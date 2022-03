21. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Rosjanie kontynuują natarcie, ale nie udało im się zająć pełnego terytorium obwodów ługańskiego i donieckiego. Wołodymyr Zełenski w przemówieniu przed Kongresem USA zaznaczył, że Ukraina potrzebuje systemów obrony przeciwlotniczej, S-300 i samolotów. Po południu Władimir Putin podkreślił, że jeśli Zachód myśli, że Rosja się wycofa ze swoich działań, to znaczy, że nie rozumie Rosji. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze uznał, że atak Rosji na Ukrainę był nielegalny. Najważniejsze informacje znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie z 16.03.2022 r.

Akcja ratunkowa po ostrzale przez wojska rosyjskie budynków mieszkalnych w Charkowie / PAP/DSNS / PAP

TO DRUGA CZĘŚĆ DZISIEJSZEJ RELACJI. PIERWSZĄ MOŻNA PRZECZYTAĆ TUTAJ.

Ukraiński resort obrony poinformował, że rosyjskie siły, które atakują Kijów i wcześniej próbowały zdobyć leżące w pobliżu stolicy miasto Wyszogród, przeszły do defensywy.

Podczas ewakuacji mieszkańców Mariupola do Zaporoża kolumna ewakuowanych została ostrzelana z rosyjskich systemów rakietowych Grad, są zabici i ranni - podał w środę Sztab Generalny ukraińskich sił zbrojnych.

Wojska rosyjskie zrzuciły potężną bombę na budynek teatru dramatycznego w Mariupolu, gdzie wielu ludzi ukrywało się przed ostrzałami; ofiar nie można wyciągnąć spod gruzów. [CZYTAJ WIĘCEJ]

Prezydent USA Joe Biden podpisał w środę rozporządzenie o udzieleniu Ukrainie dodatkowego pakietu pomocy wojskowej o wartości 800 mln dolarów.

Premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Jarosław Kaczyński, a także premierzy Czech i Słowenii bezpiecznie powrócili do Polski po wizycie w Kijowie. [CZYTAJ WIĘCEJ]

Jarosław Kaczyński oświadczył, że w Ukrainie potrzebna jest misja pokojowa NATO.

W przemówieniu przed połączonymi izbami Kongresu USA Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Ukraina codziennie doświadcza ataków z powietrza takich jak Ameryka doświadczyła w 1941 roku na Pearl Harbor. Poprosił o dostawę systemów obrony przeciwlotniczej, S-300 i samolotów. [CZYTAJ WIĘCEJ]

Władimir Putin powiedział Rosjanom, że w kraju wzrośnie inflacja i bezrobocie, ale dodał: "Zachodni blitzkrieg w Rosji nie zadziała". [CZYTAJ WIĘCEJ]

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (MTS) w Hadze poinformował w środę, że atak Rosji na Ukrainę był nielegalny. Wniosek w tej sprawie złożył 26 lutego ukraiński rząd. MTS odrzucił rosyjskie zarzuty o ludobójstwo we wschodniej Ukrainie i wydał środek tymczasowy nakazujący Rosji wstrzymanie inwazji.

Według "The Financial Times" Ukraina i Rosja mają wstępny 15-punktowy plan pokojowy. W nim mowa między innymi o zawieszeniu broni, wycofaniu się rosyjskich sił, ukraińskiej neutralności i ograniczeniu ukraińskich sił zbrojnych. [CZYTAJ WIĘCEJ]

19:57

"Wśród obiektów zbombardowanych w środę w oblężonym przez Rosjan Mariupolu, na południowym wschodzie Ukrainy, są pomieszczenia pływalni, pod gruzami znalazły się kobiety z dziećmi i kobiety ciężarne" - napisał na Facebooku szef władz obwodu donieckiego Pawło Kyryłenko.

19:48

W Rosji wszczęto pierwsze trzy sprawy karne z artykułu o rozpowszechnianiu "fake newsów dyskredytujących" rosyjską armię - poinformował w środę Komitet Śledczy. Oskarżeni to blogerka Nika Biełocerkowska i dwoje mieszkańców obwodu tomskiego na Syberii.



19:37

Kijowskie organy ścigania zatrzymały duchownego Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego za kontakty i domniemanie współpracy z rosyjskim wojskiem - podał w czwartek portal RBK.

Jak informuje RBK, duchowny został zatrzymany we własnym domu. Podczas przeszukania w jego telefonie znaleziono korespondencję z przedstawicielami agresora, w której była mowa o ofensywie na Kijów.

Sama cerkiew odcięła się od zatrzymanego.

"Metropolia kijowska informuje, że hieromnich Onufry o świeckim imieniu Siergiej Tarasow nie widnieje w spisie duchownych Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego, a UCP PM nie ma z nim nic wspólnego" - czytamy w cytowanym przez RBK oświadczeniu.

19:24

Dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia ds. sytuacji kryzysowych dr Michael Ryan powiedział w środę, że WHO nigdy wcześniej nie zaobserwowała tylu ataków na placówki zdrowia jak od początku wojny na Ukrainie. "System opieki zdrowotnej stał się celem samym w sobie" - dodał.

Atakowanie szpitali i ośrodków zdrowia "staje się elementem strategii i taktyki wojennej. Jest to całkowicie nie do zaakceptowania, jest też niezgodne z międzynarodowym prawem humanitarnym" - oznajmił Ryan podczas konferencji prasowej.

W poniedziałek WHO przekazała, że od początku rosyjskiej inwazji do soboty odnotowano 31 zweryfikowanych ataków na placówki medyczne na Ukrainie.

19:19

Wielka Brytania dostarcza Ukrainie przenośne przeciwlotnicze systemy rakietowe Starstreak - potwierdził w środę brytyjski minister obrony Ben Wallace.

Wallace o możliwości przekazania systemów Starstreak mówił już przed tygodniem w Izbie Gmin, gdy informował posłów o kolejnej partii uzbrojenia dla Ukrainy. Wyjaśnił wówczas, że decyzja w tej sprawie w zasadzie zapadła, a rząd pracuje nad tym, jak je dostarczyć na Ukrainę i przeszkolić jej siły do ich używania.

19:13

"W rezultacie przymusowej mobilizacji mężczyzn na tymczasowo okupowanych terytoriach obwodów donieckiego i ługańskiego doszło do krytycznej sytuacji, która zbliża region do katastrofy humanitarnej. W mieście Makiejewka (w obwodzie donieckim) sytuacja jest katastrofalna. Miejscowe szpitale nie są w stanie zapewnić opieki medycznej ludności cywilnej z powodu braku wykwalifikowanego personelu medycznego" - poinformowało ukraińskie dowództwo.

Podkreśliło też, że wojsko rosyjskie w dalszym ciągu łamie międzynarodowe prawo humanitarne, przeprowadzając ataki rakietowe na infrastrukturę krytyczną, osiedla mieszkaniowe i ostrzeliwując kolumny ludności cywilnej podczas ewakuacji.

"Odnotowuje się przypadki przetrzymywania cywilów jako zakładników, rabunków, grabieży i porwań" - zaznaczył Sztab Generalny.

18:49

Prezydent Zełenski przemawia w imieniu narodu, który pokazał siłę i odwagę, który zainspirował świat - powiedział w środę prezydent USA Joe Biden, komentując wystąpienie ukraińskiego prezydenta przed Kongresem. Biden obiecał, że USA do końca będą wspierać Ukrainę wojskowo i gospodarczo.

To była bardzo przekonująca, znacząca mowa - powiedział Biden w Białym Domu, odnosząc się do przemówienia Zełenskiego i zapowiadając nowy pakiet pomocy wojskowej wartej 800 mln dolarów.

Prezydent USA zaznaczył, że choć wojna na Ukrainie może być "długą i trudną bitwą", to Ameryka do końca będzie pomagać Ukrainę, nie tylko wysyłając uzbrojenie, lecz też bezpośrednio wspierając jej gospodarkę.

18:39

Mer Melitopola Iwan Fedorow, który został uprowadzony przez Rosjan, jest na wolności - poinformował w środę szef biura prezydenta Ukrainy Andrij Jermak w komunikatorze Telegram.

18:34

Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że Rosjanie ostrzelali domy w dzielnicy Padół.

18:28

Ambasador Ukrainy w Estonii podała informację o tym, że w trakcie walk z okupantem zginęła żołnierka Olga Semidianowa, matki sześciorga dzieci. "Jest bohaterką" - napisała dyplomatka.

Siemidianowa miała od 2014 roku walczyć w obwodzie donieckim.

18:23

"Wojska rosyjskie zrzuciły potężną bombę na budynek teatru dramatycznego w Mariupolu, gdzie wielu ludzi ukrywało się przed ostrzałami. Ofiar nie można wyciągnąć spod gruzów" - poinformowała w środę rada miejska Mariupola.

Rada, której oświadczenie cytuje portal Ukrainska Prawda, podała, że w teatrze ukrywały się setki mieszkańców, w tym osoby z małymi dziećmi.

"Teraz trwają zaciekłe walki. Nikt nie może dostać się do gruzów i nie wiemy, czy jacyś ludzie przeżyli. Co najstraszniejsze, nie możemy ich wydobyć spod gruzów" - napisał na Facebooku deputowany Serhij Taruta.

Teatr dramatyczny wystawiał spektakle w języku rosyjskim, a ostatnio stał się schronieniem przed ciągłymi ostrzałami oblężonego Mariupola - podkreślił Taruta. Zaapelował, by rozpowszechniać informacje o ataku i by wzywać do uratowania Mariupola.

18:20

Joe Biden ogłosił przeznaczenie dodatkowych 800 mln dolarów pomocy wojskowej dla Ukrainy.

18:07

To, co robi Rosja na Ukrainie jest przerażające, Putin zapłaci za to wysoką cenę - powiedział na konferencji prasowej Joe Biden.

18:02

Rozpoczęła się konferencja prasowa prezydenta USA Joe Bidena.

18:00

Doradca prezydenta Zełenskiego Michajło Podolak odniósł się do artykułu "Financial Times", w którym dzienniakrze opisali wstępny plan pokojowy Kijowa i Moskwy.

Według niego to, co opisały media to propozycje Rosji. Ukraina ma swoje propozycje. "Jedyne, co potwierdzamy na tym etapie, to zawieszenie broni, wycofanie wojsk rosyjskich i gwarancje bezpieczeństwa wielu krajów" - napisał.

17:45

Rosyjski państwowy regulator internetu i mediów, urząd Roskomnadzor, zablokował w środę portal BBC News na terenie kraju i zapowiedział dalsze działania w "wojnie informacyjnej", wszczętej według Moskwy przez Zachód po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

"Roskomnadzor zablokował stronę internetową BBC News. Myślę, że to dopiero początek reakcji na wojnę informacyjną wszczętą przez Zachód przeciwko Rosji" - napisała w komunikatorze Telegram rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa.

17:38

Podczas ewakuacji mieszkańców Mariupola do Zaporoża kolumna ewakuowanych została ostrzelana z rosyjskich systemów rakietowych Grad, są zabici i ranni - podał w środę Sztab Generalny ukraińskich sił zbrojnych. Konkretne dane są ustalane.

17:30

Jesteśmy zgodni co do tego, że nie powinniśmy przemieszczać naszych sił na terytorium Ukrainy; ciąży na nas odpowiedzialność, by ten konflikt nie wyszedł poza ten kraj - powiedział w środę szef NATO Jens Stoltenberg.

Na konferencji prasowej Stoltenberg podkreślił, że państwa sojusznicze są zgodne co do tego, by zapewnić Ukrainie wsparcie. Ale sojusznicy są także zgodni co do tego, że NATO nie powinno przemieszczać swoich sił ani na lądowe terytorium Ukrainy, ani w jej przestrzeń powietrzną. Ciąży na nas odpowiedzialność, by ten konflikt, ta wojna nie eskalowała poza Ukrainę" - podkreślił szef NATO.

17:21

Prezydent RP Andrzej Duda i prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan / Leszek Szymański / PAP

Dzisiaj mamy kryzys uchodźczy w naszym kraju. Apeluję do całej wspólnoty międzynarodowej o pomoc dla Polski - powiedział w Ankarze prezydent Andrzej Duda. O spotkaniu prezydentów Polski i Turcji piszemy tutaj:



17:15

Francja zakończy importowanie ropy i gazu z Rosji do roku 2027 - oświadczył w środę na konferencji prasowe premier Francji Jean Castex.

Podczas briefingu premier zaprezentował także propozycje rządowej pomocy dla francuskich przedsiębiorców, którzy ucierpią z powodu wzrostu cen na skutek nałożonych na Rosję sankcji. Państwo ma wziąć na siebie cześć wyższych kosztów cen energii - tłumaczono.

Musimy się przygotować na długi kryzys - mówił szef francuskiego rządu.

Castex zapowiedział również, że od kwietnia ceny benzyny i gazu na stacjach benzynowych zostaną obniżone o 15 centów za litr. Obniżki cen paliw będą dotyczyć wszystkich mieszkańców Francji, bez wyjątku - oświadczył premier.

W zeszłym tygodniu ceny benzyny we Francji przekroczyły średnio próg 2 euro za litr paliwa - przypomina agencja AFP.

17:09

Na Ukrainę dotarły już systemy przeciwlotnicze produkcji sowieckiej i rosyjskiej, w tym S-300, o które wnioskowała Ukraina oraz samobieżne przeciwlotnicze zestawy rakietowe Osa i ręczne wyrzutnie 9K34 Strzała 3 - podaje w środę na Twitterze portal Euromaidan PR.

Wcześniej w środę telewizja CNN, powołując się na źródła w amerykańskiej administracji, podała, że państwa NATO wysłały Ukrainie systemy przeciwlotnicze produkcji sowieckiej i rosyjskiej.

17:02

Na profilu Wołodymyra Zełenskiego na Facebooku pojawiło się nagranie, które prezydent Ukrainy pokazał amerykańskim politykom podczas przemówienia przed połączonymi izbami Kongersu.

17:00

Strona internetowa Ukraińskiego Czerwonego Krzyża została zaatakowana przez hakerów. Organizacja poinformowała, że na serwerach nie były przechowywane dane beneficjentów.

16:53

Ministerstwo obrony Ukrainy opublikowało film pokazujący skutki rosyjskiej inwazji. Widać na nim zniszczone zabytki i bloki. Pokazano też dzieci, które zostały ranne w czasie wojny.

16:47

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (MTS) w Hadze poinformował, że atak Rosji na Ukrainę był nielegalny. Wniosek w tej sprawie złożył 26 lutego ukraiński rząd.

MTS odrzucił rosyjskie zarzuty o ludobójstwo we wschodniej Ukrainie i wydał środek tymczasowy nakazujący Rosji wstrzymanie inwazji.

O decyzji poinformowała przewodnicząca MTS sędzia Joan E. Donoghue.

MTS to organ sądowy ONZ, który powołano do rozstrzygania sporów między państwami. Wyroki tego trybunału nie podlegają odwołaniu.

16:43

Na spotkaniu z ministrów obrony państw NATO w Kwaterze Głównej Sojuszu przedstawiłem do rozważenia projekt misji pokojowej na Ukrainie, o której w Kijowie mówił wicepremier Jarosław Kaczyński - powiedział w środę w Brukseli szef MON Mariusz Błaszczak.



16:28

Rosyjski śmigłowiec szturmowy Ka-52 został zestrzelony koło miasta Mikołajów na południu Ukrainy - poinformowały wojska lądowe ukraińskiej armii na swoim kanale w komunikatorze Telegram.

"Niedaleko Mikołajewa zniszczony został kolejny rosyjski śmigłowiec Ka-52" - głosi podpis pod nagraniem wideo, na którym widać zniszczoną maszynę.

Według szacunków ukraińskich armia rosyjska straciła 108 śmigłowców od 24 lutego, czyli rozpoczęcia inwazji na Ukrainę. Są to dane na środę rano.

16:24

"Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan ostrzegł swojego rosyjskiego odpowiednika gen. Nikołaja Patruszewa o konsekwencjach ewentualnego użycia broni chemicznej lub biologicznej na Ukrainie" - przekazał w środę Biały Dom. Był to pierwszy bezpośredni kontakt dyplomatyczny między Moskwą i Waszyngtonem od początku inwazji.

16:20

W Ankarze rozpoczęła się konferencja prezydentów Polski i Turcji.

16:18

Rosyjskie plany zdobycia ukraińskiej stolicy, Kijowa nigdy nie zostaną zrealizowane - podkreślił mer stolicy Witalij Kliczko. Dodał, że najeźdźcy chcą zasiać panikę w mieście, ale efekt jest odwrotny, mieszkańcy stolicy są wściekli i gotowi do obrony.

Dziś chcę to powiedzieć jasno: rosyjski plan zajęcia Kijowa nie jest realizowany. On nigdy nie zostanie zrealizowany! Nawet jeżeli uda im się przejąć kontrolę nad niektórymi budynkami, nie wygrają z naszymi ludźmi. Kijów to nie tylko budynki, to przede wszystkim ludzie - powiedział Kliczko w wywiadzie udzielonym nadawanej po rosyjsku stacji Current Time. Stacja jest prowadzona przez finansowane przez USA rozgłośnie: Radio Wolna Europa/Radio Swoboda i Głos Ameryki. Rozmowa ukazała się na stronie telewizji we wtorek wieczorem.

16:10

Tysiące ludzi wyszło w środę na proukraińską demonstrację w Berdiańsku, mieście na południowym wschodzie Ukrainy - podała agencja Ukrinform. Ludzie przeszli przez centralną ulicę miasta, trzymając flagę ukraińską.

Nagranie wideo demonstracji zostało opublikowane na serwisie YouTube.

Ludzie krzyczą: Berdiańsk - to Ukraina!, a pod adresem rosyjskich żołnierzy kontrolujących miasto: Do domu!

To kolejna proukraińska demonstracja w mieście, odległym nieco ponad 80 km od oblężonego Mariupola.

We wtorek portal Ukraińska Prawda podał, że po takiej demonstracji w Berdiańsku rosyjscy wojskowi uprowadzili ukraińskiego aktywistę Witalija Szewczenkę.

16:01

Doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak, który jest również negocjatorem w rokowaniach ukraińsko-rosyjskich, oświadczył, że Wołodymyr Zełenski i przywódca Rosji Władimir Putin powinni podjąć bezpośrednie rozmowy pokojowe.

"Nasze stanowisko jest bardzo konkretne - (domagamy się) gwarancji bezpieczeństwa weryfikowanych prawnie, wycofania rosyjskich wojsk. To można osiągnąć tylko poprzez bezpośredni dialog między przywódcami Ukrainy i Federacji Rosyjskiej" - napisał Podolak na Twitterze.



15:53

Szef Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych będzie dziś gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

15:50

Według "The Financial Times", Ukraina i Rosja mają wstępny 15-punktowy plan pokojowy. W nim między innymi o zawieszeniu broni, wycofaniu się rosyjskich sił, ukraińskiej neutralności i ograniczeniu ukraińskich sił zbrojnych.



15:45

Władze hiszpańskie poinformowały o przejęciu jachtu Crescend. Jednostka należy do sojusznika Putina - Igora Sieczina.

15:40

O świcie w mieście Berdyczów miało dojść do rosyjskiego nalotu. Ranne zostały dwie osoby, zniszczono dwa budynki - podaje portal hromadske.

15:36

Rząd polski finansuje transport kolejowy i autokarowy dla wszystkich uchodźców, którzy chcą się udać dalej na zachód Europy - powiedział w środę wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker. Dodał, że w ostatnich dniach w specjalnych i rejsowych pociągach do Niemiec wyjechało 23 tys. osób.

15:33

Władimir Putin w przemówieniu przyznał, że w Rosji wzrośnie bezrobocie i inflacja. Stwierdził, że Rosja "nie chce okupować Ukrainy". Co jeszcze powiedział? Przeczytajcie nasz artykuł.

15:30

Ukraina została członkiem europejskiej unii energetycznej - poinformował w czwartek na swoim profilu w serwisie Twitter ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.

"Ukraina została członkiem europejskiej unii energetycznej. Zakończono unifikację systemów energetycznych Ukrainy i Unii Europejskiej. Teraz ukraiński prąd płynie do UE i na odwrót. Jestem wdzięczny członkom Wspólnoty, osobiście przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, komisarz ds. energii Kadri Simson i wszystkim, dzięki którym mamy teraz jeden system energetyczny" - napisał Zełenski.



Potwierdziła to także Komisja Europejska.

15:20

Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski będzie przemawiał w czwartek - 17 marca - w niemieckim parlamencie za pośrednictwem połączenia wideo - poinformował portal RBK.

Wystąpienie zostało zaplanowane na godzinę 9:00 czasu polskiego.

15:15

Rosyjski konwój wojskowy, zawierający m.in. system rakietowy Iskander, wyrzutnie rakietowe Grad oraz haubice 2A65 Msta-B, dotarł do położonego 40 km od ukraińskiej granicy Homla na Białorusi - poinformował w środę na Telegramie uznany tego dnia przez białoruski rząd za "ekstremistyczny" kanał Biełaruskij Hajun.