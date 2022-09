Pierwsza rakieta świata - Iga Świątek pokonała w meczu 2. rundy US Open Amerykankę Sloane Stephens 6:3, 6:2. Kolejną rywalką Polki będzie w sobotę Amerykanka Lauren Davis.

Iga Świątek zagra w 3. rundzie US Open / JASON SZENES / PAP/EPA

29-letnia Stephens w światowym rankingu zajmuje 51. miejsce. Najwyżej - na trzeciej pozycji - sklasyfikowana była cztery lata temu. W 2017 roku wygrała US Open, a w kolejnym sezonie dotarła do finału French Open. To było ich drugie spotkanie i druga wygrana Świątek.

Iga Świątek wygrała mecz 2. rundy US Open / JASON SZENES / PAP/EPA



Wynik meczu 2. rundy singla kobiet:

Iga Świątek (Polska, 1) - Sloane Stephens (USA) 6:3, 6:2.