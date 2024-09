O godzinie 1 w nocy z poniedziałku na wtorek czasu polskiego Iga Świątek zagra z Rosjanką Ludmiłą Samsonową w 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open. Polska tenisistka walczy w Nowym Jorku o powtórzenie wyczynu z 2022 roku, kiedy triumfowała w tym turnieju.

Iga Świątek / BRIAN HIRSCHFELD / PAP/EPA

25-letnia Samsonowa jest rozstawiona z numerem 16. Po raz drugi w karierze dotarła do 1/8 finału US Open. W żadnym wielkoszlemowym turnieju nie udało jej się awansować do ćwierćfinału.

Świątek grała z nią trzy razy i odniosła trzy zwycięstwa. W dwóch ostatnich meczach Polka oddała jej łącznie tylko pięć gemów.

W nocy wystąpi też m.in. lider listy ATP Jannik Sinner. Rywalem Włocha będzie Amerykanin Tommy Paul (nr 14.). Na kort wyjdą po meczu Świątek.

Broniąca tytułu Gauff odpadła

Co ciekawe w 1/8 finału odpadła Coco Gauff. Broniąca tytułu i rozstawiona z numerem trzecim amerykańska tenisistka przegrała z rodaczką Emmą Navarro (nr 13.) 3:6, 6:4, 3:6.

To druga z rzędu wielkoszlemowa impreza, w której Navarro w 1/8 finału wygrała z Gauff. W lipcu na tym etapie była lepsza w Wimbledonie.

Szybkie odpadnięcie Gauff będzie skutkowało jej spadkiem w rankingu. Po zakończeniu nowojorskich zmagań w najlepszym wypadku będzie w nim szósta.

We wtorek rywalką Navarro w ćwierćfinale będzie Hiszpanka Paula Badosa (nr 26.), która pokonała Chinkę Yafan Wang 6:1, 6:2.