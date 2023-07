Zhang Shuai poprosiła, by arbiter sprawdziła ślad po piłce. Powtórki telewizyjne pokazały, że Chinka faktycznie miała rację. Sędzia nie chciała jednak zmienić sytuacji. Wobec tego wyżej notowana tenisistka poprosiła o reakcję supervisora turnieju i by nie ścierać z kortu śladu po piłce. Gra była jednak kontynuowana. Po dwóch akcjach Toth zmazała ślad po piłce Zhang Shuai. To wywołało złość Chinki. Zostaw to! Dlaczego to robisz? - pytała reprezentantka Chin. Bo cały czas robisz problemy - odpowiedziała rywalka.