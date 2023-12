Projekt ustawy zawierającej 61 mld dolarów na pomoc dla Ukrainy nie uzyskał wystarczającej większości podczas głosowania w Senacie Stanów Zjednoczonych. Przeciwko byli republikanie z powodu nieuwzględnienia w projekcie zaostrzeń dotyczących polityki imigracyjnej na granicy z Meksykiem.

Kapitol (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Około godziny 17 czasu lokalnego (godz. 23 czasu polskiego) Senat USA zdecydował o odrzucenie projektu ustawy, w którym zawarto pakiet pomocy dla Ukrainy o wartości 61 mld dolarów, pomoc Izraelowi, Tajwanowi i innym państwom Indo-Pacyfiku, a także wzmocnienie ochrony granic oraz walkę z obrotem fentanylu.

Projekt zakładał wydatki na łączną kwotę prawie 111 mld dolarów.

O głosowaniu w Senacie

Za dalszym procedowaniem ustawy opowiedziało się ponad 40 senatorów. Ponieważ dla większości projektów w Senacie wymagana jest większość 60 głosów, pakiet nie został skierowany do dalszych prac.

Fiasko nie oznacza definitywnego końca szans na uchwalenie pakietu funduszów dla Ukrainy. Większość republikanów w Senacie opowiada się za dalszą pomocą, lecz chce zmusić demokratów do zawarcia w projekcie daleko idących restrykcji w polityce azylowej i kontynuacji budowy płotu na granicy z Meksykiem.

Jak powiedział w środę prezydent Biden, jest skłonny do kompromisu w sprawie imigracji, bo "system jest zepsuty", lecz nie zgadza się na "branie Ukrainy jako zakładnika" dla skrajnych jego zdaniem żądań republikanów.

Na przyjęcie odpowiedniej ustawy przed końcem roku nie ma jednak wiele czasu, bo Izba Reprezentantów rozpoczyna świąteczną przerwę już 14 grudnia.

Young, Blinken, Biden - władze USA przerażone sytuacją

Z rozpaczliwym apelem do Kongresu wystąpiła w poniedziałek szefowa Biura Zarządzania i Budżetu Stanów Zjednoczonych. "Nie mamy pieniędzy i prawie nie mamy czasu" - napisała Shalanda Young w liście do przywódców Partii Republikańskiej i Demokratycznej. Urzędniczka ostrzegła kongresmenów, że Biały Dom nie ma już skąd wziąć środków na pomoc wojskową, a brak zgody Kongresu blokuje Ukrainie możliwość nawiązania sensownej walki z rosyjskim agresorem.

W podobnym tonie wypowiadał się Antony Blinken. Musimy zapewnić Ukrainie dalsze sukcesy. Musimy zadbać o to, aby Rosja mogła zostać pokonana... Jeśli tego nie zrobimy, Putin będzie mógł działać bezkarnie, co otworzy puszkę Pandory i wyzwoli agresję na całym świecie - mówił we wtorek sekretarz stanu USA, przekonując, że zatwierdzenie wsparcia przez amerykański Kongres jest kluczowe także z punktu widzenia Izraela.

Również we wtorek wieczorem perspektywę wygaśnięcia pomocy komentował Joe Biden, który utrzymywał, że ostatecznie uda się uzyskać wsparcie Kongresu. Brak wsparcia Ukrainy jest po prostu szalony - powiedział reporterom Biden, dodając też, że takie działania byłby sprzeczne z interesem kraju.

Kilka dni temu szef Pentagonu Lloyd Austin zwracał uwagę na coraz częściej pojawiające się w USA głosy nawołujące do izolacjonizmu.