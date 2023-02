"Pomoc humanitarna wysłana przez Armenię przekroczyła most Margara na granicy armeńsko-tureckiej i zmierza w kierunku obszarów dotkniętych trzęsieniem ziemi" - napisał na Twitterze wiceminister spraw zagranicznych Armenii Wahan Kostanjan.



Według tureckiej agencji przejście to zostało poprzednio specjalnie otwarte w 1988 r., aby wysłać pomoc do Armenii. Wtedy stolica tego kraju Erywań ucierpiała w wyniku trzęsienia ziemi, w którym zginęło od 25 do 30 tys. osób.