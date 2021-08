"Jest duże opóźnienie ze względu na problemy na miejscu. Samolot z lotniska w Nawoi wystartował dopiero niedawno do Polski" - brzmi wiadomość, którą reporter RMF FM dostał od szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka, w odpowiedzi na pytanie o ewakuację kolejnych osób z Afganistanu. Na pokładzie maszyny, która ma wylądować w Warszawie jest około 70 Afgańczyków. "Kolejny samolot cywilny jest już w drodze do Afganistanu" - dodał Dworczyk.

Samolot PLL LOT typu Embraer 195 z osobami ewakuowanymi z Afganistanu na lotnisku Okęcie w Warszawie, zdj. z 22 sierpnia / PAP/Rafał Guz /

Do tej pory samolotami do Polski sprowadzono z Kabulu poprzez lotnisko Navoiy w Uzbekistanie ok. 340 osób.

Wczoraj rano w Warszawie wylądował samolot z 80 osobami, wcześniej Dworczyk informował o 260 ewakuowanych - kilkorgu Polakach i pozostałych naszych afgańskich współpracownikach: współpracujących z Polskim Kontyngentem Wojskowym, czy jeszcze wcześniej z polską placówką dyplomatyczną.

Biden: Rozszerzyliśmy strefę bezpieczeństwa wokół lotniska w Kabulu

Dziś na lotnisku w Kabulu miała miejsce strzelanina. Do wymiany ognia doszło między afgańskimi siłami bezpieczeństwa a nieznanymi napastnikami. Jedna osoba zginęła.



Wcześniej prezydent USA Joe Biden poinformował, że siły USA rozszerzyły strefę bezpieczeństwa wokół lotniska w Kabulu, umożliwiając łatwiejszy dostęp do niego. Nie chciał podać szczegółów tej operacji. Zaznaczył jednak, że zrobiono to w porozumieniu z talibami.



Prezydent dodał też, że dodatkowo do pomocy w ewakuacji zmobilizowano - tak jak zrobiono to podczas blokady Berlina w 1948 r. - samoloty linii komercyjnych w ramach programu cywilnej rezerwy floty lotniczej. Mają one zostać wykorzystane do zwiększenia liczby lotów z punktów przerzutowych - m.in. z Kataru, czy baz we Włoszech, Niemczech i Hiszpanii.