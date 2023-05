"Postrzegałbym to jako udaną ukraińską dywersję czy wręcz jako udany trolling, a nie jako działania o charakterze stricte militarnym, z jednym zastrzeżeniem - Ukraina się szykuje do kontrofensywy" - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM dr Adam Eberhardt, odnosząc się do działań prowadzonych przez dywersantów na terenie rosyjskiego obwodu biełgorodzkiego. Jego zdaniem, siły ukraińskie chcą w ten sposób osłabić rosyjską obecność tam, gdzie ostatecznie dojdzie do kontrofensywy.

W poniedziałek ugrupowania określające się jako Rosyjski Korpus Ochotniczy i Legion Wolność Rosji oświadczyły, że przekroczyły granicę i "wyzwalają" spod panowania władz rosyjskich miejscowości przygraniczne. Ukraiński wywiad wojskowy (HUR) oświadczył, że grupy te "prowadzą operację w rosyjskim obwodzie biełogrodzkim", co jest "konsekwencją agresywnej polityki reżimu Putina i inwazji wojsk rosyjskich na terytorium Ukrainy". To znak, że rosyjska obrona zaczyna się kruszyć?

To znak, że Ukraińcy są świetni w PR i narzucanie pewnego przekazu informacyjnego. Rosja przez 10 miesięcy starała się zdobyć Bachmut, ponieśli olbrzymie straty i ostatecznie zdobyli ruiny, a i tak wszyscy rozmawiają na temat ukraińskiej dywersji - zauważył dr Adam Eberhardt.

Powiedział również, że działania dywersantów mają wśród Rosjan budować poczucie, że ta wojna "nie idzie". Takie spektakularne działanie, jak ta dywersja, atak na Most Krymski czy zatopienie krążownika Moskwa to rzeczy, które bolą najbardziej - dodał.

Gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM zauważył ponadto, że Rosjanie kompletnie nie spodziewali się ataku. Jak to w Rosji - zlekceważyli konieczność budowania umocnień obronnych. Byli przeświadczeni, że siły ukraińskie nie będą przekraczały granicy państwowej. To jest zaniedbanie rosyjskie, za które płacą propagandowo - stwierdził.

Dywersja ma pomóc w kontrofensywie?

Wiceprezes Fundacji Warsaw Enterprise Institute zauważył również, że te działania mogą być związane z zapowiadaną od wielu miesięcy kontrofensywą.

(...) Myślę, że atak na obwód biełgorodzki to również sposób na to, aby rozciągnąć siły rosyjskie, aby wymusić na Rosjanach przesunięcie części swoich jednostek na linię frontu na granicy Rosji i Ukrainy i w ten sposób osłabić obecność rosyjską tam, gdzie ostatecznie Ukraińcy zaatakują - zauważył, dodając, że jest przekonany, iż do ukraińskiej kontrofensywy prędzej czy później dojdzie.

To, co jest kluczowe, to wola polityczna. Po stronie ukraińskiej jest potrzeba polityczna, aby zasygnalizować zdolności ofensywne. To wynika z bardzo racjonalnej przesłanki, dlatego że czym większe sukcesy osiąga Ukraina, tym łatwiej przekonywać Zachód, że wsparcie nie jest na próżno - podkreślił.

Decyzja o przekazaniu myśliwców F-16 Ukrainie coraz bliżej?

W ostatnich dniach wrócił temat myśliwców wielozadaniowych F-16 dla Ukrainy. Podczas szczytu G7 w Hiroszimie Stany Zjednoczone wyraziły zgodę na szkolenie ukraińskich pilotów w obsłudze amerykańskich samolotów bojowych. Projekt poparły m.in. Wielka Brytania, Francja, Belgia, Holandia, Dania i Portugalia. Kiedy amerykańskie samoloty bojowe mogłyby trafić na Ukrainę?

Dziś mówi się o tym, że szkolenie pilotów F-16 będzie trwało około 16 tygodni, czyli cztery miesiące. Mówimy zatem o dostarczeniu tego sprzętu na jesieni - zauważył dr Adam Eberhardt, podkreślając, że na razie nie padły żadne twarde deklaracje polityczne dotyczące przekazania myśliwców.

To wszystko jest funkcją woli politycznej. Jak jej nie było, to mówiło się, że szkolenie pilotów F-16 będzie zajmować 1,5 roku; dziś to już cztery miesiące. To wszystko wskazuje, że przybliżamy się do decyzji o przekazaniu myśliwców - podkreślił.

Jego zdaniem, może być też inny powód - nasilenie amerykańskiej presji na Rosjan, żeby wreszcie usiedli do stołu negocjacyjnego. Jeśli Rosjanie się na to nie zdecydują, Amerykanie mogą "nie powstrzymać się w tak bolesnej dla Rosjan sprawie, jak F-16".