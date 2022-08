Trzy samoloty odrzutowe MiG-31 z hipersonicznymi pociskami Kindżał zostały przeniesione na lotnisko w obwodzie kaliningradzkim – przekazało rosyjskie ministerstwo obrony cytowane przez agencję Reutersa.

Odrzutowce zostały przeniesione na lotnisko wojskowe Czkałowsk w obwodzie kaliningradzkim. Znajduje się ono 9 kilometrów od Kaliningradu i ok. 70 kilometrów od granicy z Polską.

Jak przekazało rosyjskie ministerstwo obrony, odrzutowce będą pełnić w Czkałowsku "całodobowy dyżur".

Kaliningrad, leżący między członkami NATO - Polską i Litwą, stał się punktem zapalnym w konflikcie sojuszu z Rosją po tym, jak Litwa ograniczyła tranzyt rosyjskich towarów przez swoje terytorium.

Pociski hipersoniczne Kindżał to broń zaprezentowana przez Władimira Putina w 2018 roku. Według rosyjskich informacji mają one zasięg 2 tys. kilometrów. Rakieta może manewrować w trakcie lotu i potrafi się poruszać z prędkością 3400 metrów na sekundę. Rakieta ma być przeznaczona do zwalczania grup lotniskowców, a także w atakach na bazy wojskowe, obiekty przemysłowe, czy centra komunikacyjne.

Kindżały pierwszy raz bojowo zostały wykorzystane w czasie wojny w Ukrainie.

Amerykańskie samoloty wysłane do Polski

W sierpniu tego roku Siły Powietrzne USA wysłały do Polski 6 amerykańskich myśliwców F-22 Raptor. To działanie w ramach "osłony powietrznej" NATO. Samoloty stacjonują w bazie w Łasku.