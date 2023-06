Ukraina rozwinęła w Rosji sieć swoich agentów i zwolenników, którzy pracują nad aktami sabotażu - podała amerykańska telewizja CNN. Wysłannik papieża Franciszka, kardynał Matteo Zuppi, udał się do Buczy koło Kijowa. W maju obrona powietrzna zestrzeliła ponad 250 celów powietrznych, atakujących ukraińską stolicę - powiadomiły władze Kijowa. Strącono siedem pocisków Kindżał, 13 Iskanderów, 65 rakiet manewrujących i 169 dronów. Jewgienij Prigożyn twierdzi, że Ukraincy odbili wieś Berchiwka na północ od Bachmutu. Najważniejsze informacje z 467. dnia wojny Rosji przeciwko Ukrainie znajdziecie w naszej relacji.

Zniszczenia po rosyjskim ostrzale w Dnieprze

22:57

Ukraina ma wystarczająco dużo broni, aby rozpocząć kontrofensywę przeciwko Rosji, a operacja ta da krajowi zwycięstwo, którego potrzebuje, aby dołączyć do NATO - stwierdził w rozmowie z agencją Reutera minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba.

22:04

Rosja histerycznie reaguje na każdy krok ukraińskich sił zbrojnych, które odnoszą sukcesy na odcinku bachmuckim w Donbasie - oświadczył w poniedziałek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Na opublikowanym wieczorem nagraniu Zełenski podziękował wszystkim ukraińskim obrońcom, "którzy dali tego dnia takie wiadomości, jakich oczekujemy". Pogratulował im wyników na odcinku bachmuckim.

21:20

Ukraina potrzebuje długoterminowych gwarancji bezpieczeństwa i NATO na szczycie w Wilnie powinno uzgodnić konkretny harmonogram jej wejścia do sojuszu po zakończeniu wojny - pisze w poniedziałek w komentarzu redakcyjnym brytyjski dziennik "Financial Times".

Jak przypomina "FT" NATO zadeklarowało na szczycie w Bukareszcie w 2008 roku, że Ukraina i Gruzja zostaną członkami, ale przez następne lata to się nie stało, a wynikająca z tego dwuznaczność zarówno stworzyła pretekst dla Władimira Putina do inwazji na Ukrainę w zeszłym roku, bo twierdził, że reaguje na ekspansję wrogiego sojuszu, jak i błędnie przekonała go, że napotka niewielki sprzeciw Zachodu.

20:17

W obwodzie biełgorodzkim w Rosji trwają intensywne walki; Moskwa wykorzystuje przeciwko rosyjskim ochotnikom siły FSB, Gwardii Narodowej i regularne wojsko - powiedział w poniedziałek Andrij Jusow, przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR).

Rosyjska strona prowadzi przeciwko rosyjskim ochotnikom, deklarującym walkę po stronie Ukrainy, ataki z użyciem artylerii i wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, trafiając w swoje obiekty infrastruktury i domy mieszkańców - dodał przedstawiciel HUR, cytowany przez agencję Ukrinform. Według HUR w obwodzie biełgorodzkim trwają intensywne działania bojowe i "wewnętrzne masowe zamieszki".

"Naprawdę część obywateli Federacji Rosyjskiej, miejscowych mieszkańców, z bronią w ręku powstała przeciwko dyktaturze reżimu Putina i wewnętrznej okupacji własnego kraju" - twierdzi Jusow. Dodał, że w obwodzie jest też "obrona terytorialna", która przeciwstawia się ochotnikom.

Rosyjski Korpus Ochotniczy i Legion Wolność Rosji prowadzą akcje zbrojne na terytorium Rosji od przełomu maja i czerwca. Formacje podają, że w ich szeregach walczą obywatele Rosji, którzy w wojnie na Ukrainie opowiedzieli się po stronie Kijowa.

W ocenie amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną władze w Moskwie nie zdecydowały jeszcze, jak reagować na te operacje.

19:55

Wysłannik papieża Franciszka, kardynał Matteo Zuppi, udał się w poniedziałek do Buczy koło Kijowa, która jest symbolem rosyjskich zbrodni popełnionych na Ukrainie w czasie inwazji trwającej od 24 lutego 2022 roku. Kardynałowi towarzyszyli przedstawiciele miejscowych władz, w tym gubernator obwodu kijowskiego Rusłan Krawczenko.

Szef władz obwodowych podkreślił, że włoski hierarcha na własne oczy zobaczył, jak wysoką cenę Ukraińcy płacą za wolność i pokój na świecie. Delegacja podczas wizyty w Buczy była przy cerkwi, obok której podczas okupacji zakopano ciała 119 cywilów.

Wysłannik papieża Franciszka do spraw Ukrainy, przewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch kardynał Matteo Zuppi, składa wizytę na Ukrainie w poniedziałek i wtorek.

W komunikacie przekazanym dziennikarzom Stolica Apostolska podała, że głównym celem tej inicjatywy jest "wysłuchanie w pogłębiony sposób władz ukraińskich w sprawie możliwych dróg do osiągnięcia sprawiedliwego pokoju i wsparcie gestów człowieczeństwa, które przyczynią się do złagodzenia napięć".

18:42

Wizyta na Ukrainie przedstawicieli Watykanu pokazuje, kto jest ofiarą, a kto agresorem - ocenił w poniedziałek Dmytro Łubinec, ukraiński rzecznik praw człowieka po spotkaniu z wysłannikiem papieża Franciszka, kardynałem Matteo Zuppim.

Rzecznik napisał w mediach społecznościowych, że podczas spotkania z wysłannikiem papieża zwrócił uwagę na to, że Ukraina powinna wyzwolić całe swoje terytorium, bo jest to "jedyny mechanizm obrony dzieci".

Łubinec stwierdził, że każde ukraińskie dziecko, które jest w kraju lub które wyjechało za granicę, odczuło skutki wojny. Zaznaczył, że Rosja masowo wywozi siłą dzieci z okupowanych terytoriów. Strona ukraińska nie zna dokładnej liczby deportowanych dzieci ani miejsca ich pobytu.

18:14

Sądzony wcześniej najemnik z Grupy Wagnera wrócił z wojny, zabił mieszkańca swojej wioski, ale dla miejscowych władz jest nadal bohaterem - informuje w poniedziałek portal białoruskiego kanału opozycyjnego Nexta.

23-letni Nikita ze wsi Murzakowo w Czuwaszji (europejska część Rosji) był skazany na 4,5 roku więzienia za połamanie żeber starszemu mieszkańcowi wioski, kradzież i pobicie kobiety. Wcześniej, jako nieletni, odbył wyrok za gwałt - pisze Nexta.

18:13

Pierwsze grupy ukraińskich pilotów już wyruszyły do Wielkiej Brytanii, gdzie będą przechodzić szkolenie na samolotach myśliwskich - poinformował premier Ukrainy Denys Szmyhal po spotkaniu w Kijowie z szefem brytyjskiego MSZ Jamesem Cleverlym.

Rozmowy dotyczyły wsparcia obronnego, odbudowy Ukrainy i integracji z NATO - przekazał Szmyhal.

Premier Ukrainy podziękował za pomoc, wiodącą rolę Londynu w utworzeniu "koalicji myśliwców" oraz gotowość do szkolenia ukraińskich pilotów. Jak dodał, pierwsze grupy ukraińskich lotników już udały się do Wielkiej Brytanii.

17:21

Amerykański resort finansów ogłosił w poniedziałek sankcje przeciwko siedmiu obywatelom Rosji, którzy brali udział w kampanii rosyjskiego wywiadu mającej na celu zdestabilizowanie sytuacji w Mołdawii. Grupa miała również być aktywna w podobnych operacjach przeciwko Ukrainie, państwom bałkańskim, UE i USA.

Jak napisano w komunikacie Departamentu Skarbu USA, powiązana z rosyjskimi służbami grupa kierowana przez Konstantina Sapożnikowa jest "częścią dużej globalnej operacji informacyjnej związanej z Federacją Rosyjską" przeciwko Ukrainie i jej stronnikom, w tym Mołdawii, krajom bałkańskim, UE, Wielkiej Brytanii i Stanom Zjednoczonym.

"Ci działacze prowokowali, szkolili i nadzorowali grupy w państwach demokratycznych, które prowadziły antyrządowe protesty, marsze i demonstracje" - stwierdził resort.

16:44

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że spotkał się w Kijowie z brytyjskim ministrem spraw zagranicznych Jamesem Cleverlym. Zełenski podziękował władzom Wielkiej Brytanii za udzielane wsparcie, w tym szkolenie ukraińskich pilotów wojskowych.

Podczas spotkania rozmawiano o ukraińskich oczekiwaniach wobec lipcowego szczytu NATO w Wilnie, ukraińskiej formule pokojowej oraz londyńskiej konferencji w sprawie odbudowy Ukrainy - przekazał Zełenski.

"Jesteśmy bardzo wdzięczni za wsparcie, którego Wielka Brytania udzielała i wciąż udziela Ukrainie. W ostatnich tygodniach odbyły się rozmowy z premierem Wielkiej Brytanii (Rishim Sunakiem), był bezpośredni dialog i osiągnięto bardzo ważne uzgodnienia" - napisał Zełenski w Telegramie. Podziękował m.in. za umożliwienie szkoleń ukraińskich pilotów.

16:19

Na niektórych odcinkach ukraińskie wojska przechodzą do działań ofensywnych - poinformowała wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar. Oceniła, że Rosja chce odwrócić uwagę opinii publicznej od porażki na kierunku bachmuckim, dlatego rozpowszechnia informacje o ukraińskiej kontrofensywie.

16:16

W maju obrona powietrzna zestrzeliła ponad 250 celów powietrznych, atakujących ukraińską stolicę - powiadomiły władze Kijowa. Strącono siedem pocisków Kindżał, 13 Iskanderów, 65 rakiet manewrujących i 169 dronów.

"Tylko nad samym Kijowem zlikwidowano: siedem rakiet aerobalistycznych Kindżał, 13 rakiet balistycznych Iskander, 65 pocisków manewrujących (Ch-101, Ch-555, Kalibr), 169 aparatów bezzałogowych" - powiadomiono w komunikacie władz miejskich, zaznaczając, że są to dane orientacyjne.

"Kijów wytrwał, my wytrwaliśmy" - napisano w komunikacie, zaznaczając, że "nigdy żadne miasto w żadnym kraju nie doświadczyło takich dużych ataków przy pomocy rakiet hipersonicznych, balistycznych, manewrujących i nowoczesnych dronów bojowych".

Ukraińska stolica stała się w maju celem zintensyfikowanych rosyjskich ataków powietrznych, w których ucierpieli cywile i infrastruktura miejska. Według ekspertów armia rosyjska prowadziła zmasowane ostrzały m.in. w celu lokalizowania i prób zniszczenia systemów obrony powietrznej.

15:32

Rosja odkupuje elementy uzbrojenia, zwłaszcza podzespoły wykorzystywane do budowy czołgów i pocisków rakietowych, które wcześniej sprzedała do Indii i Birmy; zmagająca się ze skutkami zachodnich sankcji Moskwa podejmuje te działania, ponieważ potrzebuje broni na wojnę z Ukrainą - ujawnił w poniedziałek japoński portal Nikkei Asia.

Kreml wykorzystuje dobre relacje z państwami, które od lat importują rosyjskie uzbrojenie, by sprowadzić do kraju komponenty niezbędne do remontowania wysłużonej broni stosowanej podczas wojny z Ukrainą - oznajmił serwis po przeanalizowaniu danych z amerykańskich i indyjskich źródeł, dotyczących odpraw celnych towarów wysyłanych do Rosji.

15:04

Jeśli chcecie znać prawdę, korzystajcie tylko z oficjalnych informacji z Ukrainy - zaapelował doradca prezydenta Mychajło Podolak. Wcześniej Moskwa oświadczyła, że "rozpoczęła się duża ukraińska kontrofensywa".

"Rosyjskie doniesienia już dawno stały się osobnym wirtualnym meta-wszechświatem. Moskwa jest już aktywnie zaangażowana w odpieranie... globalnej ofensywy, której +jeszcze nie ma+. Milionowa armia odpiera ataki, niszczy tysiące czołgów, setki Himarsów i eskadry F-16. Jednym słowem, walka trwa" - komentował na Twitterze w ironicznym tonie Podolak.

"Ukraina uważnie przygląda się tej epicznej bitwie, jednak z pewnym zaskoczeniem. Nie chcielibyśmy przerywać klasycznego 'rosyjskiego spektaklu', niemniej jednak: jeśli chcecie znać prawdę, śledźcie informacje oficjalne z Ukrainy" - zaapelował.

13:59

O broń używaną przez formacje działające autonomicznie na terytorium Rosji, należy pytać bezpośrednio te struktury - powiedział portalowi Suspilne przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego w związku z doniesieniami mediów, że ochotnicy mogli używać belgijskich karabinów.

"O ile wiem, oni już tę sprawę komentowali. W tym na temat zdobycznej broni oraz broni, która została powtórnie zdobyta (chodzi zapewne o to, że mogła wcześniej zostać przejęta przez stronę rosyjską - PAP). Co do innych kwestii, myślę, że w odpowiedni sposób skomentuje to (ukraińskie) ministerstwo obrony" - powiedział Jusow.

13:48

Ponad 50 tysięcy schronów skontrolowano na Ukrainie do 5 czerwca br.; 23 procent nie nadawało się do użycia, a dziewięć procent było zamkniętych - poinformowało w poniedziałek MSW w Kijowie w komunikacie na serwisie Telegram.

Zgodnie z opublikowanymi danymi sprawdzono dotąd 50 195 schronów, co według MSW stanowi 79 procent wszystkich obiektów w kraju.

13:37

W poniedziałek ukraińska armia dokonała kolejnego ostrzału pozycji rosyjskich wojsk w okupowanym Mariupolu nad Morzem Azowskim; silny wybuch rozległ się w okolicach zakładów metalurgicznych Azowstal, na miejsce zdarzenia wyjechały karetki pogotowia - oznajmił lojalny wobec Kijowa doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko.

Nie znamy jeszcze skutków tego ataku, lecz wśród mieszkańców miasta popierających Rosję zapanowała panika. Dobra wiadomość - relacjonował samorządowiec w serii komunikatów na Telegramie.

13:23

Ukraina rozwinęła w Rosji sieć swoich agentów i zwolenników, którzy pracują nad aktami sabotażu; istniejące szlaki przemytu mogą być używane do zaopatrywania tych grup w drony lub elementy do ich złożenia - podała amerykańska telewizja CNN.

Stacja powołuje się na "liczne źródła zaznajomione z danymi wywiadowczymi USA". Oficjele amerykańscy są przekonani, że próbę ataku na Kreml przy użyciu dronów na początku maja br. przeprowadzili proukraińscy agenci z Rosji; aparaty nie były kierowane na Moskwę z Ukrainy - podaje CNN. Zastrzega, że nie ma takich informacji na temat najnowszych incydentów, gdy drony uderzyły w bloki mieszkalne w Moskwie i obwodzie moskiewskim.

13:22

Kim byśmy byli bez Unii Europejskiej, w chwili kiedy Putin oszalał i zaatakował Ukrainę. Potrzebna jest nam współpraca - przekonywał w Sopocie były wicekanclerz Republiki Federalnej Niemiec Joschka Fischer. Były polityk bierze udział w Europejskim Kongresie Finansowym.

W trakcie wystąpienia przypomniał, że w Ukrainie trwa wojna, która - jak zaznaczył - "zmieni cały nasz kontynent". "Jesteśmy w tej chwili w centrum wydarzeń i Europie potrzebne są takie inicjatywy jak Europejski Kongres Finansowy, który jest organizowany w Polsce, ponieważ przekonujemy się, że wojna w Ukrainie, która musi się zakończyć, w sposób drastyczny zmienia cały krajobraz, a nawet sektor finansowy, który jest pod wpływem tych wydarzeń" - stwierdził b. wicekanclerz Niemiec.

13:13

Ukraińskie dzieci, które udało się sprowadzić z przymusowej deportacji do kraju, wymagają m.in. pomocy psychologicznej; mają ciężkie traumy - powiadomiła doradczyni prezydenta ds. praw dzieci Daria Herasymczuk.

"Dzieci, które były przymusowo wywiezione do Rosji mają ogromne traumy, widziały śmierć bliskich, doświadczyły głodu (...), były pod presją psychologiczną - powiedziała ukraińska rzeczniczka praw dziecka na antenie ukraińskiej telewizji.

Jak dodała, w deportacji Rosjanie mówili dzieciom, że "Ukrainy nie ma, ich bliscy ich nie potrzebują, że nikt po nie nie przyjedzie, nikt ich nie kocha". W związku z tym ważnym elementem pomocy uratowanym dzieciom jest wsparcie psychologiczne.

12:32

Brytyjska stacja Sky News ujawniła w poniedziałek pochodzący z 14 września 2022 r. dokument, który najprawdopodobniej, jest kontraktem na dostawę przez Iran do Rosji różnego rodzaju próbek pocisków artyleryjskich i czołgowych na kwotę 1,013 mln dolarów.

Jak zaznacza Sky News, jeżeli autentyczność 16-stronicowego dokumentu się potwierdzi, będzie to pierwszy twardy dowód na to, że Iran faktycznie dostarcza Rosji amunicji. Wskazuje, że rozpętana przez Rosję wojna na Ukrainie wyczerpuje zapasy amunicji po obu stronach i podczas gdy zachodni sojusznicy starają się dozbrajać Kijów, Rosja, mimo przestawienia swojej gospodarki na potrzeby wojny, wobec nałożonych przez Zachód sankcji zmaga się z niedoborami i zwraca się również o pomoc do zaprzyjaźnionych krajów.

12:20

Amerykańskie samoloty wielozadaniowe F-16 nie zostaną wykorzystane podczas naszej kontrofensywy przeciwko Rosji; te maszyny znajdą się na Ukrainie prawdopodobnie dopiero jesienią lub zimą - oznajmił ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow, uczestniczący w spotkaniu Dialogu Shangri-La w Singapurze.

Podstawą ofensywy będą wszystkie pozostające w naszej dyspozycji naziemne rodzaje uzbrojenia. Zrezygnujemy z F-16, ponieważ ich użycie nie gwarantowałoby przełomowych sukcesów już latem. Potrzebujemy też nieco czasu na szkolenia pilotów, a także zapewnienie obsługi technicznej tych maszyn. W tym celu musimy uzgodnić z naszymi partnerami kwestie dotyczące inżynierów i techników, którzy mogliby konserwować i naprawiać F-16 - powiadomił Reznikow w rozmowie z japońską telewizją NHK

12:10

Premier Aleksander De Croo poinformował w poniedziałek, iż służby wywiadowcze sprawdzają, czy belgijska broń została użyta podczas akcji proukraińskich partyzantów na terenie Federacji Rosyjskiej, do której doszło w maju br.

Amerykański dziennik "The Washington Post" poinformował, iż proukraińskie milicje, które w maju przeprowadziły akcję w rosyjskiej prowincji Biełgorod, na granicy z Ukrainą, użyły karabinów belgijskiego producenta FN Herstal, które rząd Belgii dostarczył Ukrainie.

Jak informuje portal VRT Nws, minister obrony Ludivine Dedonder zapowiedziała zwrócenie się do Ukrainy o wyjaśnienia w tej sprawie. Jednocześnie premier De Croo powiedział w telewizji publicznej, iż dostawy broni na Ukrainę są obwarowane jasnymi warunkami.



12:02

W wyniku ostrzału Chersona zginął mężczyzna - przekazał szef chersońskiej administracji wojskowej Ołeksandr Prokudin.

11:44

Sąd wojskowy w Tule skazał na pięć lat więzienia wojskowego, który po zmobilizowaniu na wojnę z Ukrainą uciekł z jednostki. Na ogłoszeniu wyroku obecnych było około 400 żołnierzy, w tym skład jednostki, żołnierze kontraktowi, zmobilizowani i poborowi.

O wyroku poinformował w poniedziałek portal Tulskije Nowosti. Sąd uznał, że mężczyzna, który opuścił jednostkę w grudniu 2022 roku i na prawie dwa miesiące pojechał do domu, samowolnie oddalił się z miejsca służby. Skazany przyznał się do winy.

11:36

Metro moskiewskie przywróciło do pracy 37 osób, które w 2021 roku zostały zwolnione, bo ich nazwiska figurowały na zhakowanej liście zwolenników opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Ludzie ci po zwolnieniu odwoływali się do sądu - podały związki zawodowe.

11:06

Jewgienij Prigożyn, założyciel Grupy Wagnera twierdzi, że Ukraińcy odbili wieś Berchiwka na północ od Bachmutu. Prigożyn nazwał tę sytuację "hańbą".

11:03

W poniedziałek na Morzu Bałtyckim rozpoczęły się dziesięciodniowe ćwiczenia rosyjskiej Floty Bałtyckiej. Rosjanie przekazali, że celem manewrów jest opracowanie ochrony szlaków morskich i baz floty. W niedzielę ćwiczenia na Bałtyku rozpoczęły z kolei państwa członkowskie NATO.

10:26

Służba prasowa szefa wagnerowców Jewgienija Prigożyna poinformowała, że najemnicy starli się z żołnierzami regularnej armii rosyjskiej i pojmali pijanego podpułkownika z 72. Samodzielnej Brygady Strzelców Zmotoryzowanych.

09:42

Zintensyfikowanie przez Rosję ataków przy użyciu irańskiej produkcji dronów, co ma na celu zmuszenie Ukrainy do zużywania zapasów zaawansowanych pocisków obrony powietrznej, nie przynosi efektów - przekazało w poniedziałek brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej poinformowano, że w maju Rosja wystrzeliła przeciw Ukrainie ponad 300 irańskiej produkcji jednokierunkowych bezzałogowych statków powietrznych (OWA-UAV) typu Shahed, co było najbardziej intensywnym jak do tej pory wykorzystaniem tej broni.

09:24

Rosyjski dyktator Władimir Putin przestał słuchać jakichkolwiek krytycznych dla Kremla opinii dotyczących wojny z Ukrainą; szef państwa reaguje na takie doniesienia "bardzo nerwowo" i dopuszcza do siebie wyłącznie rozmówców informujących o rzekomych sukcesach - podał w poniedziałek opozycyjny rosyjski kanał na Telegramie WCzK-OGPU.

Wszelkie próby przekazania Putinowi jakichkolwiek wieści na temat rzeczywistego, niekorzystnego dla agresora przebiegu wojny z Ukrainą kończyły się zawsze w taki sam sposób. Dyktator szybko irytował się, a następnie oskarżał rozmówcę o "pozostawanie pod wpływem zachodniej propagandy" i "sianie zamętu".

09:20

Wysłannik papieża Franciszka do spraw Ukrainy, przewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch kardynał Matteo Zuppi, złoży wizytę w Kijowie w poniedziałek i wtorek - poinformował Watykan.

W komunikacie przekazanym dziennikarzom Stolica Apostolska podała, że głównym celem tej inicjatywy jest "wysłuchanie w pogłębiony sposób władz ukraińskich w sprawie możliwych dróg do osiągnięcia sprawiedliwego pokoju i wsparcie gestów człowieczeństwa, które przyczynią się do złagodzenia napięć".

08:54

Władze w Moskwie nie zdecydowały jeszcze, jak reagować na rajdy zbrojne przeprowadzane przez proukraińskie formacje w miejscowościach na terytorium Rosji przy granicy z Ukrainą - ocenia w najnowszym raporcie amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW).

Ośrodek zwraca uwagę, że przedstawiciele Rosji podawali rozbieżne informacje na temat zajść 4 czerwca w Nowej Tawołżance, leżącej w obwodzie biełgorodzkim w Rosji, 3,5 km od granicy z Ukrainą. Szef obwodu biełgorodzkiego Wiaczesław Gładkow potwierdził, że doszło tam do walk, natomiast ministerstwo obrony w Moskwie utrzymywało, że oddziały armii i straży granicznej zmusiły grupę dywersyjną do wycofania się.

08:48

W ciągu ostatniej doby Rosjanie atakowali obwód zaporoski. "Wróg nadal atakuje spokojne miasta i wsie. 71 pocisków trafiło w 19 miejscowości" - napisał Jurij Małaszko, szef zaporoskiej administracji wojskowej w aplikacji Telegram.

08:12

Siły ukraińskie, jak się wydaje, odniosły 4 czerwca br. ograniczone sukcesy taktyczne na zachodzie obwodu donieckiego i we wschodniej części obwodu zaporoskiego, na południu kraju - ocenia w najnowszym raporcie amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW).

Ośrodek informuje, że te niewielkie postępy taktyczne są wynikiem lokalnych ataków lądowych w obu regionach. Miejscowości wymienione w dalszej części raportu leżą po obu stronach granicy administracyjnej dzielącej obwody doniecki i zaporoski.

07:37

Wojska rosyjskie prowadzą działania ofensywne w kierunku miejscowości Iwaniwske pod Bachmutem oraz pod Marjinką, w innym rejonie obwodu donieckiego - poinformował w poniedziałek sztab generalny armii ukraińskiej w porannym komunikacie o sytuacji na froncie.

"Na kierunku Bachmutu wróg prowadzi działania ofensywne w kierunku Iwaniwskego, ale bez skutku" - zapewnił sztab w komunikacie na Facebooku. Jak dodał, Rosjanie ostrzeliwali okoliczne miejscowości z artylerii i lotnictwa. Pod Marjinką zaś Rosjanie podjęli kilka ataków, które - według sztabu - zostały odparte przez siły ukraińskie.

06:27

Dwa drony spadły na autostradę w rosyjskim obwodzie kałuskim. "Nie było eksplozji, teren został ogrodzony" - przekazał gubernator obwody Władysław Szapsza.

05:42

"Ponad 60 okrętów i jednostek pomocniczych, około 35 jednostek marynarki wojennej, samoloty lotnicze, wojska obrony wybrzeża i ponad 11 000 żołnierzy bierze udział w ćwiczeniach Floty Pacyfiku" - poinformowało ministerstwo w aplikacji Telegram.

05:23

Rosjanie twierdzą, że udaremnili ukraińską ofensywę w pięciu punktach w obwodzie donieckim. Zginąć miało wielu ukraińskich żołnierzy.

05:08

W poniedziałek rano dron uderzył w obiekt infrastruktury energetycznej w obwodzie biełgorodzkim - poinformował gubernator obwodu Wiaczesław Gładkow w aplikacji Telegram. "W obwodzie biełgorodzkim płonie jeden z obiektów energetycznych. Wstępną przyczyną pożaru był przedmiot zrzucony z drona" - napisał polityk.