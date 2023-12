19:32

Jeden z ukraińskich jeńców w czasie pięciu miesięcy rosyjskiej niewoli stracił 77 kilogramów - poinformował ukraiński rzecznik praw człowieka Dmytro Łubinec. Według relacji innego byłego więźnia karmiono ich czymś przypominającym "zafarbowaną wodę".

Rzecznik podczas konferencji poświęconej prawom człowieka opowiadał o stanie, w jakim wracają do domów byli więzieni.

Największa oficjalnie zarejestrowana strata wagi w ciągu pięciu miesięcy rosyjskiej niewoli to 77 kg - poinformował Łubinec cytowany w czwartek przez portal Dzerkało Tyżnia. Dodał, że jeden z wojskowych mówił, że w niewoli karmiono ich czymś przypominającym zafarbowaną wodę.

Łubinec przekazał, że Rosjanie zabraniają więzionym Ukraińcom pisać listy. Kijów nie ma możliwości, by dokładnie ustalić, ilu ukraińskich obywateli jest w niewoli ani gdzie się znajdują. Według szacunków przedstawionych przez Łubinca obecnie w rosyjskiej niewoli przebywa 28 tys. ukraińskich cywilów.

18:50

Przedsiębiorstwa ukraińskie i amerykańskie będą wspólnie produkować amunicję kalibru 155 mm - powiedział w czwartek ukraiński minister ds. strategicznych gałęzi przemysłu Ołeksandr Kamyszin, cytowany przez agencję Reutera.

Zapotrzebowanie na pociski tego typu w trakcie wojny z Rosją jest ze strony Ukrainy ogromne. USA i inne kraje Zachodu od początku rosyjskiej agresji w lutym 2022 r. wysłały Kijowowi ponad 2 miliony pocisków różnego kalibru. Ogłoszono zamiar zwiększenia produkcji w celu uzupełnienia wyczerpujących się zapasów - napisał Reuters

18:00

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski będzie obecny na inauguracji prezydenta Argentyny Javiera Mileia, która odbędzie się 10 grudnia - podał w czwartek argentyński portal TN, powołując się na swoje źródła w dyplomacji.

Zełenski ma przybyć do Argentyny rano w niedzielę. Będzie to jego pierwsza wizyta w Ameryce Południowej od rozpoczęcia przez Rosję pełnowymiarowej wojny przeciwko Ukrainie. To "silny polityczny gest" w stosunku do regionu - podkreślił serwis.

17:57

Istnieją bardzo silne argumenty przemawiające za wykorzystaniem zamrożonych przez Zachód aktywów Rosji do odbudowy Ukrainy - powiedział w czwartek szef brytyjskiej dyplomacji David Cameron podczas konferencji Aspen Security Forum w Waszyngtonie. Zapowiedział, że będzie o tym rozmawiał ze swoim amerykańskim odpowiednikiem.

"Myślę, że istnieje bardzo silny argument za tym, by zamiast po prostu zamrażać te pieniądze, wziąć je i wydać na odbudowę Ukrainy. I to byłaby swego rodzaju zaliczka na reparacje, które Rosja pewnego dnia będzie musiała zapłacić" - powiedział Cameron podczas rozmowy na waszyngtońskiej edycji Aspen Security Forum. Jak dodał, słyszał wiele argumentów przeciwko temu pomysłowi, lecz żaden z nich nie jest dobry. Zapowiedział też, że będzie rozmawiał na ten temat jeszcze w czwartek podczas spotkania z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem.

16:10

Nowe dane Ukraine Support Tracker Kilońskiego Instytutu Gospodarki Światowej (IfW Kiel) dotyczące wsparcia dla Ukrainy pokazują, że Zachód staje się "zmęczony wojną", pisze w czwartek portal RND. "Widzimy 87-procentowy spadek nowych zobowiązań pomocowych" - powiedział ekspert IfW Pietro Bomprezzi w rozmowie z portalem.

Porównano okres od sierpnia do października z tym samym okresem ubiegłego roku. O ile w ubiegłym roku pomoc wyniosła w tym czasie 16 miliardów euro, o tyle od sierpnia do października br. wyniosła zaledwie 2 miliardy euro, pisze RND. Oznacza to, że wsparcie spadło do najniższego poziomu od początku wojny.

13:44

W wykazie uzbrojenia, potrzebnego Ukrainie w walce z agresją rosyjską, przedstawionym Stanom Zjednoczonym przez ministerstwo obrony w Kijowie, znalazły się myśliwce Hornet, śmigłowce Apache i Blackhawk - powiadomiła w nocy ze środy na czwartek agencja Reutera.

Wykaz ten przedstawiciele ukraińskiego ministerstwa obrony przedstawili w środę na zamkniętej sesji podczas konferencji w Waszyngtonie, w której uczestniczyli też oficjele i menedżerowie firm zbrojeniowych. Na liście znalazło się uzbrojenie, które Ukraina już otrzymuje, albo o które już wcześniej się zwracała.

Jednakże - jak ocenił Reuters - "pewną niespodzianką" jest obecność w zestawieniu ciężkiego samolotu transportowego C-17 Globemaster, produkowanego przez Boeinga, a także innego samolotu transportowego - C-130 Hercules, wytwarzanego przez koncern Lockheed Martin. Ponadto w wykazie figurują myśliwce Hornet, śmigłowce Apache i Blackhawk oraz system obrony powietrznej THAAD.

11:40

Oficerowie z doświadczeniem bojowym zdobytym na wojnie przeciwko Ukrainie będą w nadchodzących latach wywierać coraz większy wpływ na kierunek rozwoju rosyjskich sił zbrojnych - przekazało w czwartek brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej informacji wywiadowczej podano, że 1 grudnia nowy nabór rosyjskich oficerów rozpoczął studia w Akademii Sztabu Generalnego, a rosyjskie ministerstwo obrony ogłosiło, że ponad 60 proc. naboru ma doświadczenie bojowe. Chociaż nie zostało to sprecyzowane, większość z nich prawdopodobnie zdobyła to doświadczenie na Ukrainie od 2022 roku.

11:10

Dwanaście lat więzienia grozi obywatelowi Ukrainy, który w listopadzie 2022 roku pomagał okupacyjnym wojskom Rosji w ucieczce przed nacierającymi na Chersoń wojskami ukraińskimi - poinformowała w czwartek Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

44-letni mieszkaniec Chersonia przekazał Rosjanom listy posiadaczy łodzi i motorówek, a następnie towarzyszył uzbrojonym żołnierzom wrogiej armii, którzy je konfiskowali. Dzięki temu Rosjanie mogli zbiec na lewy, wschodni brzeg przepływającego przez miasto Dniepru.

10:45

Zwykli Rosjanie chcieliby usłyszeć od władz, kiedy zakończy się wojna z Ukrainą albo mobilizacja na front, mimo zabiegów Kremla, by temat wojny nie był zbyt szeroko poruszany publicznie - ocenia amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW), powołując się na sondaż niezależnego Centrum Lewady.

Analitycy wyciągają takie wnioski z sondażu na temat pytań, jakie Rosjanie chcieliby zadać Władimirowi Putinowi podczas dorocznej telekonferencji szefa państwa. Centrum Lewady opublikowało to badanie 5 grudnia.

Okazało się, że najwięcej osób (21 proc.) chciałoby zapytać o termin zakończenia wojny z Ukrainą. Warianty pytania były rozmaite: "kiedy nastąpi pokój?", "kiedy zwyciężymy?", "kiedy zakończy się mobilizacja?" bądź "kiedy zakończy się specjalna operacja wojskowa?". Jako "specjalną operację wojskową" Moskwa określa inwazję na Ukrainę; słowo "wojna" jest w Rosji objęte cenzurą.

09:30

Infrastruktura portowa w obwodzie odeskim na południu Ukrainy oraz cele w obwodzie chmielnickim w centrum kraju były głównymi kierunkami zmasowanych nalotów rosyjskich dronów, przeprowadzonych w nocy ze środy na czwartek - poinformowały ukraińskie władze.

Jedna osoba zginęła.

W atakach uczestniczyło 18 bezzzałogowców produkcji irańskiej typu Shahed, odpalonych z okupowanego przez Rosję Krymu. 15 zostało zestrzelonych - powiadomiły siły powietrzne armii Ukrainy.

09:00

Kijów liczy na pozytywną decyzję dotyczącą rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych podczas szczytu Rady Europejskiej w połowie grudnia. "W najbliższych dniach Rada Najwyższa (parlament) Ukrainy planuje przyjąć szereg ważnych ustaw odnoszących się do integracji europejskiej (kraju). W pełni wypełnimy nasze zobowiązania" - napisał szef kancelarii prezydenta Zełenskiego.

08:00

Projekt ustawy zawierającej 61 mld dolarów na pomoc dla Ukrainy nie uzyskał wystarczającej większości podczas głosowania w Senacie Stanów Zjednoczonych. Przeciwko byli republikanie z powodu nieuwzględnienia w projekcie zaostrzeń dotyczących polityki imigracyjnej na granicy z Meksykiem.