosyjskiej partii Opozycyjna Platforma - Za Życie - przypomniała Interfax-Ukraina.

W marcu 2022 r. został podejrzanym w śledztwie o zdradę stanu, następnie został zaocznie aresztowany oraz rozesłano za nim międzynarodowy list gończy.

16:20

Kolejnych 8 dzieci wróciło na Ukrainę z Federacji Rosyjskiej - donoszą ukraińskie media. Dla tych dzieci dzisiaj naprawdę wydarzył się przedświąteczny cud - spotkają się i przytulą swoich bliskich w Ojczyźnie - podkreślił Rzecznik Praw Obywatelskich Dmytro Lubinets.

Wiek osób powracających wynosi od 8 do 18 lat. Powrót dzieci zorganizowany został w ramach planu Bring Kids Back UA. Zaznacza się, że Katar włącza się w proces powrotów dzieci deportowanych oraz tych, które po raz drugi trafiły na terytoria okupowane.

13:27

Produkcja broni i amunicji dla Ukrainy przebiega wolniej niż planowano. Nie jest to ani problem polityczny, ani finansowy, twierdzi minister obrony Niemiec Boris Pistorius. "Dostarczamy to, co możemy. To samo dotyczy prawie wszystkich innych sojuszników i partnerów" - powiedział polityk w wywiadzie dla stacji ZDF.

Co więcej, "nie jest tak, że tylko (my) dostarczamy i nic nowego nie pochodzi z Rosji dla rosyjskich sił zbrojnych". Rosja kontynuuje produkcję pomimo sankcji, "nawet jeśli nie jest to najnowocześniejszy materiał".

13:15

Rządzący na Węgrzech Fidesz przedłożył w parlamencie projekt rezolucji przeciwko rozpoczęciu przez Unię Europejską negocjacji akcesyjnych z Ukrainą - poinformował szef grupy parlamentarnej partii Mate Kocsis.

Według niego Kijów nie powinien w procesie akcesyjnym wyprzedzić krajów bałkańskich, które czekają na przystąpienie do UE.

10:54

Rosyjscy dowódcy, walczący pod Awdijiwką, na wschodzie Ukrainy, chcą zdobyć to miasto do 14 grudnia, czyli terminu dorocznej telekonferencji Władimira Putina - powiadomił niezależny rosyjski portal Ważnyje Istorii. Alternatywnym terminem jest koniec tego roku.

09:28

W obchodzonym dziś Dniu Sił Zbrojnych Ukrainy prezydent Wołodymyr Zełenski złożył hołd żołnierzom, poległym w wojnie z Rosją i zapewnił, że walka z agresorem będzie trwała do ostatecznego zwycięstwa oraz odzyskania legalnych granic państwa ukraińskiego.

Sytuacja nie jest prosta, ale idziemy do przodu. I jak by tam nie było trudno - dojdziemy. Do naszych granic, do naszych ludzi. Do naszego sprawiedliwego pokoju. Wbrew wszystkiemu. Razem z wami i dzięki naszemu narodowi i naszym Siłom Zbrojnym - powiedział prezydent w wystąpieniu wideo.

Zełenski wygłosił swoje orędzie na żywo, idąc po ulicy Hruszewskiego w dzielnicy rządowej Kijowie i witając się z napotkanymi przechodniami. Droga prowadziła od jego siedziby przy ulicy Bankowej do Placu Michajłowskiego, gdzie szef państwa złożył wieniec przed ścianą pamięci poległych obrońców Ukrainy.



07:48

Policja w Nepalu aresztowała 10 członków grupy przestępczej, którzy organizowali werbunek obywateli tego kraju do rosyjskiej armii; zatrzymani wyłudzali od bezrobotnych Nepalczyków znaczne sumy pieniędzy za wystawienie wiz turystycznych, a następnie wysyłali te osoby do Rosji - powiadomiła agencja Reutera.

Opłata za wizę wynosiła nawet 9 tys. dolarów. Bezrobotni trafiali do Rosji głównie przez Zjednoczone Emiraty Arabskie.

To przemyt ludzi, przestępczość zorganizowana - przyznał w rozmowie z Reutersem Bhupendra Khatri, komendant policji dystryktu Katmandu.

07:47

41 z 48 dronów, którymi wojska rosyjskie zaatakowały ostatniej nocy terytorium Ukrainy, zostało strąconych przez ukraińską obronę powietrzną - poinformowały w komunikacie na Telegramie siły powietrzne armii ukraińskiej.

Nocny atak nastąpił z dwóch kierunków: z obwodu kurskiego w Rosji i z terenu okupowanego Krymu. Rosjanie użyli po raz kolejny dronów irańskich Shahed 131/136.

Alarm przeciwlotniczy ogłoszono w godzinach wieczornych we wtorek w południowych i centralnych obwodach Ukrainy, m.in. w rejonie portów nad Morzem Czarnym. Następnie rozszerzono go na większość regionów kraju.