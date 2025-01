Aryna Sabalenka została pierwszą ćwierćfinalistką wielkoszlemowego turnieju Australian Open w Melbourne. W 1/8 finału (4. runda) białoruska liderka światowego rankingu pokonała w 62 minuty rozstawioną z numerem 14. Rosjankę Mirrę Andriejewą 6:1, 6:2.

/ ADRIAN DENNIS/AFP/East News / East News

26-letnia Sabalenka wciąż nie straciła seta w tegorocznej edycji Australian Open, a w niedzielę - w zgodnej opinii obserwatorów - zagrała najlepszy mecz.

Uchodząca za wschodzącą gwiazdę tenisa 17-letnia Andriejewa, która w poprzedniej rundzie wyeliminowała Magdalenę Fręch, nie miała nic do powiedzenia i doznała czwartej w karierze, a drugiej w tym roku porażki z Białorusinką.

Mecze z Andriejewą zawsze są trudne, bo choć jest bardzo młoda, to świetnie gra w tenisa i masz wrażenie, że stać ją na wielkie rzeczy. Jestem bardzo szczęśliwa, że doszłam do ćwierćfinału nie tracąc seta. To może mieć znaczenie na dalszym etapie turnieju - przyznała Sabalenka.



W 1/8 finału białoruska liderka światowego rankingu pokonała w 62 minuty Rosjankę Mirrę Andriejewą 6:1, 6:2.