Wspierana przez rosyjskie państwo prywatna firma wojskowa Redut po raz pierwszy próbuje rekrutować kobiety do wykonywania zadań bojowych podczas wojny z Ukrainą - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony. Armia ukraińska oświadczyła, że przeprowadziła w nocy skuteczny atak na "strategiczny obiekt systemu obrony powietrznej" Rosji na okupowanym Krymie. Nie podano szczegółów dotyczących celu ostrzału. Poniedziałek jest 614. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą zbieramy w relacji z 30.10.2023 r.

Maszyna do rozminowywania terenu w pobliżu Charkowa / SERGEY KOZLOV / PAP/EPA

13:45

Rosyjski minister obrony przybył z wizytą roboczą do Pekinu. Szef resortu w stolicy Chin wygłosił oświadczenie, w którym m.in. stwierdził, że "model stosunków międzypaństwowych Rosji i Chin można nazwać wzorowym".

Stany Zjednoczone i ich sojusznicy rzekomo uczynili z Ukrainy instrument zadania "strategicznej porażki" Rosji, a kurs Zachodu w stronę eskalacji konfliktu z Federacją Rosyjską niesie ze sobą groźbę bezpośredniego starcia militarnego pomiędzy mocarstwami nuklearnymi - stwierdził.

13:36

Szef władz obwodu odeskiego Ołeh Kiper poinformował, że w godzinach porannych siły rosyjskie zaatakowały zakład naprawy okrętów nieopodal Odessy. Na skutek pożaru uszkodzone zostały budynki administracyjne i niektóre urządzenia. Dwie ranne osoby trafiły do szpitala.

13:25

Trzech Rosjan, który uciekli do Korei Południowej przed mobilizacją do armii, od ponad roku przebywa na jednym z tamtejszych lotnisk, ponieważ nie udzielono im azylu - podała południowokoreańska agencja informacja Yonhap.

Tamtejszy resort sprawiedliwości oświadczył, że uchylanie się od służby wojskowej nie jest ważną przyczyną przyznania statusu uchodźcy.

Początkowo na lotnisku przebywało pięciu Rosjan, jednak dwóm z nich udzielono zgody na wjazd do kraju.

13:18

25-letni mężczyzna, ranny 21 października w wyniku rosyjskiego ataku na placówkę Nowej Poszty w obwodzie charkowskim, zmarł w szpitalu - poinformował gubernator Ołeh Syniehubow.

W ataku zginęło łącznie 7 osób, a 12 zostało rannych.

13:07

Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) poinformowała o zatrzymaniu i aresztowaniu mieszkańca zaanektowanego Krymu, podejrzanego o przekazywanie stronie ukraińskiej informacji o strukturach obronnych półwyspu - podała agencja Interfax.

11:50

Armia ukraińska oświadczyła, że przeprowadziła w nocy skuteczny atak na "strategiczny obiekt systemu obrony powietrznej" Rosji na okupowanym Krymie. Nie podano szczegółów dotyczących celu ostrzału. Uderzenie nastąpiło na zachodnim wybrzeżu Krymu - oznajmiła agencja Ukrinform.

Portal Ukrainska Prawda zwrócił uwagę, że w rosyjskich mediach społecznościowych pojawiły się doniesienia o nocnym ataku na pułk obrony przeciwlotniczej wojsk okupanta niedaleko miejscowości Ołeniwka na zachodzie Krymu. Według tych doniesień 17 wojskowych z Rosji zostało rannych.

Dziś rano okupacyjne władze Krymu ogłosiły alarm przeciwlotniczy i wstrzymały ruch na moście łączącym Krym z Rosją, zbudowanym po nielegalnej aneksji półwyspu. W Sewastopolu słychać było eksplozje.



11:12

Wspierana przez rosyjskie państwo prywatna firma wojskowa Redut po raz pierwszy próbuje rekrutować kobiety do wykonywania zadań bojowych podczas wojny z Ukrainą - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej podano, że niedawno w mediach społecznościowych pojawiły się ogłoszenia zachęcające kobiety do dołączenia do batalionu Borz, będącego częścią firmy Redut i podjęcia w tej formacji obowiązków snajperek oraz operatorek bezzałogowych statków powietrznych. Redut jest prawdopodobnie bezpośrednio sponsorowany przez rosyjski Główny Zarząd Wywiadu, znany jako GRU.

"Pozostaje niejasne, czy regularna rosyjska armia będzie starała się pójść tym tropem i umożliwić kobietom wykonywanie zadań bojowych na szerszą skalę. Kobiety rzadko pełniły (takie) role na pierwszej linii frontu w rosyjskich siłach podczas obecnego konfliktu. Jednak podczas II wojny światowej w siłach sowieckich istniała silna tradycja kobiet-snajperek, a także (żołnierek) służących w innych oddziałach bojowych" - napisano.



11:05

Ze względów bezpieczeństwa odradzam przyjeżdżania na groby do Rosji z okazji dnia Wszystkich Świętych oraz Zaduszek - mówi w rozmowie z RMF FM polski ambasador w Moskwie. Krzysztof Krajewski zapewnia natomiast, że pamięć Polaków pochowanych na cmentarzach w Rosji będzie godnie uczczona.

11:03

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ocenił, że zajścia w Machaczkale w Dagestanie, gdzie w niedzielę doszło do zamieszek o wydźwięku antyizraelskim, z hasłami antysemickimi, to część "masowo rozpowszechnionej w Rosji kultury nienawiści do innych narodów".

"W ciągu ostatniego roku minister spraw zagranicznych Rosji (Siergiej Ławrow PAP) pozwolił sobie na kilka wypowiedzi antysemickich. Także rosyjski prezydent sięgnął po wyobrażenia antysemickie. Dla propagandystów rosyjskich w telewizji państwowej retoryka nienawiści jest czymś zwyczajnym" - ocenił ukraiński przywódca w komentarzu opublikowanym na X (dawniej Twitter).