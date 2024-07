Serb śrubuje własny rekord wielkoszlemowych finałów. W niedzielę powiększy ten dorobek do 37, z czego dziesięć właśnie w Wimbledonie. Na swoim koncie ma siedem tytułów z londyńskich kortów.

24-krotny zwycięzca turniejów wielkoszlemowych Djoković nie ma jednak udanego sezonu. Nie wygrał jeszcze żadnego turnieju i spadł na drugie miejsce w rankingu. Ostatnio musiał przejść operację łękotki, co zmusiło go do wycofania się z French Open przed ćwierćfinałem.

Jeśli "Nole" wygra niedzielny finał, zostanie najstarszym triumfatorem Wimbledonu w historii.

Musetti po raz pierwszy zagrał w półfinale turnieju wielkoszlemowego.

Finał, w którym Djoković będzie miał okazję zrewanżować się Alcarazowi za ubiegłoroczną, pięciosetową porażkę, zaplanowano na niedzielę na godz. 15.

Wyniki półfinałów:

Carlos Alcaraz (Hiszpania, 3) - Daniił Miedwiediew (Rosja, 5) 6:7 (1-7), 6:3, 6:4, 6:4

Novak Djoković (Serbia, 2) - Lorenzo Musetti (Włochy, 25) 6:4, 7:6 (7-2), 6:4