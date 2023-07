Nikt nie ma prawa do niszczenia bezpieczeństwa żywnościowego żadnego narodu. Jeśli grupa osób gdzieś na Kremlu uważa, że rzekomo ma prawo do decydowania, czy będzie jedzenie na stołach w różnych krajach (...), to świat może pokazać, że nikt nie ma zezwolenia na szantaż - oświadczył Zełenski na opublikowanym wieczorem w mediach społecznościowych nagraniu. Jak zaznaczył, Rosja już pierwszego dnia pełnowymiarowej agresji przeciwko Ukrainie zniszczyła swobodę żeglugi na Morzu Czarnym i Azowskim. Atakowała także porty i terminale zbożowe. Skutek tych działań to destabilizacja rynków żywnościowych i chaos w krajach, które zależą od importu żywności - dodał. Ukraińska żywność to bazowe bezpieczeństwo dla 400 mln ludzi - podkreślił.

21:40

Głównym celem rosyjskich wojsk jest zatrzymanie ukraińskiego kontrataku na kierunku bachmuckim, dlatego armia przeciwnika rozpoczęła ofensywę na odcinku kupiańskim - powiedziała ukraińska wiceminister obrony Hanna Malar. Z kolei Rzecznik Wschodniego Zgrupowania Wojsk armii ukraińskiej przekazał, że na kierunku łymańsko-kupiańskim rosyjska armia skoncentrowała ponad 100 tysięcy żołnierzy.

20:24

Kolejne spotkanie grupy kontaktowej ds. wsparcia obronnego Ukrainy, czyli tzw. formatu Ramstein, odbędzie się we wtorek - poinformował ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow.

18:59

Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy, zaproponował utworzenie wojskowych patroli, które miałyby pilnować korytarzy zbożowych. Według niego, umożliwiłoby to kontynuację eksportu żywności z Ukrainy.

17:17

Prawda jest taka, że jeden zniszczony rosyjski most oznacza mniej straconych ukraińskich istnień - powiedział w poniedziałek w wywiadzie dla amerykańskiego programu CBS Mornings minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba, odnosząc się do uszkodzenia rosyjskiego mostu prowadzącego na okupowany Krym.

17:16

Trzeba robić wszystko, nawet bez Rosji, by wykorzystywać czarnomorski korytarz do dostaw zboża - oświadczył w poniedziałek ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Zaznaczył, że Kijów czeka na odpowiedź w tej sprawie ze strony ONZ i Turcji.



15:45

Wykorzystując doświadczenie z wojny na Ukrainie i ze względu na rosnące zagrożenie ze strony dronów kamikadze, Pentagon testuje nowe sposoby ich niszczenia - poinformował zajmujący się zagadnieniami wojskowości portal Defence News.

Siły zbrojne odpowiedzialne za przeciwdziałanie małym bezzałogowym statkom powietrznym przeprowadziły w czerwcu próby na poligonie Yuma w Arizonie - napisał portal. Zaprezentowano trzy systemy przeciwdziałania dronom. Przedsiębiorstwo Lockheed Martin zaprojektował system, który niszczy drony impulsami mikrofalowymi, sterowanymi drogą radiową.

15:28

Samolot szturmowy Su-25 rozbił się w Kraju Krasnodarskim w Rosji - podają tamtejsze media. Pilot katapultował się.

13:40

Wielka Brytania nakłada sankcje na 14 osób zaangażowanych w rosyjskie działania, których celem jest zniszczenie ukraińskiej tożsamości narodowej - ogłosił minister spraw zagranicznych James Cleverly. Podkreślono, że restrykcje na 11 z nich wydano za przymusowe deportowanie ukraińskich dzieci.

Wśród osób objętych sankcjami za zaangażowanie w przymusowe deportacje jest m.in. rosyjski minister edukacji Siergiej Krawcow. "Te osoby odegrały podstępną rolę w wyrachowanym planie rosyjskich deportacji, którego celem jest zniszczenie ukraińskiej tożsamości narodowej i kulturowej" - podkreślono w komunikacie brytyjskiego rządu.



13:38

Wojska rosyjskie prowadzą aktywne działania szturmowe na kierunku Kupiańska w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy; siły ukraińskie utrzymują jednak zajmowane pozycje - poinformował szef obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow.

To już nie są małe grupy dywersyjno-zwiadowcze, a rzeczywiście działania szturmowe. Jednak nasi żołnierze pozostają na swoich pozycjach i prowadzą działania w celu zniszczenia wroga - powiedział Syniehubow.

13:37

Wierzę, że Władimir Putin chce kontynuacji umowy zbożowej - oświadczył prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan po tym, jak Rosja poinformowała, że wstrzymuje swój udział w porozumieniu.

Prezydent Erdogan przekazał dziennikarzom, że zamierza osobiście omówić z Putinem kwestię zgody na przedłużenie umowy zbożowej o kolejne miesiące. Turecki minister spraw zagranicznych Hakan Fidan ma również podjąć ten temat w dzisiejszej rozmowie ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem.

12:24

Wysłannik papieża Franciszka do spraw Ukrainy włoski kardynał Matteo Zuppi złoży od poniedziałku do środy wizytę w Waszyngtonie - ogłosił Watykan. W wydanym komunikacie poinformowano, że "wizyta odbywa się w kontekście misji mającej na celu krzewienie pokoju na Ukrainie".

Stolica Apostolska podkreśliła, że w trakcie wizyty przewodniczącego Konferencji Episkopatu Włoch w USA dojdzie do wymiany poglądów na temat "tragicznej aktualnej sytuacji". Chodzi też, jak dodano, o "wsparcie inicjatyw humanitarnych, by złagodzić cierpienia osób najbardziej dotkniętych i najsłabszych, szczególnie dzieci".

Nie wyjaśniono, z kim kardynał Zuppi spotka się w Waszyngtonie.



12:15

Na Białoruś przybyła kolejna kolumna rosyjskiej Grupy Wagnera złożona z około 20 pojazdów, najemnicy zmierzają do bazy w rejonie Osipowicz w obwodzie mohylewskim - podał projekt Biełaruski Hajun, zajmujący się monitoringiem aktywności wojsk.

Jest to co najmniej trzecia kolumna Grupy Wagnera, która pojawiła się na Białorusi od 11 lipca - ocenia Białoruski Hajun w komentarzu na serwisie Telegram. "W składzie kolumny jest nie mniej niż 20 rozmaitych pojazdów: UAZ-y Patriot, samochody terenowe, 'buchanki' (mikrobusy-UAZ), sprzęt budowlany, autobusy i samochody ciężarowe" - głosi komunikat.

Dodano w nim, że na autach widać zarówno rosyjską flagę państwową, jak i emblematy Grupy Wagnera.



Telegram

11:27

Wojskom rosyjskim na Ukrainie brakuje radarów rozpoznania artyleryjskiego, od których zależy ochrona przed ukraińskimi atakami - informuje brytyjskie ministerstwo obrony. Dodaje, że właśnie brak tego sprzętu zgłaszał wśród swoich głównych zastrzeżeń do sytuacji na froncie odwołany już ze stanowiska dowódca 58. Armii Ogólnowojskowej generał Iwan Popow.

11:12

Kreml oznajmił, że od dziś przestała obowiązywać umowa o eksporcie zboża ukraińskiego przez Morze Czarne i że Rosja wstrzymała swój udział w porozumieniu - podała agencja Reutera.

Umowa zbożowa, gwarantująca bezpieczny eksport zboża i nawozów z Ukrainy przez Morze Czarne, została zawarta w lipcu 2022 roku przez Ukrainę, Rosję, Turcję i ONZ.

Porozumienie to było już kilkakrotnie przedłużane, jednak MSZ Rosji oświadczyło, że nie widzi możliwości kontynuowania tej inicjatywy. Rosja zagroziła, że nie przedłuży umowy, ponieważ kilka jej żądań dotyczących eksportu zboża i nawozów nie zostało spełnionych.

11:09

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) poda szczegóły na temat incydentu na rosyjskim moście na okupowany Krym dopiero po zwycięstwie Ukrainy w wojnie - oświadczył rzecznik SBU Artem Dechtiarenko dodając, że most "nie wytrzymał obciążenia wojną".

"Ze względu na liczne zapytania mediów na temat kolejnego incydentu na moście na Krym informujemy, że wszystkie szczegóły dotyczące organizacji wybuchu SBU na pewno ujawni po naszym zwycięstwie" - oświadczył rzecznik.

Dodał następnie: "Na razie z zainteresowaniem obserwujemy, jak jeden z symboli reżimu putinowskiego po raz kolejny nie wytrzymał obciążenia wojną".

10:19

Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, oznajmił w poniedziałek komentując incydent na rosyjskim moście na okupowany Krym, iż konstrukcje służące dostawom narzędzi do zabijania "nie są długotrwałe" niezależnie od przyczyn ich zniszczenia.

"Wszelkie nielegalne konstrukcje używane do dostaw narzędzi Rosji do (dokonywania) masowych morderstw nie są długotrwałe, niezależnie od powodów ich zniszczenia" - napisał Podolak na Twitterze.



09:28

Incydent na rosyjskim moście prowadzącym na okupowany Krym był operacją Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) i Marynarki Wojennej Ukrainy - twierdzą źródła portalu ukraińskiego publicznego nadawcy Suspilne. Oficjalnie Marynarka Wojenna Ukrainy zapewniła, że nie ma takich danych.

O związku sił specjalnych Ukrainy z incydentem powiedziały portalowi Suspilne źródła w organach bezpieczeństwa państwa.

Most został zaatakowany przy pomocy dronów nadwodnych. Dojść do mostu było trudno, ale w końcu udało się to zrobić - oznajmiło źródło. Tymczasem rzecznik sił morskich Dmytro Płetenczuk powiedział dziennikarzom, że nie ma takich informacji i wezwał, by poczekać na oficjalny komunikat.

Również portal Ukrainska Prawda przekazał, także powołując się na źródła, że za incydentem stoi SBU i Marynarka Wojenna Ukrainy.

08:49

Pojawia się coraz więcej doniesień o zwolnieniach i aresztowaniach rosyjskich dowódców, którzy kierują najbardziej skutecznymi oddziałami walczącymi przeciwko Ukrainie; prawdopodobnie wiąże się to z niesubordynacją wobec kierownictwa rosyjskiego resortu obrony - informuje amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) w najnowszej analizie.

W ostatnim czasie odwołano dowodzącego 58. armią generała Iwana Popowa i dowódcę 106. dywizji powietrznodesantowej generała Władimira Sieliwiorstowa - wylicza ISW. Dodaje, że według źródeł rosyjskich zdymisjonowano również dowódcę 7. dywizji wojsk powietrznodesantowych generała Aleksandra Korniewa i 90. dywizji pancernej generała Ramila Ibatułlina oraz kilku innych wyższych oficerów.

Według pogłosek, rosyjskie ministerstwo obrony ma się również przygotowywać do zwolnienia dowódcy wojsk powietrznodesantowych (WDW) generała Michaiła Tieplinskiego.

08:47

Armia ukraińska w ciągu tygodnia wyzwoliła spod rosyjskiej okupacji blisko 7 km kwadratowych terytorium na południe od Bachmutu w obwodzie donieckim oraz prawie 11 km kwadratowych na kierunkach Melitopola i Berdiańska na południu Ukrainy - poinformowała ukraińska wiceminister obrony Hanna Malar.

Ogółem podczas natarcia na kierunku Bachmutu wyzwolono ponad 30 km kwadratowych terytorium - dodała Malar w komunikacie przekazanym przez oficjalny kanał Military Media Center.



08:12

To może być prowokacja ze strony Rosji - tak o nocnym ataku na Most Krymski mówi Natalia Humeniuk, rzeczniczka armii południowej Ukrainy.

Choć Humeniuk mówiła o możliwej prowokacji, to ukraińskie media szeroko informują już o tym, że za tym atakiem stoi SBU - Służba Bezpieczeństwa Ukrainy oraz Marynarka Wojenna. Anonimowi rozmówcy dodają, że nie było łatwo dosięgnąć mostu, przedrzeć się przez rosyjską obronę, ale się udało. Atak przeprowadzono za pomocą dronów nawodnych. Trzy z nich miały dotrzeć do celu -potwierdzają to relacje naocznych świadków.

Według rosyjskich władz był to atak terrorystycznego reżimu Ukrainy, jezdnia mostu została uszkodzona, ale konstrukcje przęseł nadal są na swoich podporach. Według Rosjan nieuszkodzona został część mostu, po której poruszają się pociągi.