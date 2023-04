Będziemy w NATO, natomiast podczas szczytu w Wilnie chcielibyśmy potwierdzić pakiet gwarancji (obowiązujących) podczas naszej drogi do uzyskania członkostwa. Z naszej strony wszystko dokładnie przygotujemy - zadeklarował Zełenski.

Jak dodał, "bez Ukrainy nie można sobie wyobrazić bezpieczeństwa przestrzeni euroatlantyckiej".

Zełenski poprosił Stoltenberga o wsparcie w celu przekonania "niektórych partnerów" o konieczności dostarczenia Ukrainie broni dalekiego zasięgu, nowoczesnych samolotów, a także pojazdów pancernych i dział artyleryjskich. Zwlekanie z podejmowaniem tych decyzji oznacza stracony czas i śmierć naszych żołnierzy, którzy wciąż nie otrzymali niezbędnego sprzętu - zaznaczył prezydent.

"Nie ma tego, czego Rosja oczekiwała"

Wizytę Jensa Stoltenberga w Kijowie skomentował na antenie internetowego Radia RMF24 skomentował prof. Maciej Milczanowski. Ta wizyta jest bardzo ważna. To jest z jednej strony pokazanie sojuszu, współpracy z Ukrainą państw natowskich, a z drugiej pokazanie, że nie ma tego, czego Rosja oczekiwała, czyli zmęczenia, znudzenia wojną i pozostawienia Ukrainy samej sobie - zaznaczył gość Tomasza Terlikowskiego.

Spotkania "twarzą w twarz" tak ważnych przywódców zawsze są okazją do omawiania konkretnych działań i wysyłania konkretnej pomocy. Tutaj bardzo ważne jest to, co mówi Ukraina i wielu ekspertów, żeby słuchać, co potrzebuje Ukraina, a nie wysyłać wszystko, co przyjdzie nam do głowy - zaznaczył politolog z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Tomasz Terlikowski zwrócił również uwagę na możliwy na Kremlu odbiór wizyty Stoltenberga w Ukrainie, jako potwierdzenie słusznej - według Rosji - "walki z NATO, które wchodzi na teren Rosji i prowokuje swoimi działaniami". Jak przypomniał prof. Milczanowski, Putin od samego początku stosuje tę propagandę.

Jest dla wszystkich oczywiste, że bez wsparcia NATO Ukraina nie byłaby w stanie się bronić, więc tutaj "potwierdzamy" tę propagandę Putina, ale nie mamy innego wyjścia. To wsparcie NATO jest tutaj kluczowe, zasadnicze, natomiast NATO ma swoje linie graniczne, nie wysyła wojska, nie angażuje się militarnie - mówi gość Radia RMF24.

W lutym 2023 roku, na kilka dni przed rocznicą rosyjskiej inwazji na sąsiedni kraj, w tym samym miejscu rozpoczęła się niezapowiedziana wizyta w Kijowie prezydenta USA Joe Bidena. Amerykański przywódca odwiedził wówczas Ukrainę i Polskę.