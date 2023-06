Rosyjscy żołnierze wycofują się z linii obronnych w obwodzie chersońskim i coraz częściej trafiają do szpitala z podejrzeniem cholery - doniósł na Telegramie ukraińsko-tatarski ruch oporu Atesz. Dziennikarze "The New York Times" przeprowadzili śledztwo, z którego wynika, że Kachowska Elektrownia Wodna najprawdopodobniej zawaliła się na skutek eksplozji w tunelu technicznym, który znajdował się w betonowej podstawie obiektu. Do tunelu można było się dostać jedynie z maszynowni, która znajdowała się pod kontrolą sił rosyjskich. W godzinach porannych Rosjanie przeprowadzili ostrzał dzielnic mieszkalnych w Konstantynówce w obwodzie donieckim. W wyniku ataku ranne zostały dwie osoby - 9-letnia dziewczynka i 57-letnia kobieta. Sobota to 479. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje zbieramy w naszej relacji z 17.06.2023 r.

Ukraińscy saperzy rozminowujący drogi dojazdowe do budynków w obwodzie donieckim / Alena Salomonova / PAP 18:25 Dziennikarze "The New York Times" przeprowadzili śledztwo, z którego wynika, że Kachowska Elektrownia Wodna najprawdopodobniej zawaliła się na skutek eksplozji w tunelu technicznym, który znajdował się w betonowej podstawie obiektu. Do tunelu można było się dostać jedynie z maszynowni, która znajdowała się pod kontrolą sił rosyjskich. Zobacz również: Kto stoi za katastrofą zapory na Dnieprze? Wyniki śledztwa "NYT" 17:00 Rosyjscy żołnierze wycofują się z linii obronnych w obwodzie chersońskim i coraz częściej trafiają do szpitala z podejrzeniem cholery - doniósł na Telegramie ukraińsko-tatarski ruch oporu Atesz. Według działaczy ruchu, wycofywani z linii umocnień w obwodzie chersońskim żołnierze prawdopodobnie są przerzucani na inne odcinku frontu. Dla zmylenia przeciwnika armia rosyjska pozostawia w okopach strachy na wróble. Telegram Atesz poinformował również, że do szpitali wojskowych w obwodzie chersońskim i na Krymie codziennie przyjmowani są rosyjscy żołnierze z podejrzeniem cholery. Całe jednostki z obwodu wzdłuż Kanału Północnokrymskiego tracą skuteczność bojową i są przewożone na tyły w celu leczenia. Kilku rosyjskich żołnierzy zmarło. Jest to najprawdopodobniej spowodowane spożywaniem nieoczyszczonej wody, która po katastrofie zapory na Dnieprze w Nowej Kachowce stała się zagrożeniem. Atesz zaapelował do mieszkańców obwodu chersońskiego i Krymu do zachowania szczególnej ostrożności w kwestii spożywanej wody. Ruch oporu Atesz działa na okupowanym Krymie i zajętych przez Rosję południowych terenach Ukrainy. Doniesienia o pierwszych skutecznych zamachach organizowanych przez organizację pojawiły się na początku lutego 2023 roku. Informowano wówczas, że partyzanci wysadzili w powietrze samochód, którym podróżowali dwaj oficerowie Rosgwardii. 16:33 Rosyjskie agencje państwowe informują, że Władimir Putin rozpoczął w petersburskim Pałacu Konstantynowskim rozmowy z delegacją afrykańskich przywódców, którzy przedstawiają własny plan pokojowego zakończenia konfliktu rosyjsko-ukraińskiego.

Wczoraj delegacja przebywała w Kijowie, gdzie spotkała się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.



Wczoraj delegacja przebywała w Kijowie, gdzie spotkała się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. 16:25 Głównym celem przybycia afrykańskiej delegacji do Kijowa było zniesienie nakazu aresztowania Władimira Putina, wydanego przez Międzynarodowy Trybunał Karny - powiedział Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, cytowany przez portal Unian. 16:18 W przestrzeni powietrznej nad obwodem kijowskim wykryto drona. Władze zaleciły mieszkańcom schronienie się. 16:10 Naczelny rabin Ukrainy Mosze Reuwen Azman powiedział, że jest dumny z prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. W ten sposób odpowiedział na słowa Władimira Putina, który w piątek nazwał Zełenskiego "hańbą narodu żydowskiego". Zobacz również: Putin obraził Zełenskiego. Jest reakcja naczelnego rabina Ukrainy 15:50 Rosyjski resort obrony poinformował, że w ciągu minionej doby siły ukraińskie kontynuowały działania ofensywne na kierunkach zaporoskim i donieckim. Rosjanie twierdzą, że wszystkie ataki zostały odparte. 15:43 "Jeśli ukraińska kontrofensywa ma odnieść sukces, musi mieć odpowiednią osłonę powietrzną, a do tego nie wystarczy eskadra używanych samolotów F-16. Jedynym wiarygodnym sposobem na zapewnienie Ukrainie zdolności powietrznych wymaganych do tej ofensywy byłaby interwencja Zachodu" - pisze na portalu stacji Sky News analityk wojskowy, emerytowany wicemarszałek brytyjskich sił powietrznych Sean Bell. 15:35 Przyczyną katastrofy Kachowskiej Elektrowni Wodnej była najprawdopodobniej eksplozja w tunelu betonowego fundamentu zapory - poinformował amerykański dziennik "The New York Times". 15:28 Gubernator rosyjskiego obwodu biełgorodzkiego Wiaczesław Gładkow poinformował, że pierwsi mieszkańcy obwodu, którzy stracili swoje domy w wyniku "regularnych ostrzałów z Ukrainy", otrzymali nowe mieszkania. Gładkow przekazał, że na zakup 1744 mieszkań dla rodzin przeznaczono łącznie 9,4 mld rubli. Telegram 15:20 Prezydent Republiki Południowej Afryki Cyril Ramaphosa przybył do Rosji - poinformowała francuska agencja AFP. 15:15 Brytyjska armatohaubica samobieżna AS-90 w służbie Sił Zbrojnych Ukrainy. Brytyjczycy dostarczyli Ukraińcom 33 egzemplarze AS-90. 15:08 Najnowsze zdjęcia satelitarne wskazują, że Rosjanie rozszerzyli swoje umocnienia wzdłuż granic okupowanego Krymu, ale też w głąb półwyspu. 15:00 Liczba osób, które zatruły się cydrem w Rosji, wzrosła do 106. Zmarło 36 z nich. 14:54 Nagranie ze zniszczenia rosyjskiego sprzętu wojskowego przez ukraińską 47 Brygadę Szturmową na południowym odcinku frontu. 14:46 Naczelny rabin Ukrainy Mosze Reuwen Azman powiedział, że jest dumny z prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. W ten sposób odpowiedział na słowa prezydenta Rosji Władimira Putina, który w piątek nazwał Zełenskiego "hańbą narodu żydowskiego". 14:30 W godzinach porannych Rosjanie przeprowadzili ostrzał dzielnic mieszkalnych w Konstantynówce w obwodzie donieckim. W wyniku ataku ranne zostały dwie osoby - 9-letnia dziewczynka i 57-letnia kobieta. 14:22 "Zachodni sojusznicy, w tym Stany Zjednoczone, obawiają się, że ataki na terytorium Rosji są zbyt prowokacyjne i wzywają Ukrainę, by nie używała zachodniego sprzętu do takich operacji" - pisze amerykański dziennik "Washington Post". 14:13 Francuski kanał telewizyjny TF1 opublikował krótki reportaż zrobiony po rosyjskiej stronie frontu w Ukrainie. Na niespełna trzyminutowym nagraniu widać pozycje sił rosyjskich, wnętrza ziemianek, drony i amunicję. Wideo youtube 14:06 Służba Bezpieczeństwa Ukrainy opublikowała film z ewakuacji mieszkańców okupowanych terenów obwodu chersońskiego, zalanych po zniszczeniu Kachowskiej Elektrowni Wodnej. 13:57 Papieski jałmużnik kardynał Konrad Krajewski uczestniczył w Rzymie w przygotowaniach do transportu pomocy humanitarnej dla mieszkańców Chersonia w Ukrainie, zalanego w wyniku zniszczenia zapory na Dnieprze w Nowej Kachowce. Miejscem zbiórki i załadunku darów jest grekokatolicka bazylika Świętej Zofii w Wiecznym Mieście. 13:50 Portal Ukraińska Prawda, powołując się na resort sprawiedliwości, poinformował, że od początku pełnoskalowej wojny ponad trzy tysiące par zawarło związek małżeński, korzystając z procedury umożliwiającej zdalny ślub. "W czasie pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainie zarejestrowano 3328 zdalnych ślubów" - powiadomił resort sprawiedliwości na Facebooku w poście zatytułowanym "Historia miłości w czasie wojny". 13:40 W obwodzie charkowskim wojska rosyjskie wystrzeliły w samochód cywilny pocisk przeciwczołgowy Kornet - powiadomił szef władz obwodu Ołeh Syniehubow. Na miejscu zginęło dwoje wolontariuszy. W samochodzie znajdowali się 42-letni mężczyzna i 53-letnia kobieta. Syniehubow powiadomił, że byli to wolontariusze. Do ostrzału doszło na drodze w okolicach wsi Hurjiw Kozaczok niedaleko granicy z Rosją. 12:19 W akwenie Morza Czarnego znajdują się obecnie dwa rosyjskie okręty wojenne, mogące przenosić w sumie do 16 pocisków manewrujących Kalibr - powiadomiła ukraińska marynarka wojenna. Do ostatniego ataku rakietowego na Ukrainę z zastosowaniem pocisków manewrujących Kalibrów doszło w piątek. 12:01 Rosyjskie dowództwo wprowadziło nowe regulacje w sprawie leczenia rannych na ukraińskim froncie, zgodnie z którym ewakuowani do Rosji mają być tylko oficerowie - twierdzi w sobotę sztab generalny armii ukraińskiej. Według informacji strony ukraińskiej takie działania mają na celu ukrycie dużych strat, które Rosjanie ponoszą na froncie. "Dowództwo wprowadziło nowy tryb leczenia wojskowych, zgodnie z którym ewakuacji podlegają tylko oficerowie. Podoficerowie i szeregowi, niezależnie od skali obrażeń, mają być leczeni na terytoriach czasowo okupowanych" - twierdzi w komunikacie sztab generalny armii ukraińskiej. 11:25 W ciągu minionej doby w obwodzie chersońskim w wyniku rosyjskich ostrzałów zginęły dwie osoby, 25 zostało rannych - powiadomiły w sobotę władze regionu. W obwodzie donieckim zginęła co najmniej jedna osoba. Dwie osoby zginęły, a 25 zostało rannych w ciągu minionej doby - powiadomił w sobotę Ołeksandr Prokudin, szef władz obwodu chersońskiego. Jak dodał, z moździerzy, artylerii, wyrzutni Grad i dronów ostrzeliwane były Chersoń oraz miejscowości obwodu. Doszło do szeregu zniszczeń infrastruktury cywilnej, atakowane były dzielnice mieszkalne. 11:21 Liderzy i wysłannicy siedmiu krajów afrykańskich (RPA, Zambii, Komorów, Konga, Egiptu, Senegalu i Ugandy) spotkali się z prezydentem Ukrainy w piątek w ramach wspólnej misji pokojowej - odnotowuje ISW. W tym czasie Kijów został zaatakowany przez rosyjskie pociski rakietowe, co zmusiło zagranicznych gości do zejścia do schronu - podaje ISW. 10:48 W wyniku wysadzenia zapory Kachowskiej Elektrowni Wodnej w obwodzie chersońskim wciąż zalane jest 28 miejscowości, w tym 17 na okupowanych terenach - powiadomiły w sobotę władze regionu. W obwodzie mikołajowskim podtopionych jest 35 budynków. "Podtopionych jest 11 miejscowości (1509 budynków) na prawym (zachodnim) brzegu Dniepru i 17 miejscowości na terytoriach tymczasowo okupowanych" - powiadomiła Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. W punkcie pomiarowym Chersoń poziom wody w Dnieprze wynosi 1,09 m i stopniowo obniża się 09:08 Na nowych zdjęciach satelitarnych firmy Maxar widać zniszczoną zaporę Kachowskiej Elektrowni Wodnej na Dnieprze oraz terminal rzeczny, zalany po wysadzeniu tamy - pisze w sobotę ukraiński projekt Schemy (Radio Wolna Europa). "Na zdjęciu z 16 czerwca, które posiadają Schemy, widać szczegółowo zniszczoną zaporę" - piszą ukraińscy dziennikarze. Firma opublikowała także zdjęcie terminalu rzecznego Nibułon we wsi Kozacke, niedaleko od zapory. "Wcześniej (po zniszczeniu zapory) znajdował się on pod wodą. Na nowym zdjęciu widać, że woda wycofała się" - zaznaczono. 08:37 Rosjanie zwiększyli liczbę śmigłowców na południu Ukrainy - poinformowało o tym ministerstwo obrony Wielkiej Brytanii w najnowszej aktualizacji wywiadowczej. 07:45 Według rosyjskich "blogerów wojennych", Ukraińcy mieli kontynuować ataki na rosyjskie pozycje na południe od Wełykiej Nowosiłki w obwodzie donieckim i na południowy zachód od Orichowa w obwodzie zaporoskim, osiągnęli postępy w centralnej części obwodu zaporoskiego niedaleko od miejscowości Hulajpołe. 07:37 W Ukrainie od 24 lutego 2022 roku zginęło już 219 170 Rosjan - twierdzi ukraińskie wojsko. Tylko ostatniej doby miało zginąć 670 rosyjskich żołnierzy. 06:50 Ukraińskie lotnictwo w ciągu ostatnich 24 godzin przeprowadziło 17 nalotów na obszary koncentracji personelu wroga. Ponadto nasi żołnierze zniszczyli wrogi śmigłowiec szturmowy Ka-52 i 7 rozpoznawczych UAV poziomu operacyjno-taktycznego. 06:46 "W ciągu dnia jednostki wojsk rakietowych i artylerii uderzyły w punkt kontrolny, 3 obszary koncentracji personelu wroga, 5 jednostek artylerii, 4 stacje radioelektroniczne i 2 ważniejsze obiekty wroga" - podało ukraińskie wojsko. 06:30 Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w piątek w wieczornym wystąpieniu wideo, że każdy metr terytorium wydartego rosyjskim siłom okupacyjnym ma "ogromne znaczenie" dla ukraińskiej kontrofensywy. W nagraniu Zełenski podkreślił, jak ważny dla trwającej kontrofensywy jest "ruch naprzód" ukraińskich wojsk. Każdy żołnierz, każdy kolejny krok, każdy metr ukraińskiej ziemi odzyskanej od wroga ma ogromne znaczenie - dodał Wołodymyr Zełenski. 