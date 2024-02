Mer miasta Dniepr Borys Fiłatow napisał w poniedziałek w Telegramie, że Rosja przeprowadziła ataki na infrastrukturę cywilną miasta, lokalne media podały, że w niektórych dzielnicach odcięto dostawy prądu i wody. W nocy 13 lutego ukraińska obrona powietrzna zniszczyła 16 z 23 dronów Shahed w obwodach dniepropietrowskim, zaporoskim i chersońskim – poinformowały rano Siły Powietrzne Ukraińskich Sił Zbrojnych. Wtorek to 720. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Najważniejsze informacje dotyczące rosyjskiej inwazji zbieramy w naszej relacji z 13.02.2024 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Miejsce ataku rakietowego w Charkowie / Vladyslav Musiienko / PAP/EPA

16:50

Rosjanie stracili w Ukrainie tyle czołgów, ile posiadali na stanie w momencie rozpoczęcia inwazji - informuje Międzynarodowy Instytut Badań Strategicznych (IISS). Na ukraińskich polach bitwy zniszczono około 3 000 czołgów okupanta.

IISS donosi jednak, że Rosjanie wciąż mogą zastępować zniszczony sprzęt, tym z magazynów - gorszej jakości, ale wystarczającym do prowadzenia działań wojennych.

16:30

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zaapelował we wtorek do Izby Reprezentantów o szybkie zatwierdzenie wartego 95 mld dolarów pakietu pomocy dla Ukrainy i Izraela, uchwalonego wcześniej tego dnia przez Senat.

"Nie możemy sobie pozwolić na dalsze czekanie. Koszty bezczynności rosną z dnia na dzień, szczególnie na Ukrainie" - podkreślił Biden w oświadczeniu, opublikowanym na stronie Białego Domu.

Jak zaznaczył, są doniesienia, że siłom ukraińskim kończy się amunicja na froncie w sytuacji, gdy wojsko rosyjskie nadal atakuje, a Władimir Putin marzy o podporządkowaniu sobie Ukraińców.

15:25

Ambasador Stanów Zjednoczonych przy NATO Julianne Smith oświadczyła we wtorek, że nie spodziewa się, by Sojusz Północnoatlantycki zaprosił Ukrainę do swego grona na lipcowym szczycie w Waszyngtonie.

"Jeśli chodzi o letni szczyt, nie spodziewam się, by Sojusz wystosował wówczas zaproszenie" - powiedziała Smith podczas rozmowy z dziennikarzami.

Ukraina, stawiająca zbrojnie czoło napaści Rosji, jasno mówi, że jej celem jest członkostwo w NATO.

Na ubiegłorocznym szczycie na Litwie przywódcy NATO podkreślili, że przyszłość Ukrainy jest w Sojuszu, nie skierowali jednak do niej zaproszenia, ani nie podali ewentualnego terminu członkostwa.

13:40

Trzy osoby zginęły we wtorek w rosyjskich atakach na obwód charkowski na północnym wschodzie Ukrainy - poinformował szef władz obwodowych Ołeh Syniehubow na Telegramie.

Dwóch cywilów poniosło śmierć, a dwie osoby odniosły obrażenia w godzinach rannych na skutek ostrzelania przedsiębiorstwa rolnego we wsi Kuryliwka.

13:20

Amerykański Senat uchwalił we wtorek pakiet pomocy dla Ukrainy, Izraela i Tajwanu wysokości 95 mld dolarów. Senat przesłał teraz pakiet do zatwierdzenia zdominowanej przez Republikanów Izbie Reprezentantów, gdzie szanse jego przyjęcia są mniejsze.



"Amerykańska pomoc przybliża pokój na Ukrainie i przywraca globalną stabilność, zwiększając bezpieczeństwo i dobrobyt dla wszystkich Amerykanów i całego wolnego świata" - napisał Wołodymyr Zełenski na platformie X.



12:35

Dzieci z Ukrainy w pieczy zastępczej w Polsce muszą po uzyskaniu pełnoletności opuścić rodziny zastępcze, nawet jeśli kontynuują naukę w Polsce - mówi Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie do MRPiPS. Zdaniem RPO ewentualny powrót młodych do Ukrainy niesie uzasadnione obawy o ich zdrowie i życie.



Zastępca RPO Stanisław Trociuk zwrócił się do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk w sprawie braku rozwiązań systemowych dotyczących sytuacji dzieci-uchodźców z Ukrainy, które muszą opuścić pieczę zastępczą po ukończeniu 18 lat, nawet jeśli kontynuują jeszcze naukę w Polsce.

11:35

W 2023 roku Rosja straciła ok. 1120 czołgów oraz ok. 2000 pojazdów opancerzonych i bojowych wozów piechoty, a od początku wojny na Ukrainie ponad 3000 czołgów oraz 5600 pojazdów opancerzonych i bojowych wozów piechoty - podał Międzynarodowy Instytut Studiów Strategicznych (IISS).



10:40

Kuriozalna decyzja w Rosji. Tamtejsza policja wystosowała list gończy za premier Estonii Kają Kallas - podała we wtorek agencja AFP, powołując się na komunikat resortu spraw wewnętrznych Rosji.

10:11

Agencja Reutera zaznacza, że należący do Elona Muska system Starlink ma kluczowe znaczenie dla komunikacji sił ukraińskich na polu walki, ale ukraińscy urzędnicy twierdzą, że wojska rosyjskie również w coraz większym stopniu wykorzystują ten system. Oficjalnie Starlink twierdzi, ze nie prowadzi interesów z Rosją.

09:33

Rosja kupuje w krajach arabskich sprzęt telekomunikacyjny, w tym terminale do satelitarnej łączności internetowej Starlink, które wykorzystuje w wojnie przeciwko Ukrainie - poinformował ukraiński wywiad wojskowy (HUR) na Telegramie.



HUR opublikował nagranie z podsłuchu radiowego, na którym rosyjscy wojskowi omawiają możliwość zakupu terminala.



Arabowie przywożą wszystko: kable, Wi-Fi, router...+, a koszt zakupu urządzenia Starlink wynosi 200 tysięcy rubli (2200 dolarów) - mówi jeden z Rosjan.



W niedzielę przedstawiciel HUR Andrij Jusow oświadczył, że "odnotowano przypadki używania przez okupantów tych urządzeń (Starlinków - PAP). Zaczyna to nabierać charakteru systemowego".

08:40

Francja, Niemcy i Polska reanimują Trójkąt Weimarski, by przeciwstawić się Rosji prowadzącej wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie - pisze francuski dziennik "Les Echos" po poniedziałkowych wizytach premiera Donalda Tuska i szefa MSZ Radosława Sikorskiego w Paryżu.

Jak ocenia dziennik, Tusk był witany z nadzieją we Francji i w Niemczech po latach rządów narodowych konserwatystów w Polsce, kiedy stosunki między Warszawą a Paryżem i Berlinem były trudne.

"Tusk powrócił na stanowisko premiera Polski w grudniu, zaznaczając zerwanie z latami rządów prawicy i przyrzekając przywrócenie silnych więzi z UE" - pisze z kolei "Le Monde". "Francja, Niemcy i Polska dążą do zacieśnienia współpracy, podczas gdy inwazja Moskwy na Ukrainę wkracza w trzeci rok, a prezydent Rosji Władimir Putin staje się coraz bardziej pewny siebie" - dodaje gazeta.

07:00

"Oba spotkania przede wszystkim dotyczyły kwestii bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim bezpieczeństwa militarnego Europy. I oczywiście dotyczyły tego, co jest dzisiaj największym zagrożeniem dla Europy, czyli wojna w Ukrainie" - mówi gość Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 - minister ds. Unii Europejskiej Adam Szłapka, pytany o wizyty Donalda Tuska w Paryżu i Berlinie. Jakie padły deklaracje w sprawie Ukrainy? "Wsparcie ze strony Unii Europejskiej oraz poszczególnych państw członkowskich, w tym oczywiście Francji, Polski i Niemiec, będzie niezachwiane. Będziemy skupiać się na tym, żeby wzmocnić potencjał obronny wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej i całej Unii" - zapewnia Szłapka.

06:11

"W nocy z 13 lutego 2024 r. wróg zaatakował 23 bezzałogowcami szturmowymi typu "Shahed-136/131" z rejonów Primorsko-Ochtarsk - Federacja Rosyjska, Przylądek Chauda - Krym" - poinformował kanał Telegram Sił Zbrojnych Ukrainy.



W odparciu ataku powietrznego brały udział jednostki rakiet przeciwlotniczych, mobilne grupy ogniowe Sił Powietrznych i Sił Obronnych Ukrainy.



"W wyniku działań bojowych w granicach obwodów dniepropietrowskiego, zaporoskiego i chersońskiego zestrzelono 16 dronów - czytamy w komunikacie Sił Zbrojnych Ukrainy.

05:35

Z analizy analitycznej wynika, że Korea Północna opracowała granatnik o napędzie rakietowym (RSM), który może eksportować do Rosji - poinformował Instytut Studiów nad Wojną (ISW).



ISW opiera się min. na doniesieniu południowokoreańskiej agencji informacyjnej (Yonhap News Agency), która poinformowała, że Korea Północna opracowała 240-milimetrowy moździerz rakietowy - system ognia wielokrotnego startu (MSRP), który może eksportować do Rosji.



05:21

Wołodymyr Zełenski prawdopodobnie wyruszy do stolic państw zachodniej Europy, by lobbować za dalszym wsparciem wojskowym dla Ukrainy - przekazał wczoraj Bloomberg.

Wizyty ukraińskiego prezydenta mają pokrywać się z zaplanowaną w dniach 16-18 lutego Monachijską Konferencją Bezpieczeństwa.

05:15

Węgierska grupa OTP, która cały czas działa w Rosji i widniała na ukraińskiej liście międzynarodowych sponsorów wojny, jest zainteresowania zakupem ukraińskiego państwowego Sense Bank - poinformował portal Ukrainska Prawda.

"Potencjalna sprzedaż Sense Banku może napotkać pewne trudności, ponieważ węgierska grupa nadal działa w Rosji" - zauważa portal, powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą.

Pod koniec stycznia minister finansów Ukrainy Jurij Draganczuk poinformował o gotowości sprzedaży dwóch państwowych banków - Ukrgasbank i Sense Bank. Przekazał również informację o zainteresowaniu zagranicznych inwestorów, nie podając ich jednak z nazwy.



Ukrgasbank został znacjonalizowany w 2009 roku z powodu problemów z wypłacalnością po globalnym kryzysie finansowym. Z kolei należący do rosyjskich oligarchów Sense Bank znacjonalizowano w 2023 roku z powodu sankcji nałożonych na jego właścicieli.



Państwo posiada obecnie największy udział w ukraińskim rynku bankowym - informuje Ukrainska Prawda.



05:05

Ukraińskie siły powietrzne poinformowały, że doszło do połączonego ataku dronów i rakiet na Dniepr.

Telewizja publiczna Suspilne podała, że w niektórych częściach miasta odcięto prąd, a dziennik Dzerkało Tyżnia poinformował, że odcięto także dostawy wody.