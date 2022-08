Agencja Reuters i ukraińskie media informują o kilku eksplozjach na Krymie. Mieszkańcy Kerczu widzieli rakiety lecące "z morza" i błyski na niebie. Będzie kolejny pakiet amerykańskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy. Jak podaje agencja Reuters, jego wartość to wynosić ok. 800 milionów dolarów. W ramach wizyty na Ukrainie sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres uda się dziś do Odessy. Piątek jest 177. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą relacjonujemy dla was w naszym raporcie dnia. Informacje w nim są podawane na bieżąco.