"Miasto jest otoczone, pierścień okrążenia zaciska się coraz bardziej" - stwierdził mer Mariupola Wadym Bojczenko w rozmowie z agencją Unian. "To jest po prostu ludobójstwo. Nie ma na to innego określenia" - dodał. Podkreślił, że wojska agresora bezwzględnie występują przeciwko wszystkim mieszkańcom Mariupola, w tym także etnicznym Rosjanom. Rosyjskie siły powietrzne i rakietowe nadal ostrzeliwują cele na całym terytorium Ukrainy, w tym na obszarach gęsto zaludnionych - oceniło w nocy z soboty na niedzielę brytyjskie ministerstwo obrony. Prezydent Wołodymyr Zełenski ponownie zaapelował do społeczności międzynarodowej o dostawy ciężkiej broni na Ukrainę. Ukraina nie może strącać rosyjskich rakiet strzelbami śrutowymi i bronią maszynową - powiedział w opublikowanym w nocy z soboty na niedzielę nagraniu wideo.

Zniszczony szpital w mieście Wołnowacha / Sergei Ilnitsky / PAP/EPA 05:20 Prezydent Wołodymyr Zełenski ponownie zaapelował do społeczności międzynarodowej o dostawy ciężkiej broni na Ukrainę. Ukraina nie może strącać rosyjskich rakiet strzelbami śrutowymi i bronią maszynową - powiedział w opublikowanym w nocy z soboty na niedzielę nagraniu wideo. Bez wystarczającej ilości czołgów, ciężkiego sprzętu i samolotów nie uwolnimy oblężonego przez Rosjan portu Mariupol - podkreślił ukraiński przywódca.

05:15 Rosyjskie siły powietrzne i rakietowe nadal ostrzeliwują cele na całym terytorium Ukrainy, w tym na obszarach gęsto zaludnionych - oceniło w nocy z soboty na niedzielę brytyjskie ministerstwo obrony. W codziennej aktualizacji wywiadowczej podkreślono, że siły rosyjskie atakują głównie z rosyjskiej przestrzeni powietrznej, by nie narażać własnych samolotów na strącenie przez ukraińską obronę przeciwlotniczą. 05:10 To jest po prostu ludobójstwo. Nie ma na to innego określenia - stwierdził mer Mariupola Wadym Bojczenko w rozmowie z agencją Unian. Podkreślił, że wojska agresora bezwzględnie występują przeciwko wszystkim mieszkańcom Mariupola, w tym także etnicznym Rosjanom. Jak zapewnił, siły ukraińskie stawiają "heroiczny opór" i odpierają rosyjskie ataki. Mer Mariupola zapewnił, że nad miastem nadal powiewa ukraińska flaga. Nasi żołnierze robią wszystko, by tak pozostało w przyszłości - dodał. Przyznał jednak, że Rosjanie przejęli kontrolę nad niektórymi częściami Mariupola. Miasto jest otoczone, pierścień okrążenia zaciska się coraz bardziej - relacjonował. Według władz miejskich w Mariupolu zginęło 2187 cywilów. Mogę powiedzieć, że w ostatnich godzinach liczba ta znacznie wzrosła - stwierdził Bojczenko, nie podając jednak dokładnych danych. Do tej pory ewakuowano połowę z 540 tysięcy mieszkańców Mariupola. Zobacz również: Mer Lwowa: Putin chciał powiedzieć "Hello!" prezydentowi Bidenowi