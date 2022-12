Co najmniej pięć osób zginęło, a 20 zostało rannych w sobotnim ostrzale centrum Chersonia przez siły rosyjskie - powiadomiły władze Ukrainy. Rosja wysyła nowe wojska i sprzęt dla wzmocnienia swoich oddziałów na frontach w południowej i wschodniej Ukrainie - informuje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. W nocy Rosjanie przeprowadzili atak rakietowy na przedmieścia Zaporoża, a także masowo ostrzeliwali powiat nikopolski w obwodzie dniepropietrowskim. Wznowiona rosyjska ofensywa na dużą skalę z terytorium Białorusi jest mało prawdopodobna tej zimy, ale jest to możliwość, która musi poważnie być brana pod uwagę - ocenia ISW. Najważniejsze wydarzenia związane z 304. dniem wojny w Ukrainie śledzimy w naszej relacji z 24.12.2022 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zniszczenia wojenne w Chersoniu / Maria Senovilla / PAP/EPA

11:50

Co najmniej pięć osób zginęło, a 20 zostało rannych w sobotnim ostrzale centrum Chersonia przez siły rosyjskie - powiadomiły władze Ukrainy. Chersoń, miasto obwodowe na południu Ukrainy, znajduje się blisko frontu i jest stale ostrzeliwane przez wojska agresora.

"Chersoń. Rano, w sobotę, dzień przed Bożym Narodzeniem, w centrum miasta. To nie są obiekty wojskowe, to nie jest wojna według zasad. To terroryzm, to zabójstwo dla zastraszenia i dla przyjemności" - napisał w Telegramie Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy opublikował także zdjęcia, na których widać ofiary ataku w centrum miasta, płonące samochody.

"Świat musi to zobaczyć, by zrozumieć, że walczymy z absolutnym złem" - zaznaczył Zełenski. "Państwo-terrorysta nadal niesie ruski mir w postaci ostrzałów ludności cywilnej" - ocenił.

"Już wiadomo o pięciu osobach zabitych i dwudziestu rannych" - powiadomił wiceszef gabinetu prezydenta Kyryło Tymoszenko.

Telegram

10:34

Do odejścia od "niedziałających sankcji" wobec wspierającego Rosję Iranu i sięgnięcia po bardziej destrukcyjne instrumenty, w tym zlikwidowanie fabryk broni, zaapelował w sobotę Mychajło Podolak, doradca w gabinecie prezydenta Ukrainy.

"Iran, który planuje zwiększenie dostaw broni do Rosji, ostentacyjnie poniża instytut sankcji międzynarodowych. Ważne jest, by zrezygnować z koncepcji niedziałających sankcji, niedziałających rezolucji ONZ i przejść do bardziej destrukcyjnych narzędzi - likwidacji fabryk i aresztowania dostawców" - napisał Podolak na Twitterze.