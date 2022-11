„Zrobimy wszystko, by dostarczyć ludziom prąd i ciepło tej zimy. Musimy jednak zrozumieć, że Rosja zrobi wszystko, żeby nie pozwolić nam żyć normalnie” – oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Od początku pełnoskalowej wojny na Ukrainie zginęło co najmniej 43 dziennikarzy - wylicza Ukraińskie Narodowe Stowarzyszenie Dziennikarzy. W obwodzie kijowskim na Ukrainie znajduje się 425 specjalnych schronów na wypadek ataku nuklearnego Rosji, w ciągu najbliższych dwóch tygodni chcemy je wyposażyć w przenośne radioodbiorniki z bateriami - powiedział szef władz obwodowych Ołeksij Kułeba w rozmowie z portalem Hromadske. Podczas największej w Europie konferencji technicznej Lisbon's Web Summit Pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska wezwała specjalistów z całego świata do tworzenia innowacji, które powstrzymają Rosję i pomogą ratować ludzi w jej kraju. "Rosja stawia technologię w służbie terroru" - mówiła. Najnowsze doniesienia o rosyjskiej inwazji na Ukrainę mamy w naszej relacji z 02.11.2022 r.

Efekty wyłączeń prądu w Kijowie

22:36

Wołodymyr Zełenski poinformował w nagraniu wideo, że rosyjski myśliwiec wystrzelił dwa pociski rakietowe, które przeleciały nad korytarzem zbożowym. Każdy z tych ataków Rosjan zagraża eksportowi żywności - oświadczył prezydent Ukrainy.

22:23

Ukraińska obrona powietrzna zniszczyła drony kamikaze lecące w kierunku Zaporoża.

21:45

Według danych ze źródeł publicznych, w ciągu 8 miesięcy wojny Rosja straciła 1402 wysokich rangą oficerów, w tym 10 generałów - podaje NEXTA.

20:41

Wołodymyr Zełenski w środowej rozmowie telefonicznej podziękował prezydentowi Turcji Recepowi Tayyipowi Erdoganowi za aktywny udział w przywróceniu umowy zbożowej z Rosją - poinformowano na kanale prezydenta Ukrainy w Telegramie.

W zamieszczonym tam oświadczeniu Zełenski oznajmił też, że omówił z Erdoganem kwestię powrotu jeńców wojennych, podkreślając, że wsparcie Turcji w tym zakresie jest ważne.

Wcześniej wysoki rangą przedstawiciel władz ukraińskich, który poprosił o anonimowość, powiedział agencji Reutera, że decyzja Moskwy o niezrywaniu umowy, to głównie skutek tureckiej presji na Rosję.

20:26

W obwodzie kijowskim rozpoczęły się awaryjne wyłączenia prądu ze względu na wysoki wzrost konsumpcji energii - poinformowały władze obwodu kijowskiego.

We wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że Rosja zniszczyła blisko 40 proc. ukraińskiej infrastruktury energetycznej.

18:54

"Użycie taktycznej broni jądrowej przez Rosję nie ma w ogóle żadnego sensu ani logiki, dlatego nie sądzę, żeby mogła zostać użyta. Szczególnie w sytuacji, kiedy państwa zachodnie, a przede wszystkim USA, w sposób precyzyjny określiły - będzie odpowiedź. Ta odpowiedź byłaby dla Rosji wyjątkowo szkodliwa" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM gen. Mieczysław Cieniuch, były szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. "Obserwowaliśmy szereg wystąpień, szczególnie ministra spraw zagranicznych Rosji, który zastrzegał się, że Rosja nigdy nie miała w planie użycia taktycznej broni jądrowej" - podkreślał.

18:52

W wojnie z Rosją zginął Marian Matusz, obywatel Ukrainy polskiego pochodzenia, zamieszkały dotychczas w Mościskach w obwodzie lwowskim na zachodzie kraju. W środę do miasta przywieziono jego ciało - przekazała tamtejsza rada miejska.

16:47

Rosyjscy okupanci budują nieokreślony obiekt na terenie kontrolowanej przez nich Zaporoskiej Elektrowni Atomowej na południu Ukrainy - poinformowała ukraińska państwowa inspekcja regulacji jądrowej.

Ukraiński wywiad wojskowy (HUR) poinformował, że na dachu piątego bloku elektrowni okupacyjne siły rozlokowały sprzęt służący do walki elektronicznej, by przeciwdziałać wywiadowi lotniczemu.

16:33

Korea Północna dostarcza Rosji znaczące ilości amunicji artyleryjskiej - poinformował rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby. Zaznaczył jednak, że dostawy te nie zmienią kierunku wojny w Ukrainie. Przyznał jednocześnie, że rośnie niepokój dotyczący potencjalnego użycia broni jądrowej przez Rosję, choć nie ma sygnałów wskazujących na przygotowania do takiego uderzenia.

15:14

W Rosji ponad stu mężczyzn zmobilizowanych na wojnę przeciwko Ukrainie zbuntowało się z powodu braku obiecanych wypłat pieniędzy i zapowiedziało, że nie pójdzie walczyć - powiadomił portal Insider. Na miejsce ściągnięto siły porządkowe, by zdławić protest.

Portal Insider opublikował nagranie z ośrodka, na którym słychać jak mężczyźni krzyczą: "jeden za wszystkich, wszyscy za jednego!"

14:45

Rosja ustępuje silniejszym, a droga do jej "pacyfikacji" prowadzi przez rozsądną demonstrację siły - oświadczył Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy, komentując deklarację Rosji w sprawie powrotu do inicjatywy zbożowej.

"Czego zachodni liderzy powinni nauczyć się dzięki zbożowej "dyplomacji otomańskiej"? "Szantażysta" z rosyjskimi korzeniami zawsze ustępuje tym, którzy są silniejsi i wiedzą, jak jasno wyrazić swoje stanowisko" - napisał Podolak na Twitterze.

13:33

Amerykańskie władze dysponują informacjami wywiadowczymi, z których wynika, że przedstawiciele rosyjskiego kierownictwa wojskowego dyskutowali o możliwościach użycia broni jądrowej na Ukrainie - powiadomił dziennik "New York Times", powołując się na waszyngtońskich urzędników. W tych rozmowach miał nie uczestniczyć Władimir Putin.

Według źródeł "NYT" rozmowy dotyczyły tego, gdzie i jak Moskwa mogłaby użyć taktycznej broni jądrowej na Ukrainie.

13:29

Wielka Brytania nałożyła sankcje na czterech rosyjskich oligarchów z sektora stalowego i petrochemicznego, którzy, jak wskazano, ułatwiają prezydentowi Putinowi prowadzenie wojny na Ukrainie.

Objęci sankcjami oligarchowie to Aleksandr Abramow i Aleksandr Frołow, którzy działają w sektorze wydobywczym, transportowym i budowlanym, a w przeszłości mieli znaczne udziały w firmie Evraz, będącej czołowym rosyjskim producentem stali, oraz Ajrat Szajmijew, prezes dużej firmy transportowo-budowlanej Tatawtodor, która buduje autostrady, i Albert Szygabutdinow, dyrektor generalny konglomeratu naftowo-petrochemicznego TAIF Group.

Szacowane majątki tych oligarchów to odpowiednio 4,1 mld, 1,7 mld, 902 mln i 977 mln funtów. Abramow i Frołow mają w Wielkiej Brytanii nieruchomości o łącznej wartości ok. 100 mln funtów.

11:52

Rosja wznowi swój udział w inicjatywie zbożowej - zapowiedział rosyjski resort obrony.

Kreml chciałby jednak pisemnych gwarancji ze strony Kijowa, że korytarz humanitarny, którym mają płynąć statki ze zbożem z ukraińskich portów do Turcji, nie zostanie użyty do ataków na cele w Rosji.

11:12

Od początku pełnoskalowej wojny na Ukrainie zginęło co najmniej 43 dziennikarzy - wylicza Ukraińskie Narodowe Stowarzyszenie Dziennikarzy.

"Od początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę okupanci zabili co najmniej 43 pracowników mediów. Według danych zweryfikowanych przez Ukraińskie Narodowe Stowarzyszenie Dziennikarzy, jest wśród nich osiem osób, które zginęły, wykonując swoją pracę. 13 osób to ofiary cywilne. Kolejne 22 to pracownicy mediów, którzy walczyli w Siłach Zbrojnych Ukrainy" - podano w komunikacie ukraińskiej organizacji. Jak zaznaczono, 2 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Zakończenia Bezkarności Popełniania Zbrodni wobec Dziennikarzy





10:20

Dziewięć osób cywilnych zginęło, a 19 zostało rannych we wtorek w wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainie - przekazał wiceszef biura prezydenta Ukrainy, Kyryło Tymoszenko.

10:10

Gościem Bogdana Zalewskiego w programie "7 pytań o 7:07" w radiu RMF24 był były polski ambasador w Ukrainie Jan Piekło. Odpowiedział m.in. na pytania o wywóz ukraińskiego zboża przez Morze Czarne, zaangażowanie największych mocarstw w pomoc Ukrainie oraz o to, co sądzi o ostatnim apelu pierwszej damy Ukrainy Ołeny Zełenskiej.

08:18

Najemnicy z rosyjskiej grupy Wagnera dokonują na Ukrainie minimalnych postępów, posuwając się naprzód o 100-200 metrów dziennie, czyli znacznie mniej, niż zakłada rosyjska doktryna - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony. "We wrześniu siły ukraińskie osiągnęły postępy na poziomie ponad 20 km dziennie" - podkreślono

08:14

Dwanaście z 13 używanych przez Rosję dronów Shahed-136 produkcji irańskiej zostało zestrzelonych w nocy z wtorku na środę przez obronę powietrzną we wschodnich i centralnych obwodach Ukrainy - powiadomiło ukraińskie Dowództwo Sił Powietrznych.

07:36

Rosyjskie siły okupacyjne nie zdołały zneutralizować zorganizowanej ukraińskiej partyzantki na okupowanych terenach Ukrainy - ocenia Instytut Badań nad Wojną w najnowszym raporcie. Amerykański think tank mówi też o rosnącej zależności Rosji od irańskiego uzbrojenia.

ISW zwraca uwagę, że w Rosji rozpoczął się planowy jesienny pobór do wojska, w ramach którego - według zapowiedzi ministra obrony Siergieja Szojgu - planowane jest powołanie ok. 120 tys. poborowych. Pobór ten został opóźniony o miesiąc z powodu ogłoszenia w Rosji "częściowej mobilizacji", według władz mającej objąć 300 tys. osób.

06:13

Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier przedstawił we wtorek w Tokio "jasne stanowisko" w sprawie wojny, wywołanej przez Rosję na Ukrainie. Zdaniem Steinmeiera, zarówno Niemcy jak i Japonia także odczuwają skutki wojny w Ukrainie - poinformowała agencja dpa.

Steinmeier rozpoczął we wtorek podróż do Azji. Pierwszym jej punktem jest wizyta w Japonii. Następnie odwiedzi Koreę Południową.

To, co robi Rosja, to atak na obowiązujące prawo i ład międzynarodowy - powiedział Steinmeier przed spotkaniem z premierem Japonii Fumio Kishidą. Niemcy i Japonia są zgodne co do tego obowiązującego porządku. Dlatego chcemy i będziemy wspólnie go chronić - dodał.

Kishida przestrzegł Rosję przed użyciem broni jądrowej. Gdyby Rosja użyła broni jądrowej, byłby to wrogi akt wobec całej ludzkości. Społeczność międzynarodowa nigdy tego nie wybaczy - podkreślił japoński premier.

05:07

Podczas największej w Europie konferencji technicznej Lisbon's Web Summit Pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska wezwała specjalistów z całego świata do tworzenia innowacji, które powstrzymają Rosję i pomogą ratować ludzi w jej kraju.

Dystopie, które czytamy jako powieści science fiction... są znacznie bardziej realne, niż myślimy - powiedziała Zełenska podczas inauguracji Web Summit w Lizbonie, pokazując nagranie wideo, przedstawiające następstwa ataków dronów w Kijowie. Rosja stawia technologię w służbie terroru - mówiła.

Zełenska wzywała obecnych na konferencji, aby obmyślali sposoby na "powstrzymanie terroru, ocalenie ludzi i odbudowę zniszczeń". Możecie nam pomóc powstrzymać powiększanie się listy ofiar terroryzmu - mówiła. Wierzę, że taka technologia to przyszłość... Jeśli tak nie jest, po prostu nie będzie przyszłości, na którą można by wyczekiwać - ostrzegła.

Oni atakują nasze elektrownie, w całym kraju są przerwy w dostawie prądu...teraz każdego dnia nie mamy elektryczności, komunikacji i internetu przez wiele godzin - relacjonowała pierwsza dama Ukrainy.

05:04

W obwodzie kijowskim na Ukrainie znajduje się 425 specjalnych schronów na wypadek ataku nuklearnego Rosji, w ciągu najbliższych dwóch tygodni chcemy je wyposażyć w przenośne radioodbiorniki z bateriami - powiedział szef władz obwodowych Ołeksij Kułeba w rozmowie z portalem Hromadske.

Mamy w regionie 425 schronów specjalnych. Znajdują się one pod ziemią, każdy ma dwa wejścia i wyjścia, wentylację - wyjaśnił szef władz obwodowych. Dodał, że w schronach jedną z najważniejszych kwestii jest komunikacja. Jeśli nastąpi atak nuklearny, najprawdopodobniej nie będzie komunikacji. Jedyne co będzie działać, to radio - podkreślił.

Radiotelefony przenośne z bateriami powinny być wszędzie umiejscowione tak, aby można było odbierać sygnał. Najważniejsza będzie informacja. Tylko w ten sposób ludzie będą mogli dowiedzieć się, co należy zrobić dalej - stwierdził Kułeba. Zapowiedział, że chce, aby wszystkie schrony zostały wyposażone w odbiorniki radiowe do 15 listopada.

05:00

Zrobimy wszystko, by dostarczyć ludziom prąd i ciepło tej zimy. Musimy jednak zrozumieć, że Rosja zrobi wszystko, żeby nie pozwolić nam żyć normalnie - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Ukraiński przywódca ocenił, że zamiast walczyć z biedą we własnym kraju, rosyjskie dowództwo ponosi ogromne koszty, by nie przyznać, że popełniło wielki błąd, zaczynając wojnę z Ukrainą.

Na polu walki są beznadziejni. Ukraińscy żołnierze udowodnili to już. Potrzebny jest czas, wysiłek i cierpliwość, by udowodnić, że nadzieje, pokładane przez rosyjskich terrorystów w zimie nie spełnią się. Jestem przekonany, że poradzimy sobie również z tym - podkreślił Zełenski.