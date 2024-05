Rok 2024 może być rekordowy pod względem liczby przybywających do Hiszpanii zagranicznych turystów. Tak wynika z opublikowanego w piątek raportu Narodowego Instytutu Statystycznego (INE) w Madrycie.

/ Shutterstock

Wakacje zbliżają się wielkimi krokami. To w tym czasie najwięcej z nas planuje upragniony urlop. Hiszpania jest jednym z najchętniej wybieranych kierunków podróży.

Wszystko wskazuje na to, że rok 2024 może być rekordowy pod względem liczby przybywających do tego kraju zagranicznych turystów. Od stycznia do marca przyjechało tam na wypoczynek ponad 16,1 mln cudzoziemców.

W porównaniu z podobnym okresem w 2023 roku liczba urlopowiczów z zagranicy wzrosła o 17,7 proc. - wynika z opublikowanego w piątek raportu Narodowego Instytutu Statystycznego (INE) w Madrycie.

W pierwszym kwartale bieżącego roku padł też rekord wydatków zagranicznych turystów w Hiszpanii. Wydali oni blisko 22 mld euro, czyli o 27,2 proc. więcej w porównaniu z analogicznym okresem w 2023 r.