Komitet Śledczy Rosji zatrzymał dwóch rosyjskich żołnierzy podejrzanych w związku z zabójstwem dziewięciu osób w Wołnowasze w okupowanym obwodzie donieckim. Wśród ofiar jest dwoje dzieci. Powierzenie gen. Michaiłowi Teplinskiemu dowodzenia nad Zgrupowaniem Sił Dniepr jest oznaką zwiększonej presji na siły rosyjskie w obwodzie chersońskim, a utrzymanie tych terenów jest priorytetem Rosji - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony. Wtorek jest 615. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą zebraliśmy w relacji z 31.10.2023 r.

Powierzenie gen. Michaiłowi Teplinskiemu dowodzenia nad Zgrupowaniem Sił Dniepr jest oznaką zwiększonej presji na siły rosyjskie w obwodzie chersońskim, a utrzymanie tych terenów jest priorytetem Rosji - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej podano, że według rosyjskich mediów państwowych, trzygwiazdkowy generał Teplinski, zastępca dowódcy sił rosyjskich na Ukrainie, osobiście przejął dowództwo nad Zgrupowaniem Sił Dniepr, zastępując w tej roli generała - również trzygwiazdkowego - Olega Makajewicza.

Wskazano, że siły te są odpowiedzialne za okupowane ziemie obwodu chersońskiego, w tym wschodni brzeg Dniepru, a walki na tym obszarze nasiliły się w ostatnich tygodniach, gdy siły ukraińskie zaczęły podważać rosyjską kontrolę nad wschodnim brzegiem rzeki.

Dodano, że Teplinski jest prawdopodobnie wysoko ceniony przez rosyjski sztab generalny i ma doświadczenie w dowodzeniu operacjami na tym obszarze: był oficerem w terenie odpowiedzialnym za stosunkowo udane wycofanie się Rosji z ziem na zachód od Dniepru w listopadzie 2022 roku.



We Francji zatrzymany został rosyjski miliarder Aleksandr Kuźmiczow, współwłaściciel grupy biznesowej Alfa. Jest on podejrzewany o pranie pieniędzy - podał niezależny portal Meduza. Biznesmen po inwazji Rosji na Ukrainę został objęty sankcjami UE.

Francuska prokuratura finansowa potwierdziła fakt zatrzymania.

Dziennik "Le Monde" podał, powołując się na własne źródła, że Kuźmiczow jest podejrzewany o pranie pieniędzy, uchylanie się od płacenia podatków i inne przestępstwa, w tym naruszenie sankcji Unii Europejskiej. W domu biznesmena w Paryżu i willi w Saint-Tropez przeprowadzono rewizje.

Przedsiębiorca z Królewca Andriej Galczewski został skazany na 11 lat więzienia za "zdradę stanu". Był oskarżony o próbę wstąpienia do sił zbrojnych Ukrainy - podało Radio Swoboda. 60-letni mężczyzna, aresztowany przed rokiem, ma również obywatelstwo Izraela.

Śledczy twierdzą, że Galczewski, dyrektor finansowy jednej z firm w Królewcu, zamierzał wstąpić do Legionu Międzynarodowego w ramach armii ukraińskiej. W tym celu udał się najpierw do Moskwy i Mińska, a potem do Wilna. Wcześniej, latem 2022 r. - według śledczych - mężczyzna wysłał do dwóch ambasad Ukrainy - w Polsce i Izraelu - zgłoszenie do armii ukraińskiej. Został zatrzymany na terenie Rosji w październiku 2022 roku.

Wyrok nie jest prawomocny; Galczewski będzie się od niego odwoływał.

Komitet Śledczy Rosji zatrzymał dwóch rosyjskich żołnierzy podejrzanych w związku z zabójstwem dziewięciu osób w Wołnowasze w okupowanym obwodzie donieckim.

W piątek w prywatnym domu odnaleziono ciała dziewięciu osób, w tym dwójki dzieci - przedszkolaka i uczennicy. Wszyscy mieli rany postrzałowe.

Oprócz właścicieli domu - męża i żony oraz ich dzieci, zginęło pięcioro ich krewnych i przyjaciół, którzy zebrali się na rodzinną uroczystość.

Jak relacjonowali okoliczni mieszkańcy, dzień wcześniej właściciel domu wdał się w konflikt z rosyjskim wojskiem, które zażądało od niego bimbru. W lokalnych mediach społecznościowych pojawiła się wersja, że żołnierze zamierzali przejąć dom na swoją kwaterę.