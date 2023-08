Rosyjska grupa dywersyjna przedarła się do obwodu sumskiego na północy Ukrainy - poinformował dowódca Połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy generał Serhij Najew. Liczba ciał w kostnicach w okolicy strefy walk mniej więcej podwoiła się od czasu rozpoczęcia kontrofensywy Ukrainy - podał amerykański dziennik "The New York Times", cytując ukraińskiego wojskowego. Jak podaje Ukrinform, ukraińskie siły obronne odniosły częściowy sukces w rejonie Robotyny na Zaporożu. Najważniejsze wydarzenia z 535. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji z 12.08.2023 roku.