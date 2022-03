Prezydent USA Joe Biden podpisał w środę rozporządzenie o udzieleniu Ukrainie dodatkowego pakietu pomocy wojskowej o wartości 800 mln dolarów. W "bezprecedensowym" pakiecie znajdzie się m.in. 800 zestawów przeciwlotniczych, w tym dłuższego zasięgu, a także 9 tys. zestawów przeciwpancernych oraz drony.

Biden ogłosił dodatkowe 800 mln dolarów pomocy wojskowej dla Ukrainy / SHAWN THEW / PAP/EPA

To pozwoli ukraińskiemu wojsku nadal powstrzymywać samoloty i śmigłowce, które atakowały Ukraińców - powiedział Biden, ogłaszając swoją decyzję w Białym Domu. Jak dodał, na wniosek prezydenta Ukrainy Włodymyra Zełenskiego USA pomogły również pozyskać dodatkowe systemy przeciwlotnicze dłuższego zasięgu wraz z amunicją. Chodzi m.in. o sowieckiej produkcji systemy S-300 czy Osa. Biden zaznaczył, że w pakiecie oprócz dostarczanej już wcześniej broni, w tym 9 tys. nowych zestawów przeciwpancernych Javelin, 7 tys. karabinów i granatników, znajdą się również drony.

To pokazuje nasze zobowiązanie, by wysyłać najnowocześniejsze systemy do Ukrainy - powiedział Biden. Według doniesień telewizji NBC, może chodzić o tzw. amunicję krążącą (zwaną też dronami kamikaze) Switchblade.

"Ukraina pokazała siłę i odwagę, zainspirowała świat"

Odnosząc się do środowego wystąpienia ukraińskiego prezydenta Zełenskiego przed połączonymi izbami Kongresu, w którym prosił m.in. o zaostrzenie sankcji oraz wysłanie samolotów i systemów obrony powietrznej, Biden przyznał, że przemówienie prezydenta było "znaczące i przekonujące".

Prezydent Zełenski przemawia w imieniu narodu, który w obliczu rosyjskiej agresji pokazał siłę i odwagę (...) który zainspirował świat - powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie odmówił komentarza w sprawie ewentualnego przekazania Ukrainie samolotów.

Prezydent USA zaznaczył, że choć wojna na Ukrainie może być "długą i trudną bitwą", to Ameryka do końca będzie pomagać Ukrainę, nie tylko wysyłając uzbrojenie, lecz też bezpośrednio wspierając jej gospodarkę.

Biden stwierdził też, że rosyjski prezydent Władimir Putin "sieje zatrważające zniszczenie i horror" na Ukrainie, za co zapłaci wysoką cenę.

Wczoraj mieliśmy doniesienia, że rosyjskie siły wzięły lekarzy i pielęgniarki w największym szpitalu Mariupola za zakładników. To są zbrodnie i skandal - ocenił Biden.

Od początku rosyjskiej inwazji USA przekazały Ukrainie broń o wartości 1,35 mld dolarów. Poza bronią przeciwlotniczą i przeciwpancerną były to m.in. systemy łączności, zestawy noktowizyjne czy systemy radarowe.

Sprzęt przekaże również Wielka Brytania

Wielka Brytania dostarcza Ukrainie przenośne przeciwlotnicze systemy rakietowe Starstreak - potwierdził w środę brytyjski minister obrony Ben Wallace.



Wallace o możliwości przekazania systemów Starstreak mówił już przed tygodniem w Izbie Gmin, gdy informował posłów o kolejnej partii uzbrojenia dla Ukrainy. Wyjaśnił wówczas, że decyzja w tej sprawie w zasadzie zapadła, a rząd pracuje nad tym, jak je dostarczyć na Ukrainę i przeszkolić jej siły do ich używania. W środę przy okazji spotkania ministrów obrony NATO potwierdził stacji BBC, że są one dostarczane. Nie sprecyzował, ile ich będzie przekazane, ani na jakim etapie są dostawy.



Produkowany przez brytyjską firmę Thales Air Defence system Starstreak, zapisywany także jako STARStreak, jest zaprojektowany do niszczenia myśliwców i śmigłowców. Wystrzeliwane z nich pociski osiągają prędkość ponad 3 Machów, co czyni je najszybszymi na świecie pociskami krótkiego zasięgu typu ziemia-powietrze. W pocisku zastosowano trzy przypominające lotki podpociski, które umożliwiają wielokrotne trafienie w cel. Pocisk może być wystrzeliwany z ramienia, z lekkiej wyrzutni wielokrotnej lub z pojazdów opancerzonych.