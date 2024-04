W Kijowie niezapowiedzianą wizytę złożył Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO. "Ukraina jest na nieodwracalnej drodze do dołączenia do Sojuszu" - oświadczył Stoltenberg. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że Ukraina i USA przygotowują dwustronne porozumienie w sprawach bezpieczeństwa, które niebawem zostanie podpisane. Brytyjskie ministerstwo obrony podało, że wzmożone rosyjskie uderzenia na Ukrainę w marcu spowodowały, że liczba cywilnych ofiar była o 20 proc. wyższa niż w poprzednim miesiącu. Poniedziałek to 796. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą zbieramy w relacji z 29.04.2024 r.

Jens Stoltenberg i Wołodymyr Zełenski w Kijowie / AFP PHOTO / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP

17:01

PAP opublikował najnowszą infografikę dotyczącą 796. dnia wojny w Ukrainie.

796. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie / Adam Ziemienowicz / PAP

16:17

Dziś wraz z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem szczegółowo omówiliśmy sytuację na polu bitwy na Ukrainie, nasze możliwości i możliwości naszych partnerów w zakresie wspierania naszych żołnierzy - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr po spotkaniu z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem.

Podczas spotkania skupiono się również na przygotowaniach do szczytu NATO, który odbędzie się w lipcu w Waszyngtonie. To może być moment siły dla Sojuszu lub nie. To zadecyduje, czy wróg Sojuszu będzie w stanie zawetować wzmocnienie NATO - zaakcentował prezydent.

Rosyjska armia próbuje teraz wykorzystać sytuację, w której czekamy na dostawy od naszych partnerów, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych Ameryki. Dlatego terminowość dostaw dosłownie oznacza stabilizację linii frontu - zaznaczył prezydent.

Według Zełesnkiego partnerzy Ukrainy mają wszystkie niezbędne środki, żeby zakłócić rosyjską ofensywę. Artyleria kalibru 155, broń dalekiego zasięgu i obrona powietrzna, a przede wszystkim system Patriot, są tym, co nasi partnerzy mają i co powinno działać tutaj na Ukrainie, aby zniszczyć terrorystyczne ambicje Rosji - podkreślił prezydent.

15:10

Sytuacja jest trudna, ale nie jest za późno na to, by Ukraina zwyciężyła. Nadchodzi dalsze wsparcie. Sytuacja w NATO również nabiera tempa, Ukraina jest na nieodwracalnej drodze do dołączenia do Sojuszu - oświadczył Jens Stoltenberg.