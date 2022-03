W nocy z soboty na niedzielę doszło do kolejnych rosyjskich ostrzałów ukraińskich miast. Alarmy słychać było niemal w całym kraju. Atak rakietowy został przeprowadzony także w zachodniej Ukrainie, media donoszą o wybuchach m.in. w okolicach Lwowa i Iwano-Frankowsku. Najważniejsze wydarzenia znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie z dnia 13.03.2022.

Zniszczenia w mieście Malin w obwodzie żytomierskim / MIGUEL A. LOPES / PAP/EPA

- Alarmy przeciwlotnicze słyszane są w nocy w niemal każdej części Ukrainy;

- Doszło do ataku rakietowe na poligon w Jaworowie w obwodzie lwowskim;

- Firma Maxar pokazuje zdjęcia satelitarne zniszczeń, jakich dokonały wojska rosyjskie w Mariupolu;

- Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy poinformowała, że w rozpętanej przez Rosję wojnie zginęło już 82 ukraińskich dzieci;

07:07

Siły rosyjskie użyły w Popasnej w obwodzie ługańskim na Ukrainie zabronionych pocisków fosforowych - poinformował portal Ukrainska Prawda, powołując się na zastępcę komendanta miejscowe policji Ołeksija Biłoszyckiego.

Popasna. Użyto pocisków fosforowych. Druzgocąca, niszczycielska, potworna siła - napisał Biłoszycki na Facebooku, zamieszczając zdjęcia rozpryskujących się pocisków.

Według konwencji genewskiej silnie trująca broń fosforowa nie może być stosowana na terenach zaludnionych, a jedynie do oświetlania.

06:45

Jak podaje administracja obwodu lwowskiego, nalot został przeprowadzony na Międzynarodowe Centrum Utrzymania Pokoju i Bezpieczeństwa w Jaworowie. Znajduje się tam wojskowy poligon, gdzie odbywały się liczne międzynarodowe ćwiczenia, m.in. Rapid Trident.

Według wstępnych rakiet wystrzelonych zostało 8 rakiet.

06:30

Celem rosyjskiego ataku w obwodzie lwowskim był najprawdopodobniej Jaworów, znajdujący się ok. 29 km od granicy ukraińsko-polskiej - przekazują lokalni deputowani.

Jaworów przy granicy polsko-ukraińskiej /

06:17

Nocne eksplozje w okolicach Lwowa. Jak przekazał deputowany do lwowskiej rady Ihor Zinkiewicz, ukraińska obrona powietrzna zestrzeliła rosyjskie pociski.

Eksplozje słychać było także w Iwano-Frankowsku i Chersoniu.

Kyiv Independent przekazuje, że w nocy alarmy przeciwlotnicze rozległy się także m.in. w Kijowie, Równem, Tarnopolu, Czernihowie, Dnieprze, Czerkasach, Charkowie, Kramatorsku, Słowiańsku, Winnicy, Połtawie, Żytomierzu, Odessie, Wołyniu i Zaporożu.

05:21

Wojska rosyjskie kontynuowały w nocy ostrzał Czernihowa. Rosyjskie pociski zniszczyły m.in. jeden z głównych hoteli w mieście - Ukraina.

To leżące blisko granicy z Białorusią miasto jest od ponad tygodnia okrążone przez siły rosyjskie. Na nagraniach wideo z Czernihowa widać zawalone piętra hotelu, jak również zniszczenia spowodowane pociskami.

Jestem tu teraz. Nie ma już hotelu Ukraina - relacjonował na nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych Wiaczesław Czaus, szef administracji obwodu czernihowskiego. Podkreślił, że w wyniku ataków w Czernihowie giną cywile, bombardowania spowodowały też awarię sieci elektrycznej w mieście.



05:15

Rosyjskie siły zbrojne zintensyfikowały w nocy ostrzał ukraińskich miast. W Kijowie słychać syreny alarmowe. W północnej części miasta płoną pojedyncze budynki. W Czernihowie pociski zniszczyły w nocy hotel Ukraina.

Silnemu ostrzałowi zostały poddane miasta Siewierodonieck i Rubiżne w obwodzie łuhańskim - poinformowała ukraińska Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. Uszkodzeniu bądź zniszczeniu uległo ponad 60 budynków - domów jednorodzinnych i bloków mieszkalnych.

05:11

Czerwony Krzyż przekaże Ukrainie foliowe worki na zwłoki rosyjskich żołnierzy - podał portal informacyjny Nexta. Zaznaczył, że nie ma jeszcze porozumienia w sprawie zwrotu ciał stronie rosyjskiej. Portal powołał się na ukraińską wicepremier Irynę Wereszczuk.

03:56

Szpitale w białoruskich miastach Homel, Mozyrz i Narowla są pełne rannych rosyjskich żołnierzy, a kostnice - ich ciał. Poinformowała o tym agencja Ukrinform, powołując się na Radio Swaboda.

Stacja przekazała, że personel szpitali musiał podpisać zobowiązanie do zachowania poufności. Niektórym medykom grożono zwolnieniem z pracy.

W ubiegłym tygodniu w Mozyrze zwłoki rosyjskich żołnierzy umieszczano w wagonach pociągu Rosyjskich Kolei Żelaznych (RŻD). Tłumaczono to tym, że kostnice pękają w szwach.

Armia rosyjska nie ujawnia strat, jakie ponosi podczas wojny. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy szacuje je na 12 tys. wojskowych (zabitych, rannych i wziętych do niewoli).

03:30

Putin liczył na podzielone NATO, podzielony Zachód i szczerze mówiąc, podzieloną Amerykę. Ale nie otrzymał nic z tego - napisał na Twitterze prezydent USA Joe Biden.

03:21

Alarmy przeciwlotnicze słyszalne są w niemal każdym regionie Ukrainy - informuje The Kyiv Independent

03:17

W Kijowie znów rozległ się alarm przeciwlotniczy. Władze stolicy Ukrainy wezwały mieszkańców do natychmiastowego udania się do schronów przeciwbombowych.

Telegram

03.04

Prokurator generalna Ukrainy Iryna Wenediktowa podała, że jej urząd prowadzi już 1717 postępowań karnych za zbrodnie wojenne Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy.

W swoim wpisie w mediach społecznościowych wskazała także stronę internetową, gdzie gromadzone są dowody w sprawie rosyjskiej agresji w postaci zdjęć i nagrań wideo.

02:17

"Domy dla Ukrainy" - program pod taką nazwą proponuje Wielka Brytania. Jak informuje Reuters, tamtejszy rząd zapowiedział, że pozwoli uchodźcom na przyjazd do kraju, nawet jeśli nie mają w nim rodzin.

Wielka Brytania ma płacić 350 funtów miesięcznie osobom, które zaoferują ukraińskim uchodźcom wolny pokój lub nieruchomość na okres co najmniej sześciu miesięcy. Brytyjski rząd zapowiedział, że możliwość oferowania zakwaterowania ma być udostępniona poprzez specjalną stronę internetową do końca przyszłego tygodnia.

Brytyjczycy oddają w Londynie hołd walczącym niedaleko ambasady Ukrainy, przy pomniku Włodzimierza Wielkiego / NEIL HALL / PAP/EPA

02:12

W oblężonym przez wojska rosyjskie Mariupolu, na południowym wschodzie Ukrainy, bez żywności, wody i ciepła znajduje się 400 tys. mieszkańców - poinformowała w sobotę wieczorem ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa, cytowana przez agencję Ukrinform.

Wiem, że są próby - i gorąco modlimy się o to - aby ten ładunek humanitarny został dostarczony do Mariupola i by ludzie otrzymali pomoc - dodała. Wiemy, jak jest ciężko. Wiemy, ile ludzi zabito. Nigdy nie wybaczymy tych wszystkich ofiar spowodowanych przez Federację Rosyjską - podkreśliła rzeczniczka.

W sobotę wojska rosyjskie przechwyciły konwój humanitarny, który do obleganego Mariupola jechał z Zaporoża.

01:30

Firma Maxar opublikowała zdjęcia satelitarne pokazujące zniszczenia w Mariupolu.

Zniszczenia po wystrzałach artyleryjskich w zachodnim Mariupolu / MAXAR TECHNOLOGIES HANDOUT / PAP/EPA

Pożar w strefie przemysłowej rejonu nadmorskiego Mariupola / MAXAR TECHNOLOGIES HANDOUT / PAP/EPA

Szpital w Mariupolu zniszczony w wyniku nalotów / MAXAR TECHNOLOGIES HANDOUT / PAP/EPA

Zniszczenia w Mariupolu / MAXAR TECHNOLOGIES HANDOUT / PAP/EPA

Zniszczenia w Mariupolu / MAXAR TECHNOLOGIES HANDOUT / PAP/EPA

01:18

Wojska ukraińskie zniszczyły jeszcze jeden punkt dowodzenia rosyjskich sił okupacyjnych - poinformował na Facebooku naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Wałerij Załużny.

Mniej o jeszcze o jeden punkt dowodzenia rosyjskich wojsk okupacyjnych na naszym terytorium. Witamy w piekle - napisał Załużny. Jego wpis zamieściła agencja Ukrinform.

Generał opublikował nagranie, pokazujące moment uderzenia pocisku w rosyjski punkt dowodzenia.

01:10

Od początku wojny w podkijowskiej Buczy zginęło co najmniej 67 cywilów. Ich ciała zostały pochowane w zbiorowej mogile na terenie miejskiej cerkwi - poinformował na Facebooku przedstawiciel miejscowych służb medyczno-sanitarnych Andrij Lewkowski.

A teraz o nieprzyjemnym. Na terenie miejskiej cerkwi miasta Bucza pochowaliśmy 67 cywilów. Byli różni, niektórych nie udało się zidentyfikować. Mówicie, że nie ma wojny?! - napisał Lewkowski. Jego wpis, ilustrowany krótkim filmem z pochówku, przekazała agencja Ukrinform.

W Buczy toczyły się zacięte walki między siłami ukraińskimi i wojskami rosyjskimi, próbującymi okrążyć Kijów. Przez to liczące około 36 tys. mieszkańców miasto przebiega droga międzynarodowa M07, będąca częścią trasy europejskiej E373. Prowadzi ona ze stolicy Ukrainy do Dorohuska na granicy Polską.

01:03

Wojska okupanta poniosły znaczne straty i spowolniły tempo ofensywy. Wróg wciąż bezskutecznie próbuje zająć Kijów, szukając słabości naszej obrony - poinformował w mediach społecznościowych Sztab Generalny Ukrainy podsumowując 17. dzień rosyjskiej agresji.

00:50

W rozpętanej przez Rosję wojnie zginęło już 82 ukraińskich dzieci - poinformował sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow.

Zginęły od kul okupantów; kul, którymi strzela Putin. To dla nas bardzo wysoka cena za to, że walczymy o swoją niepodległość - powiedział Daniłow, którego przytacza agencja Ukrinform.

W sobotę siły rosyjskie ostrzelały kolumnę cywilów, składającą się wyłącznie z kobiet i dzieci, które próbowały wydostać się z wioski Pobeda w obwodzie kijowskim. Zginęło siedem osób, w tym jedno dziecko.

00:39

W Dzienniku Ustaw opublikowano komunikat ministra cyfryzacji dotyczący wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy. O jego nadanie uchodźcy mogą wnioskować w dowolnym organie wykonawczym gminy. Mogą także podjąć w Polsce pracę i uzyskać dostęp do opieki zdrowotnej. Uczniowie i studenci mogą natomiast kontynuować naukę w polskich szkołach i uczelniach. Uchodźcom z Ukrainy przysługiwać też będzie pomoc finansowa. Zgodnie z ustawą dostaną oni jednorazowo 300 zł na osobę.

00:30

Wszędzie, dokąd wkracza Rosja, umierają marzenia i zaczyna się walka o przetrwanie - powiedział w przesłaniu do narodu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Rosyjscy okupanci nie są w stanie nas podbić. Nie mają takiej siły ani takiego ducha, jak my - zapewnił.

Zełenski ocenił, że Rosja, która jest organicznie niezdolna do normalnego funkcjonowania, napadając na Ukrainę, sama siebie postawiła w jednym szeregu z LNR i DNR - ludowymi republikami na wschodzie Ukrainy. Stała się ogromną, odizolowaną od całego świata zoną, gdzie panuje nędza, gdzie wszystko naznaczone jest przemocą i skąd ludzie starają się uciec, gdzie się tylko da - zaznaczył.

Fundamentami istnienia Rosji są przemoc, terror i uzbrojenie, którego mają pod dostatkiem, nie mając przy tym tego czegoś, co czyniłoby ludzi szczęśliwymi - powiedział Zełenski.

Wszędzie, dokąd wkracza Rosja, umierają marzenia - dodał. Prezydent Ukrainy podsumował także 17. dzień obrony Ukraińców przed rosyjską inwazją. Walczymy o nasze prawo do bycia wolnym, o prawo, by żyć na swej własnej ziemi tak, jak uważamy za stosowne, a nie tak, jak ktoś chciałby za nas i wbrew naszej naturze, byśmy żyli - oświadczył ukraiński lider w przesłaniu opublikowanym na Facebooku.

00:15

Antony Blinken poinformował o zatwierdzeniu wypłaty 200 milionów dolarów na uzbrojenie i sprzęt dla Ukrainy. Ta bezprecedensowa, czwarta wypłata w ciągu niecałego roku sprawia, że od stycznia 2021 r. łączna wartość pomocy USA w zakresie bezpieczeństwa udzielona Ukrainie wzrosła do ponad 1,2 mld dolarów - napisał na Twitterze.

00:05

Sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ołeksij Daniłow oświadczył, że Litwa stanie się następnym krajem, który będzie chciał podbić prezydent Rosji Władimir Putin, jeśli odniesie zwycięstwo w wojnie z Ukrainą. W dalszej kolejności, jak zauważył, będą pozostałe kraje bałtyckie i Polska. Daniłow powołał się na dane wywiadu ukraińskiego.

23:50

Rosyjscy najeźdźcy nie mogą nas podbić. Nie mają takiej siły - powiedział w wieczornym wystąpieniu Wołodymyr Zełenski.

23:41

Brytyjski premier Boris Johnson pojedzie w przyszłym tygodniu do Arabii Saudyjskiej, by przekonywać jej władze do zwiększenia produkcji ropy naftowej, co ułatwiłoby wprowadzenie embarga na ropę rosyjską - podał w dziennik "The Times".