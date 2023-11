19:37

Michaił Zygar - rosyjski opozycjonista i były redaktor naczelny niezależnego kanału telewizyjnego TV Dożd - udzielił dziś wywiadu Radiu Swoboda.

"Nie mam wątpliwości co do tego, że pokolenie Rosjan, które urodzi się po wojnie, zostanie uwolnione od tej imperialnej postawy. Nigdy w historii tak brutalna wojna nie przeszła niezauważona. Jestem pewien, że to moralne bankructwo rosyjskiego mitu imperialnego" - zauważył Zygar.

Opozycjonista publicznie potępił rosyjską inwazję na Ukrainę w lutym 2022 roku, natomiast kilka dni później wyjechał z kraju. Napisał książkę "Wszyscy ludzie Kremla: wnętrze dworu Władimira Putina", która ukazała się w 2016 roku i stała się w Rosji bestsellerem. Jego najnowsza publikacja - "Wojna i kara" - jest przeglądem planów dyktatora Rosji Władimira Putina wobec Ukrainy.

"Przez wiele lat nie zwracaliśmy (w Rosji - red.) uwagi na imperialny i kolonialny charakter państwa. Ta część rosyjskiej historii jest w jakiś sposób zaniedbana. A my, rosyjscy intelektualiści, także rosyjskie społeczeństwo, nigdy nie poruszyliśmy tego tematu, nigdy nie rozpoczęliśmy tej rozmowy" - przypomniał rozmówca RWE.

"Po upadku Związku Radzieckiego włożono tak wiele wysiłku w to, aby omówić zbrodnie bolszewików, Lenina i Stalina, na które nie zwracaliśmy (wcześniej) uwagi i nie poruszaliśmy ich w znacznie szerszym kontekście. Nigdy nie rozpoczęliśmy (natomiast) rozmowy o Imperium Rosyjskim jako takim. Myślę, że to jest problem, że jest to wina rosyjskich autorów, rosyjskich historyków, rosyjskich dziennikarzy, w tym także moja" - przyznał.

Opozycjonista skomentował również to, co - jego zdaniem - motywuje Kreml do prowadzenia wojny przeciwko Ukrainie. "Naprawdę nie rozumiem, jak Rosja mogłaby wygrać tę wojnę. Ważne jest dla Kremla nie samo jej wygranie, ale kontynuowanie" - ocenił dziennikarz.

"Putin myślał o szybkim zdobyciu Kijowa, a gdy do tego nie doszło, skupił się na samym fakcie trwania wojny. Potrzebuje jej, by utrzymać Rosję, by utrzymać się u władzy" - zauważył. "Nie sądzę, że wojna skończy się, gdy Putin nadal będzie u władzy. Myślę też, że (dyktator) jeszcze raz spróbuje zdobyć Kijów" - prognozuje Zygar.

18:50

Ukrinform opublikował nagranie wideo z najnowszą wypowiedzią prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

"Chcę podziękować wszystkim naszym obrońcom nieba, którzy każdej nocy i każdego dnia pełnią służbę bojową. W nocy zestrzelono tylko 16 'szahedów'. Dziękujemy wszystkim pilotom i inżynierom Sił Powietrznych Ukrainy, wszystkim naszym przeciwlotniczym myśliwcom i żołnierzom mobilnych grup ogniowych. Za każdym razem, gdy osiągają wynik, jest to wynik dla całego państwa" - powiedział Zełenski.

Jak dodał, "to zbawienie dla naszego narodu, dla naszych miast, dla ukraińskiej infrastruktury".