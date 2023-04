Obrona Bachmutu ma strategiczne znaczenie w skali wojny - oświadczył doradca ukraińskiego prezydenta Mychajło Podolak. Dania przekaże Ukrainie we współpracy z Holandią 14 czołgów Leopard 2 - ogłosił rząd w Kopenhadze. Oczekuje się, że darowizna będzie gotowa na początku 2024 roku, gdyż wozy bojowe muszą zostać wyprodukowane. Do Kijowa przyjechał sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg i zapowiedział, że przyjęcie Ukrainy do Sojuszu, będzie jednym z tematów najbliższego szczytu Sojuszu w Wilnie. Najważniejsze wydarzenia związane z 421. dniem wojny zbieramy w relacji z 20.04.2023.

Walki w rejonie Bachmutu / AA/ABACA / PAP/Abaca

16:43

Agencja Bloomberg podaje, że Emmanuel Macron i władze Chin pracują nad tajnym planem pokojowym dla Ukrainy i Rosji. Francuski prezydent miał zlecić swojemu doradcy ds. polityki zagranicznej Emmanuelowi Bonne’owi współpracę z szefem chińskiej dyplomacji Wangiem Yi w celu opracowania ram, które mogłyby zostać wykorzystane jako punkt wyjścia do przyszłych negocjacji między Moskwą a Kijowem.

Nie wiadomo, czy prezydent Francji ma przyzwolenie Ukrainy na podjęcie takich działań. W sobotę jednak Pałac Elizejski podał w komunikacie po rozmowie telefonicznej prezydentów Francji i Ukrainy, że Macron "omówił kolejne kroki w organizacji szczytu pokojowego" z Wołodymyrem Zełenskim.

16:30

W lipcu ubiegłego roku, ukraińska załoga lotniska wojskowego Kanatowe wpadła w pułapkę Rosjan. Źle przygotowana akcja przejęcia rosyjskiego pilota MiG-29 wraz z maszyną kosztowała siły ukraińskie stratę dowódcy i dwóch myśliwców. Sprawą zajmują się obecnie śledczy i prokuratura, badając sprawę ewentualnego przekroczenia uprawnień przez wojskowych.

15:30

"Państwa członkowskie NATO przygotowują się do dyskusji na temat przyjęcia Ukrainy do Sojuszu" - powiedział Jens Stoltenberg odnosząc się do nadchodzącego szczytu w Wilnie. To będzie ważny element porządku obrad tego spotkania i NATO się do niego przygotowuje. Ukraina wybiera swoją przyszłość w rodzinie euroatlantyckiej, a członkowie Sojuszu aprobują to stanowisko" - oświadczył sekretarz generalny NATO, który przyznał wszakże, że na razie Sojusz koncentruje się na udzielaniu wsparcia militarnego. Dalsze kroki w tym kontekście mają zostać omówione w trakcie jutrzejszego spotkania w Rammstein.

13:45

Szwajcaria przyłączyła się do sankcji Unii Europejskiej nałożonych na rosyjską formację najemniczą Grupa Wagnera, a także agencję informacyjną RIA FAN - powiadomiła w czwartek agencja Reutera za szwajcarskim departamentem spraw gospodarczych, edukacji i badań naukowych. Ograniczenia będą obowiązywały od godz. 18 w czwartek - poinformował rząd w Bernie.

13 kwietnia Rada UE oznajmiła, że Grupa Wagnera i RIA FAN zostały wpisane na listę podmiotów objętych unijnymi środkami ograniczającymi za działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.



Szwajcaria wprowadziła w życie kilka pakietów sankcji nałożonych przez UE na Rosję. Zamroziła m.in. rosyjskie aktywa warte 7,5 mld franków szwajcarskich, zabroniła też eksportu towarów i powiązanych usług dla rosyjskiego sektora energetycznego. Zakazano działalności w Szwajcarii koncernom energetycznym z Rosji, a także udzielania takim podmiotom pożyczek lub wsparcia finansowego w innej formie.

Rząd w Bernie pozostaje jednak przeciwny przekazywaniu swojego uzbrojenia Ukrainie.

13:20

Trwa pat między Polską i Francją w sprawie planu na zakup amunicji dla Ukrainy. Politico donosi, że w środę doszło do kolejnego spotkania między przedstawicielstwem polskim i francuskim. Nie udało się jednak zbliżyć stanowisk obu krajów. Paryż chce, by w planie zakupu zagwarantowano, że amunicję będzie można sprowadzać wyłącznie od producentów unijnych. To wykluczyłoby z puli potencjalnych dostawców USA i Wielką Brytanię. Warszawa nie zgadza się na taki zapis, twierdząc, że spowodowałby to drastyczne spowolnienie dostaw na Ukrainę.

Między dyplomatami Polski i Francji miało dojść do spięcia. Przedstawiciel Paryża miał oskarżyć Polskę o prowadzenie medialnej rozgrywki utrudniającej osiągnięcie ostatecznego porozumienia. Spór próbowali załagodzić Szwedzi, którzy zaproponowali kompromisową wersję tekstu umowy. Jak się okazało jednak, nowe zapisy wprowadziły jeszcze więcej zamieszania. Jedni dyplomaci uważali, że propozycja Szwedów jest zbyt korzystna dla stanowiska francuskiego, inni, że otwiera kolejne pytania o to, których producentów można zakontraktować.

13:07

Wizyta Jensa Stoltenberga w Kijowie może być próbą odpowiedzi na ultimatum, jakie Ukraina postawiła NATO przed zbliżającym się szczytem Sojuszu w Wilnie.

Ukraińskie władze, i minister spraw zagranicznych i prezydent, powtarzali niejednokrotnie, że Ukraina nie zadowoli się jakimś przedłużeniem stanu państwa, aspirującego do członkostwa w NATO. Będzie oczekiwała od sojuszników decyzji co do swojego członkostwa w NATO, a możliwe, że nawet uzyskania pewnych gwarancji bezpieczeństwa jeszcze przed pełnoprawnym członkostwem. Dlatego wizyta Stoltenberga na Ukrainie jest pewnego rodzaju odpowiedzią NATO na to ultimatum. Sądzę, że od tej wizyty może rozpocząć się jakiś nowy rodzaj współpracy z Ukrainą - stwierdził w rozmowie z PAP ukraiński politolog Wołodymyr Horbacz.