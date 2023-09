Rosyjskie wojska próbowały zrzucić kierowaną bombę lotniczą na cele w zachodniej, kontrolowanej przez Ukrainę części obwodu chersońskiego, lecz omyłkowo trafiły w osiedle mieszkalne w okupowanej Nowej Kachowce; według wstępnych doniesień są ofiary wśród cywilów. Sztab Generalny armii ukraińskiej podał, że miejscowość Andrijiwka w obwodzie donieckim jest pod kontrolą ukraińską. Nie ma gdzie zatknąć flagi ukraińskiej, wieś jest całkowicie zniszczona - powiedział rzecznik 3. brygady szturmowej, Ołeksandr Borodin. Ponad 32 tys. chasydzkich pielgrzymów przybyło do Humania w środkowej części Ukrainy - poinformowało MSW w Kijowie. Ukraiński wywiad twierdzi, że przywódca Czeczenii Ramzan Kadyrow jest w ciężkim stanie i od kilku dni jest w śpiączce. Piątek to 569. dzień inwazji Rosji na Ukrainę. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą relacjonowaliśmy w naszym raporcie z 15.09.2023 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zniszczenia po ataku rakietowym wojsk rosyjskich w jednej ze wsi w obwodzie donieckim / Alena Solomonova / PAP

23:59

W wojnie zginął dowódca elitarnej rosyjskiej jednostki - 247. pułku 7. Gwardyjskiej Dywizji Powietrznodesantowej. Wasilij Popow, jest już drugim dowódcą tej jednostki, który stracił życie na Ukrainie.

23:45

Wiem, że trwają negocjacje między ukraińską Narodową Agencją ds. Zapobiegania Korupcji (NAZK) a stroną węgierską w sprawie usunięcia węgierskiego banku OTP z listy międzynarodowych sponsorów wojny - powiedział w piątek w wywiadzie dla węgierskiego portalu 444.hu rzecznik prasowy MSZ Ukrainy Ołeh Nikołenko.

To może oznaczać, że Kijów wyciąga kartę przetargową w sporze z Węgrami o eksport ukraińskich produktów żywnościowych.

22:50

Do 18 września rząd Rumunii będzie czekać na zapowiedziane przez władze Ukrainy propozycje w sprawie środków kontroli eksportu produkcji rolnej z tego kraju po tym, jak Komisja Europejska zdecydowała o nieprzedłużaniu embarga.

Bukareszt podejmie decyzje o działaniach w ochronie rumuńskich rolników w zależności od planu działania, który przedstawi strona ukraińska - zapowiedziano w piątkowym komunikacie rządu po tym, jak Komisja Europejska zdecydowała, że embargo na import ukraińskiego zboża nie zostanie przedłużone.

21:40

Wołodymyr Zełenski podziękował szefowej Komisji Europejskiej za dotrzymanie obietnic związanych z zakazem importu zboża i zapowiedział, że wobec krajów, które zdecydują się "złamać unijne prawo", Ukraina będzie reagować w sposób "cywilizowany".

21:30

Ursula von der Leyen podjęła decyzję o nieprzedłużaniu zakazu importu ukraińskiego zboża do krajów UE. Na ogłoszenie z Brukseli zareagowały już Polska, Węgry i Słowacja wprowadzając jednostronny zakaz wwozu ukraińskiego zboża. Budapeszt objął zakazem również 23 inne produkty żywnościowe.

19:44

Ukraińskie siły odniosły częściowy sukces pod Kliszczijiwką w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Wcześniej białoruski ochotniczy Pułk Kalinowskiego poinformował w mediach społecznościowych o wyzwoleniu tej miejscowości na przedmieściach Bachmutu, jednak później usunął tę wiadomość.

18:27

Przywódca Czeczenii Ramzan Kadyrow jest w ciężkim stanie - powiedział Andrij Jusow, przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR), cytowany przez serwis Obozrevatel. Portal podał, powołując się na źródła w czeczeńskiej diasporze, że Kadyrow od kilku dni jest w śpiączce.

Tak, rzeczywiście, są informacje, że zbrodniarz wojenny Kadyrow jest w stanie ciężkim i choroby, na które cierpiał, zaostrzyły się. Informacja jest potwierdzana w różnych źródłach w kręgach medycznych i politycznych - przekazał Jusow.

17:39

Dron morski Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) zaatakował i unieruchomił rosyjski okręt rakietowy Samum w pobliżu Sewastopola - poinformował portal Ukrainska Prawda, powołując się na źródła.

Dron "Morski maluch" uderzył w czwartek w tylną część jednostki, powodując duże szkody, przez co okręt został unieruchomiony. Według źródeł Rosjanie musieli odholować okręt, by go wyremontować.

17:18

Izraelska gazeta "The Jerusalem Post" po raz kolejny opublikowała listę 50 najbardziej wpływowych Żydów na świecie. W tegorocznej edycji rankingu znalazło się miejsce dla byłego szefa Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna. Nie ma na niej za to ubiegłorocznego zwycięzcy, prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

16:24

Ponad 32 tys. chasydzkich pielgrzymów przybyło do Humania w środkowej części Ukrainy - poinformowało MSW w Kijowie. W południe tysiące pielgrzymów modliło się o pokój dla Ukrainy.

Obchody żydowskiego Nowego Roku potrwają do niedzieli.

W sierpniu władze obwodu czerkaskiego zaapelowały do chasydów, by nie przyjeżdżali ze względu na regularny ostrzał terytorium ukraińskiego przez siły rosyjskie.

Chasydzi w Humaniu / OLEG PETRASYUK / PAP/EPA

15:36

Ataki podjęte przez Ukraińców na cele na okupowanym przez Rosję Krymie wskazują na błędy taktyczne i systemowe problemy rosyjskiej obrony przeciwlotniczej na półwyspie - ocenia amerykański think tank Instytut Badań nad Wojną (ISW) w najnowszym raporcie.

Analitycy komentują w ten sposób atak na rosyjski system obrony przeciwlotniczej w pobliżu Eupatorii, 68 km na północny zachód od Sewastopola. Według źródeł związanych ze Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), cytowanych przez media ukraińskie, zniszczono tam system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej S-400 Triumf. Resort obrony w Moskwie ogłosił, że Rosjanie strącili drony ukraińskie nad Krymem, ale nie wspomniał o ukraińskim ostrzale rakietowym - zauważa ISW.

/ Maciej Zieliński / PAP

15:25

Codziennie do ukraińskiej niewoli trafia kilkudziesięciu rosyjskich żołnierzy - poinformował Andrij Jusow, przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR).

Są wśród nich ci, którzy trafili do niewoli wskutek działań bojowych, i ci, którzy oddają się dobrowolnie - dodał.

Wcześniej w tym tygodniu ukraiński projekt "Chcę Żyć" działający pod auspicjami HUR, podał, że obywatele Rosji złożyli już ponad 25 tys. zgłoszeń, w których wyrazili chęć oddania się do ukraińskiej niewoli.

14:23

W wyzwolonej Andrijiwce w obwodzie donieckim nie ma gdzie zatknąć flagi ukraińskiej, bo wieś jest całkowicie zniszczona - powiedział rzecznik 3. brygady szturmowej, Ołeksandr Borodin kilka godzin po potwierdzeniu, że wieś jest pod kontrolą oddziałów ukraińskich.

Powiedział on, że Rosjanie stawiali w Andrijiwce zaciekły opór, stosując artylerię i drony i zaminowując terytorium.

Jednak opanowanie tego terenu ma duże znaczenie dla dalszych ataków na flanki Bachmutu - podkreślił wojskowy. Jak dodał, w Andrijiwce nie było już ludności cywilnej; wieś była poważnie zniszczona jeszcze zimą.