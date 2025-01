Iga Świątek wygrała z Emmą Navarro 6:1, 6:2 i awansowała do drugiego w swojej karierze półfinału Australian Open, w którym zmierzy się z Amerykanką Madison Keys. "Iga jest w znakomitej formie. Dla mnie jest absolutną faworytką tego turnieju. Wszyscy mówią o Sabalence, którą oficjalnie niby dalej w notowaniach stawia się wyżej od Igi. Zachwycam się Igą. Powrócił ten jej wspaniały forhend, który po półrocznej przerwie znowu stał się kąśliwą bronią" - mówił w rozmowie z Tomaszem Weryńskim na antenie Radia RMF24 Wojciech Fibak, wybitny tenisista, zwycięzcą Australian Open w grze podwójnej.

Iga Świątek / JAMES ROSS / PAP/EPA

Ekspert podkreślał w rozmowie w Radiu RMF24, że Iga idzie w turnieju Australian Open jak burza. Ona frunie jak burza. (...) Zachwycam się nią - przyznał Fibak w rozmowie z Tomaszem Weryńskim.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Świątek w półfinale Australian Open. Fibak: Iga jest zmotywowana jak nigdy

Oceniając dotychczasowe rywalki tenisistki, mówił: Wiadomo, że Emma Navarro dała z siebie wszystko i inne zawodniczki też. (...) Madison Keys - potężny forhend, potężny serwis, ale Iga jest dużo szybsza, dużo zwrotniejsza na korcie. To są już takie atuty Djokovicia, które bardzo Idze pomogą w półfinale.

Jego zdaniem Iga w meczu z Amerykanką "będzie w 100 procentach skoncentrowana". Zawsze jest waleczna, bojowa, więc sobie z Amerykanką pewnie poradzi. Pewnie Sabalenka jakoś sobie poradzi z Badosą, choć może to będzie trudne spotkanie dla Białorusinki. No i czekamy wszyscy na ten wielki, wspaniały finał z udziałem naszej bohaterki - podkreślał zwycięzca Australian Open w grze podwójnej.

Prowadzący rozmowę przypominał, że Iga Świątek nazywana jest "królową mączki", choć wyniki z tegorocznego Australian Open wskazują, że i twardy kort jej służy. Tomasz Weryński pytał swojego gościa, czy jest to efekt nowego trenera, czy zwyczajnie Polka jest w tak dobrej formie.

Iga już od wielu lat znakomicie spisywała się na kortach twardych. No choćby pokazuje to triumf US Open, ale też w wielu innych ważnych turniejach, więc to nie jest taka obca materia dla niej. Jej matecznikiem niewątpliwie jest czerwona mączka w Paryżu, jedynym wrogim środowiskiem jest nawierzchnia trawiasta na Wimbledonie. Mimo że wygrała turniej juniorek. Ale Wimbledon jest w jej zasięgu. A na kortach twardych, proszę mi wierzyć, ona czuje się jak ryba w wodzie. I gdyby tam był Tomasz Wiktorowski, a nie Wim Fissette, to prawdopodobnie byłyby takie same efekty. Więc trener nie ma aż tak dużo do powiedzenia w tenisie, szczególnie kobiet - stwierdził Wojciech Fibak.

Świetny występ Świątek w cwierćfinale. Navarro była bezradna

Dziś w meczu ćwierćfinałowym, w pierwszym secie 23-latka z Raszyna grała wręcz fenomenalnie. Już w gemie otwarcia przełamała rywalkę i to bez straty punktu. Od stanu 2:1 wygrała cztery kolejne gemy i znalazła się w połowie drogi do półfinału.

Navarro była bezradna. Jeśli podejmowała ryzyko, to zdarzało jej się popełniać błędy, natomiast gdy grała bezpiecznie, to Świątek natychmiast przejmowała inicjatywę i zazwyczaj wygrywała punkt.

Polka niemal cały czas wywierała na nią presję. W ostatnim gemie pierwszego seta Amerykanka prowadziła już 40:0, ale Świątek i tak nie odpuszczała. Najpierw Navarro popełniła dwa błędy, a po chwili już musiała bronić break pointy. Przy drugim skapitulowała.

Choć wynik drugiego seta różnił się nieznacznie, to było w nim znacznie więcej emocji. Trwał 54 minuty, czyli niemal tyle, co niektóre wcześniejsze całe mecze Świątek w obecnej edycji AO.

Navarro przede wszystkim poprawiła serwis, a Polka nie była tak bezbłędna i po czterech gemach był remis 2:2. Przełomowy okazał się kolejny gem, w którym Świątek dopisało szczęście. Pięciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa broniła w nim jedynego w meczu break pointa. Wyszła z opresji, a w akcji na 3:2 w secie sędzia nie zauważyła jej podwójnego odbicia.

Navarro zagrała skrót, Świątek po sprincie do siatki przebiła piłkę na drugą stronę, natomiast powtórki telewizyjne w zwolnionym tempie pokazały, że zrobiła to po tym, jak piłka już drugi raz dotknęła kortu. Amerykanka próbowała reklamować błędną decyzję, ale skorzystanie z powtórki wideo jej nie przysługiwało, bo kontynuowała grę, po tym, jak Świątek przebiła piłkę na jej stronę (Navarro w kolejnym zagraniu nie trafiła w kort).

Po tym wydarzeniu na korcie znów przewagę miała Polka. Już w następnym gemie przełamała rywalkę, a kilkanaście minut później zamknęła spotkanie, wykorzystując drugą piłkę meczową.

Zobacz również: Iga Świątek wygrała w ćwierćfinale Australian Open