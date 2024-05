Rosyjska armia zgromadziła około 50 tys. żołnierzy w obwodach biełgorodzkim, kurskim i briańskim, w pobliżu granicy z Ukrainą; może to świadczyć o planach ofensywy na północno-wschodnią część sąsiedniego kraju, w tym Charków - powiadomił amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Francja wysłała do Słowiańska na wschodzie Ukrainy około 100 żołnierzy z 3. pułku piechoty Legii Cudzoziemskiej - poinformował w artykule dla portalu Asia Times analityk Stephen Bryen, wiceminister obrony USA za prezydentury Ronalda Reagana (1981-89). Poniedziałek jest 803. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą śledzimy w raporcie dnia. Informacje w nim podawane są na bieżąco.

Usuwanie zniszczeń po rosyjskim ataku na centrum Charkowa w prawosławną niedzielę wielkanocną / Yevhen Titov / PAP

11:40

Rosyjska armia zgromadziła około 50 tys. żołnierzy w obwodach biełgorodzkim, kurskim i briańskim, w pobliżu granicy z Ukrainą; może to świadczyć o planach ofensywy na północno-wschodnią część sąsiedniego kraju, w tym Charków - powiadomił amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Wysocy rangą przedstawiciele rosyjskich struktur siłowych uważają, że zajęcie Charkowa byłoby realistycznym celem wojskowym, w przeciwieństwie do dalszej ofensywy w głąb Ukrainy - donosił 26 marca niezależny rosyjski portal Meduza.

W ocenie serwisu władze na Kremlu mogą planować natarcie na Charków, poprzedzone kolejną falą mobilizacji. Według tych informacji gdyby Rosjanie zdobyli miasto, prawdopodobnie ogłosiliby sukces inwazji na Ukrainę i być może przystąpiliby do stopniowego zakończenia wojny.

22 marca rosyjski opozycyjny portal Wiorstka zaalarmował, że resort obrony w Moskwie planuje masowy pobór do armii i przygotowuje się do potajemnej mobilizacji, by okrążyć i zdobyć Charków. Powiadomiono, że do wojska ma zostać powołanych nawet około 300 tys. ludzi.

11:23

Ponad 400 tys. odbiorców zostało pozbawionych dostaw elektryczności z powodu nocnego ataku rosyjskich dronów na obwód sumski na północnym wschodzie Ukrainy - poinformowało w poniedziałek ministerstwo energetyki w Kijowie.

Rosyjskie siły atakowały także obwód sumski z użyciem dronów produkcji irańskiej Shahed; 13 takich maszyn wystartowało z obwodu kurskiego na zachodzie Rosji.

10:05

Rosja zapowiedziała ćwiczenia wojskowe, podczas których ma zostać przeprowadzony "szereg działań mających na celu praktyczne sprawdzenie zagadnień przygotowania i użycia niestrategicznej broni jądrowej". To odpowiedź na - jak poinformowano - "prowokacyjne wypowiedzi i groźby" z Zachodu.

09:45

Francja wysłała do Słowiańska na wschodzie Ukrainy około 100 żołnierzy z 3. pułku piechoty Legii Cudzoziemskiej. Mają oni pomóc armii ukraińskiej w odpieraniu ofensywy Rosji w Donbasie - poinformował w artykule dla portalu Asia Times analityk Stephen Bryen, wiceminister obrony USA za prezydentury Ronalda Reagana (1981-89).

08:59

Co najmniej sześć osób zginęło, a 33 zostały ranne w wyniku ataku ukraińskich dronów w obwodzie biełgorodzkim na zachodzie Rosji - powiadomiły rosyjskie media państwowe, na które powołuje się agencja Reutera.

08:16

Rosyjskie wojska przeprowadziły w nocy atak lotniczy na obwód sumski na północnym wschodzie Ukrainy, uderzając w obiekty infrastruktury energetycznej, co doprowadziło do braku prądu w Sumach i innych miejscowościach regionu - podały władze. Brygady remontowe naprawiają uszkodzone linie.

Rosyjskie siły atakowały także obwód sumski z użyciem dronów produkcji irańskiej Shahed; trzynaście tych maszyn wystartowało z obwodu kurskiego na zachodzie Rosji.