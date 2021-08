Dialog z naszymi partnerami amerykańskimi trwa. Nie ma decyzji co do tego, ilu Afgańczyków mogłoby przyjechać do Polski - powiedział szef KPRM Michał Dworczyk pytany o doniesienia "Dziennika Gazety Prawnej", że Stany Zjednoczone poprosiły polski rząd o przyjęcie 3 tys. Afgańczyków.

