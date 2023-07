"Putin zdecydował się użyć jedzenia jako broni (...). Myślę, że to ogromny błąd" - powiedział prezydent Francji Emmanuel Macron na zakończenie szczytu przywódców krajów Unii Europejskiej i Ameryki Łacińskiej w Brukseli. To reakcja na decyzję Rosji o wycofaniu się z Czarnomorskiej Inicjatywy Zbożowej. USA ofiarują Ukrainie dodatkowe 250 mln dolarów pomocy dla jej sektora rolnego - ogłosiła w Odessie szefowa agencji pomocowej USAID Samantha Power. Czwarta kolumna pojazdów rosyjskiej Grupy Wagnera przybyła do obwodu mohylewskiego na Białorusi, gdzie koło miejscowości Osipowicze znajduje się obóz polowy najemników - poinformował projekt Biełaruski Hajun, zajmujący się monitoringiem aktywności wojsk. Wtorek to 510. dzień wywołanej przez Rosję wojny w Ukrainie. Najważniejsze informacje dotyczące konfliktu zbieramy w naszej relacji z 18.07.2023.

22:48 Putin zdecydował się użyć jedzenia jako broni (...). Myślę, że to ogromny błąd - powiedział prezydent Francji Emmanuel Macron na zakończenie szczytu przywódców krajów Unii Europejskiej i Ameryki Łacińskiej w Brukseli. Jak dodał, zakończenie umowy zbożowej pokazuje, że "król jest nagi, żeby nie powiedzieć - car". Widzimy bardzo wyraźnie, że Rosja postanowiła (...) głodzić kraje już znajdujące się w trudnej sytuacji - dodał Macron. Szlaki lądowe, które my, Europejczycy, byliśmy w stanie zabezpieczyć od początku kryzysu, które obejmowały już 60 proc. tranzytu i wywozu zbóż, są ważne i będziemy kontynuować nasze wysiłki - podkreślił prezydent Francji. 21:20 Chociaż postępy ukraińskiej kontrofensywy są wolniejsze niż zakładano, to operacja ta jest "daleka od porażki" - ocenił przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów USA gen. Mark Milley, występując po kolejnym posiedzeniu grupy Ramstein, koordynującej pomoc zbrojeniową dla Kijowa. 21:18 USA ofiarują Ukrainie dodatkowe 250 mln dolarów pomocy dla jej sektora rolnego - ogłosiła w Odessie szefowa agencji pomocowej USAID Samantha Power. Jest to reakcja na decyzję Rosji o wycofaniu się z Czarnomorskiej Inicjatywy Zbożowej.

Jak podał w komunikacie Departament Stanu USA, pieniądze mają zostać przeznaczone na rozbudowę "krytycznej infrastruktury rolnej, w tym kanałów irygacyjnych, elewatorów zbożowych, instalacji do transportu produktów oraz infrastruktury portowej i granicznej". Dodatkowo USA wspierają inwestycje w portach na Dunaju, które mają przyczynić się do zwiększenia tempa przeładunku żywności, a także w usprawnienie transportu kolejowego. 20:58 Rosyjska agresja przeciwko Ukrainie ma charakter wojny kolonizatorskiej - ocenił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w rozmowie z afrykańskimi mediami. To te same zasady, inna jest tylko broń - dodał. Zełenski w wywiadzie z mediami afrykańskimi nazwał Putina sadystą. Zdecydował, że wszystkich nas zabije. Rozumiecie? Zdecydował, że zabije wszystkich, którzy nie zgadzają się z całkowicie faszystowską ideologią prezydenta Putina. Z jego ideologią - powiedział szef ukraińskiego państwa. Jego słowa cytuje agencja Interfax-Ukraina. 18:55 Ambasadorowie państw członkowskich przy UE przyjęli we wtorek pakiet sankcji sektorowych i indywidualnych na Białoruś - przekazało PAP źródło unijne. Po raz pierwszy od roku przełamany został impas, jeśli chodzi o sankcje białoruskie. W decyzji nie ma derogacji na nawozy, co oznacza, że są one nadal objęte sankcjami unijnymi. Wprowadziliśmy sankcje sektorowe na m.in. produkty wojskowe, broń, amunicję, produkty podwójnego zastosowania, technologie i produkty lotnicze. Sankcjami zostali objęci też wszyscy zaangażowani w skazanie Andrzeja Poczobuta - powiedział PAP ambasador Polski przy UE Andrzej Sadoś. 15:29 Tajne negocjacje prowadzone przez Arabię Saudyjską i Turcję z Rosją i Ukrainą mają doprowadzić do powrotu dzieci, wywiezionych do Rosji w czasie wojny. Rozmowy mają trwać już od kilku miesięcy, a jedną z pośredniczących osób jest oligarcha Roman Abramowicz - twierdzi dziennik "Financial Times".

Zobacz również: Tajne negocjacje w sprawie dzieci deportowanych z Ukrainy 15:27 Generał Andriej Troszew, formalny numer 2 w strukturze Grupy Wagnera, odmówił poparcia buntu wznieconego w czerwcu przez Jewgienija Prigożyna, decydując się stanąć po stronie FSB i rosyjskiego dowództwa wojskowego - poinformował niezależny rosyjski portal Gulagu.net. Troszew miał odmówić Prigożynowi uczestnictwa w rebelii. Putina docenił tę postawę, a Prigożyn uznał to za zdradę - informuje portal, powołując się na anonimowe źródło. W komunikacie mowa jest również o tym, że to Troszew był odpowiedzialny za ściganie byłych członków Grupy Wagnera, którzy porzucili służbę oraz zastraszanie tych, którzy rozmawiali z dziennikarzami i działaczami na rzecz praw człowieka. Generał Troszew miał po nieudanym buncie otrzymać propozycję objęcia stanowiska "w strukturze powiązanej z Ministerstwem Obrony" i pociągnąć za sobą ponad 10 kluczowych współpracowników Prigożyna - napisał portal.

Zobacz również: Bunt w Grupie Wagnera. Kto zdradził Prigożyna? 14:40 Amunicja kasetowa przekazana Ukrainie przez USA przybyła do kraju i będzie gotowa do użycia w najbliższych dniach - powiedział w wywiadzie dla BBC generał Ołeksandr Syrski, dowódca ukraińskich wojsk lądowych. Generał wypowiadał się dla BBC podczas jednej z wizyt na froncie w rejonie Bachmutu. BBC nie podała, kiedy dokładnie odbyła się rozmowa. Zaznacza, że na pozycjach w rejonie Bachmutu są już amerykańskie haubice M777, które - według BBC - będą używać tej amunicji. 13:30 Czwarta kolumna pojazdów rosyjskiej Grupy Wagnera przybyła do obwodu mohylewskiego na Białorusi, gdzie koło miejscowości Osipowicze znajduje się obóz polowy najemników - poinformował projekt Biełaruski Hajun, zajmujący się monitoringiem aktywności wojsk. Kolumna zmierzająca trasą z Bobrujska w kierunku Osipowicz liczy co najmniej 80 rozmaitych pojazdów - podał Biełaruski Hajun. Dziennikarze wyliczają znajdujące się w konwoju pojazdy ciężarowe i minibusy marek rosyjskich - UAZ i KAMAZ. Samochody mają numery rejestracyjne wspieranych przez Rosję "republik ludowych" w ukraińskim Donbasie. Pierwsze pojazdy zbliżają się już do drogi prowadzącej do wsi Cel, gdzie znajduje się obóz Grupy Wagnera. Telegram 12:08 W środę na posiedzeniu ambasadorów państw członkowskich przy UE prawdopodobnie zapadnie decyzja o rozszerzenie sankcji na Rosję poprzez wpisanie na listy sankcyjne kolejnych osób i podmiotów - przekazało PAP źródło unijne. Lista sankcyjna zostanie prawdopodobnie rozszerzona o kilkanaście wpisów. Chodzi o osoby i podmioty odpowiedzialne za działania dezinformacyjne - poinformowało źródło. 11:51 Wybuchy w okupowanym przez Rosjan Melitopolu. 11:37 W obwodzie jarosławskim w Rosji aresztowano prawniczkę, której Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) zarzuca współpracę ze służbami specjalnymi Ukrainy i przygotowywanie aktu terroru - podał we wtorek niezależny rosyjski portal Mediazona. FSB twierdzi, że 35-letnia kobieta, mieszkająca w Ugliczu w obwodzie jarosławskim, "przekazała ukraińskim służbom specjalnym dane o jednym z obiektów infrastruktury krytycznej". Sprawa karna wszczęta wobec prawniczki dotyczy przygotowania aktu terrorystycznego; materiał opublikowany przez FSB ma sugerować, że kobieta robiła zdjęcia elektrowni wodnej w Jarosławiu.

10:42 Infrastruktura portu w Odessie została uszkodzona w wyniku ostrzałów przeprowadzonych przez siły rosyjskie z użyciem pocisków rakietowych i dronów; ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła sześć pocisków manewrujących Kalibr - powiadomili we wtorek przedstawiciele Sił Zbrojnych Ukrainy. "Ułamki zestrzelonych rakiet i fala uderzeniowa po ich zestrzeleniu uszkodziły obiekty infrastruktury portowej i kilka budynków prywatnych" - oświadczyło Dowództwo Operacyjne Południe w komunikacie na Facebooku. Ranna została jedna osoba. Rzecznik sił ukraińskich na południu kraju Władysław Nazarow opublikował na Telegramie zdjęcia pokazujące skutki ostrzału w rejonie Dworca Morskiego w Odessie. Uszkodzona została znajdująca się tam cerkiew i hotel, który od około dekady jest nieczynny. Telegram Andrij Jermak, szef kancelarii prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, powiązał atak na Odessę i Mikołajów - drugie ważne miasto na południu Ukrainy - z kwestią eksportu zboża ukraińskiego przez Morze Czarne. Rosja wycofała się 17 lipca z tzw. umowy zbożowej, gwarantującej bezpieczny ruch statków ze zbożem i produkcją rolną, wypływających z ukraińskich portów czarnomorskich.

10:40 Dwudniowe spotkanie ministerialne państw G20 zakończy się we wtorek bez wspólnej deklaracji ze względu na różnice między krajami dotyczące stosunku do wojny Rosji przeciwko Ukrainie - przekazał agencji Reutera anonimowy przedstawiciel Indii, które są gospodarzem spotkania. Większość krajów Zachodu, w tym USA, Wielka Brytania, Niemcy i Francja, naciskała na jednoznaczne potępienie Rosji i jej inwazji na Ukrainę, podczas gdy Rosja i Chiny wystąpiły przeciw. Jednocześnie Indie nie były w stanie przedstawić projektu finalnego komunikatu, który byłby do zaakceptowania dla wszystkich członków G20. Część państw nalegała, by nazywać wojnę "konfliktem", podczas gdy Rosja odnosiła się do niej jako do "specjalnej operacji wojskowej" - opisał pragnący zachować anonimowość przedstawiciel władz Indii.

09:14 Trzy osoby cywilne zginęły w ciągu minionej doby w wyniku rosyjskich ataków w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy; cztery osoby są ranne - poinformował szef donieckiej administracji obwodowej Pawło Kyryłenko. Jak przekazał Kyryłenko w komunikacie na Telegramie, zabici cywile byli mieszkańcami miejscowości Stepaniwka, Makariwka i Stepowe. 08:39 Na wschodzie Ukrainy wojska rosyjskie koncentrują swe główne wysiłki na kierunku Kupiańska w obwodzie charkowskim; siły ukraińskie utrzymują obronę - poinformował dowódca ukraińskich wojsk lądowych generał Ołeksandr Syrski w komentarzu na Telegramie. Jak dodał, Rosjanie przerzucają rezerwy w rejon Bachmutu w obwodzie donieckim, próbując powstrzymać tam postępy sił ukraińskich. Ogółem sytuację na froncie generał opisał jako "trudną, ale pod kontrolą".

Telegram 08:31 Atak na rosyjski most na okupowany Krym wpłynie na rosyjską logistykę w perspektywie krótko- i długoterminowej oraz zaostrzy zapewne skargi na niewystarczające dostawy dla wojsk Rosji na południu Ukrainy - ocenia amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). 08:14 Zmasowany atak z powietrza na Odessę i południe Ukrainy przeprowadzili nad ranem Rosjanie. Falami nadlatywały irańskie drony kamikadze Szahid oraz rakiety Kkalibr wystrzelone z Morza Czarnego. Jedna osoba została ranna, gdy na prywatny dom spadły odłamki zestrzelonych pocisków. Uszkodzone zostały także obiekty portowe i kilka gospodarstw. Ukraińskie dowództwo Południe informuje, że obrona powietrzna zestrzeliła 21 Szahidów oraz 6 rakiet kierowanych Kalibr, których celem była Odessa. Dodatkowo cztery bezzałogowce zestrzelono, gdy znad morza nadlatywały na Mikołajów. Tam doszło do pożaru obiektu przemysłowego. Nie ma poszkodowanych. Ukraiński sztab generalny poinformował też, że minionej doby w walkach zginąć miało 710 rosyjskich wojskowych. Ukraińcy zniszczyli też 38 systemów artyleryjskich wroga, 27 samochodów, 17 transporterów opancerzonych oraz 4 czołgi. 07:50 Rosja powinna przestać bawić się głodem na świecie, a kraje członkowskie ONZ powinny zażądać od niej kontynuowania umowy zbożowej - powiedział szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w poniedziałek (czasu lokalnego) w Nowym Jorku. "Wycofanie się Rosji z porozumienia doprowadzi do ponownego szybkiego wzrostu cen. To będzie mieć negatywne następstwa, w szczególności w krajach Afryki i Azji. Rosja powinna przestać bawić się głodem na świecie" - zaznaczył, cytowany przez portal Suspilne. Dodał następnie: "Apeluję, by wszystkie kraje członkowskie ONZ zażądały od Rosji kontynuowania udziału w tym porozumieniu". 07:10 Na Białoruś przybyło około 700 najemników rosyjskiej Grupy Wagnera, którzy będą tam pełnić dwie funkcje: szkolić białoruskich żołnierzy i drażnić NATO - ocenił we wtorek przedstawiciel wywiadu wojskowego Ukrainy (HUR), Andrij Jusow. "Choć są doniesienia o kilku kolumnach, które są w drodze, to chodzi o kilkuset ludzi: 500-700 bojowników" - zaznaczył cytowany przez agencję Ukrinform. Jak dodał, część z tych około 700 najemników zostanie instruktorami i będzie szkolić armię białoruską, a potem być może oddziały zmobilizowanych na wojnę Rosjan. "A część będzie publicznie i świadomie zaangażowana np. w to, by denerwować Polskę i inne kraje członkowskie NATO i Unii Europejskiej" - oświadczył rzecznik HUR. 06:18 Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiał w poniedziałek telefonicznie z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem na temat przywróceniu bezpieczeństwa żywnościowego i eksportu ukraińskiej żywności przez Morze Czarne. "Temat jest oczywisty - to kolejna rosyjska próba wykorzystania głodu jako broni i destabilizacji światowego rynku żywności" - poinformował Zełenski na Telegramie. Podkreślił, że "państwo terrorystyczne zagroziło życiu 400 milionów ludzi w różnych krajach, które są uzależnione od ukraińskiego eksportu żywności. Najbardziej krytyczna sytuacja jest w takich krajach afrykańskich i azjatyckich, jak Somalia, Etiopia, Sudan Południowy i Jemen". 06:00 Rosja zdecydowała się zaognić swoją imperialną wojnę przeciwko Ukrainie rozpalając na nowo agresję gospodarczą przeciwko społeczeństwom globalnego południa - powiedział w poniedziałek szef MSZ Zbigniew Rau podczas debaty Rady Bezpieczeństwa ONZ nt. Ukrainy. Wezwał pozostałe strony Czarnomorskiej Inicjatywy Zbożowej do wypełniania swoich zobowiązań i eksportu ukraińskiego zboża. Rau stwierdził, że sprawa ta, podobnie jak zburzenie tamy w Nowej Kachowce i zagrożenia wynikające z rosyjskiej okupacji Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, pokazują jak szerokie skutki ma rosyjska agresja.

05:30 Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba prowadzi pilne konsultacje w siedzibie ONZ w sprawie wycofania się Rosji z umowy zbożowej - poinformowało ministerstwo spraw zagranicznych Ukrainy.

"Rosja zagraża światowemu bezpieczeństwu żywnościowemu. Robimy wszystko, co możliwe, aby zachować korytarz zbożowy na Morzu Czarnym" - napisał na Twitterze Kułeba. Szef ukraińskiej dyplomacji przebywa w Nowym Jorku z roboczą wizytą, gdzie weźmie udział w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz w otwartej debacie Zgromadzenia Ogólnego ONZ na temat sytuacji na Ukrainie.

