Na pokładzie amerykańskiego samolotu transportowego C-17 biorącego udział w ewakuacji z Kabulu urodziła się dziewczynka. Małą Afgankę nazwano Reach, za nazwą wywoławczą maszyny, w której przyszła na świat.

Transportowiec na którego pokładzie znajdowała się matka dziewczynki wystartował z Kataru i leciał do amerykańskiej bazy w Ramstein w Niemczech. Rodzice dziecka należą do grupy Afgańczyków, którzy zostali ewakuowani z lotniska w Kabulu do amerykańskiej bazy w Katarze.

Dziewczynka urodziła się w sobotę, w połowie lotu do Europy. Jak poinformowało amerykańskie lotnictwo, pilot zdecydował się obniżyć wysokość lotu, by zwiększyć ciśnienie w samolocie, pomagając tym samym kobiecie przechodzącej przy porodzie komplikacje z powodu niskiego ciśnienia krwi. Ten krok uratował życie kobiety - zaznaczyło lotnictwo.

Po wylądowaniu dziewczynką i matką zajęli się wojskowi medycy, którzy przekazali, że obie mają się dobrze.



W środę podczas konferencji prasowej w Pentagonie dowodzący siłami USA w Europie gen. Tod Wolters powiedział dziennikarzom, że rodzice zdecydowali się nadać dziewczynce imię za nazwą samolotu, w którym się urodziła.



Moim marzeniem jako pilota amerykańskich sił powietrznych jest zobaczyć tę mała dziewczynkę Reach jako dorosłą obywatelkę USA pilotującą myśliwce w naszych siłach powietrznych - mówił Wolters.



Reach jest jednym z trojga dzieci, które przyszły na świat podczas prowadzonej przez siły USA ewakuacji z Afganistanu. Pozostała dwójka urodziła się jednak krótko po wylądowaniu samolotów, którymi leciały ich matki w bazach.

