"Nie ma jeszcze decyzji ws. przedłużenia unijnego embarga na ukraińskie zboże" - mówił w Rozmowie o 7 w RMF FM i internetowym Radiu RMF24 minister rolnictwa Robert Telus. "Oczywiście czekamy, ale jesteśmy dobrej myśli, że nawet jeżeli UE nie przedłuży, to my jako Polska przedłużymy" - dodał gość Pawła Balinowskiego. Dziś wygasa dotychczasowy unijny zakaz importu zbóż z Ukrainy.

Minister rolnictwa Robert Telus / Michał Dukaczewski / RMF FM

Szef resortu rolnictwa podkreślał, że głosy, iż przedłużenie embarga będzie tylko na dwa miesiące, nie satysfakcjonują Polski. Musimy uregulować to na przyszłość. To nie jest na dziś, trzeba zbudować narzędzia na przyszłość, dla przyszłości Europy - do uregulowania sytuacji związanej ze współpracą między Ukrainą a Unią Europejską. To musimy uregulować - podkreślał Robert Telus.

Te produkty ukraińskie powinny jechać tam, gdzie jechały przed wojną - do krajów afrykańskich, tam gdzie zawsze jechały - stwierdził minister rolnictwa. Jak mówił, właśnie w Afryce potrzebne jest ukraińskie zboże. Nie może zasypywać ciągle Europy. Jeżeli w Afryce będzie brakowało zboża, to będzie kolejne destabilizowanie sytuacji na świecie - podkreślił.

