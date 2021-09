Siły talibskie przejęły pełną kontrolę nad Afganistanem po tym, jak opanowały Dolinę Pandższeru na północnym wschodzie kraju - przekazała agencja Reutera, powołując się na trzy talibskie źródła. Ruch oporu zaprzecza. "To są plotki rozpowszechniane przez talibów w celu zastraszenia tamtejszej ludności. Talibowie próbują dostać się do Pandższeru z kilku kierunków, ale za każdym razem są zmuszani do odwrotu. Wróg poniósł dotkliwe straty" - powiedział rosyjskiej agencji TASS rzecznik lokalnej milicji Fahim Daszti.

